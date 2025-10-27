累計1500万部突破！ふろくは「暁のヨナ」の超美麗両面ポスター付き！『ザ花とゆめ姫』10月27日（月）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ザ花とゆめ姫』を10月27日（月）に発売しました。
今号のふろくは、「『暁のヨナ』両面美麗ポスター by草凪みずほ」がついてくる！
『ザ花とゆめ姫』12/1号
特別ふろくは「『暁のヨナ』両面美麗ポスター by草凪みずほ」つき！
ふろく「『暁のヨナ』両面美麗ポスター by草凪みずほ」
B4サイズの美麗ポスターがふろくで登場！
表面は草凪先生の新規描きおろしのヨナ♪
完結直前!!『暁のヨナ』名場面コンテスト開催記念！「著名人が選ぶ名場面!!」
カラー記事「完結直前!!『暁のヨナ』名場面コンテスト開催☆」
現在、物語は最終章を迎えている「暁のヨナ」。そこで、長い連載の間で皆さんの好きなシーンを大募集!! 最後まで「暁のヨナ」で盛り上がりましょう♪
コンテストの開催を祝して、「暁のヨナ」読者の著名人の皆様から個人的な名シーンを聞いちゃいました！
投票方法はハガキ投票＆WEB投票の2種類!!
応募の詳細は必ず本誌をご確認ください！
なにわ男子・長尾謙杜さんがグラビア＆インタビュー&両面ピンナップで登場！！
読者の人気に応え、なにわ男子の長尾謙杜さんが『ザ花とゆめ』に登場！
今号のテーマ”姫”にちなみ、姫を愛する王子様になりきってもらいました♪
胸キュン必至のショットをたっぷりご堪能あれ！
「野良猫と狼」（ミユキ蜜蜂）が巻頭カラーで登場！ 次に来るマンガ大賞2年連続ランクイン！！
巻頭カラー「野良猫と狼」（ミユキ蜜蜂）
狼の代打を勤め上げた真幌は…？
福山リョウコ画業25周年記念！歴代作大集結コラボカフェ開催中！
カラー記事「福山リョウコ画業25周年記念！歴代作大集結コラボカフェ開催！」
さらに『ザ花』読者だけのスペシャルプレゼント！
今号、『ザ花とゆめ姫』についている引換券を持ってカフェにご来店いただいた方に、「描きおろし制服ver. コースター1種」プレゼント！
引換券は必ず本誌をご確認ください！
期間：2025年10月17日～12月28日（日）
場所：My Charaful Cafe 東京都千代田区神田淡路町1-4-1 友泉淡路町ビルB1
絶賛予約受付中！
Xアカウント（@rfukuyama_cafe）でも随時詳細をアップ予定！
歴代作大集結コラボカフェ開催記念！「人の余命で青春するな コラボカフェSPショート」（福山リョウコ）も掲載！
「人の余命で青春するな コラボカフェSPショート」（福山リョウコ）
10/17～開催のコラボカフェでバイトすることになった音士は…!?
新作よみきり「梅景忠太の背信」（穂嶺灯）がカラーつきで登場！カラーつき「梅景忠太の背信」（穂嶺灯）
梅景忠太の背信」（穂嶺灯）
執事の忠太は主の婚約者に恋をして!?
『ザ花とゆめ姫』
●発売日：2025年10月27日（月）発売
●判型：B5判
●定価：760円（税込）
