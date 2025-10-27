累計1500万部突破！ふろくは「暁のヨナ」の超美麗両面ポスター付き！『ザ花とゆめ姫』10月27日（月）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ザ花とゆめ姫』を10月27日（月）に発売しました。

今号のふろくは、「『暁のヨナ』両面美麗ポスター by草凪みずほ」がついてくる！

【少女漫画誌『ザ花とゆめ』】https://www.hanayume.com/thehana/

特別ふろくは「『暁のヨナ』両面美麗ポスター by草凪みずほ」つき！

『ザ花とゆめ姫』12/1号ふろく「『暁のヨナ』両面美麗ポスター by草凪みずほ」

B4サイズの美麗ポスターがふろくで登場！

表面は草凪先生の新規描きおろしのヨナ♪

完結直前!!『暁のヨナ』名場面コンテスト開催記念！「著名人が選ぶ名場面!!」

カラー記事「完結直前!!『暁のヨナ』名場面コンテスト開催☆」

現在、物語は最終章を迎えている「暁のヨナ」。そこで、長い連載の間で皆さんの好きなシーンを大募集!! 最後まで「暁のヨナ」で盛り上がりましょう♪

コンテストの開催を祝して、「暁のヨナ」読者の著名人の皆様から個人的な名シーンを聞いちゃいました！

投票方法はハガキ投票＆WEB投票の2種類!!

応募の詳細は必ず本誌をご確認ください！

なにわ男子・長尾謙杜さんがグラビア＆インタビュー&両面ピンナップで登場！！

読者の人気に応え、なにわ男子の長尾謙杜さんが『ザ花とゆめ』に登場！

今号のテーマ”姫”にちなみ、姫を愛する王子様になりきってもらいました♪

胸キュン必至のショットをたっぷりご堪能あれ！

「野良猫と狼」（ミユキ蜜蜂）が巻頭カラーで登場！ 次に来るマンガ大賞2年連続ランクイン！！

巻頭カラー「野良猫と狼」（ミユキ蜜蜂）

狼の代打を勤め上げた真幌は…？

福山リョウコ画業25周年記念！歴代作大集結コラボカフェ開催中！

カラー記事「福山リョウコ画業25周年記念！歴代作大集結コラボカフェ開催！」

さらに『ザ花』読者だけのスペシャルプレゼント！

今号、『ザ花とゆめ姫』についている引換券を持ってカフェにご来店いただいた方に、「描きおろし制服ver. コースター1種」プレゼント！

引換券は必ず本誌をご確認ください！

期間：2025年10月17日～12月28日（日）

場所：My Charaful Cafe 東京都千代田区神田淡路町1-4-1 友泉淡路町ビルB1

絶賛予約受付中！

Xアカウント（@rfukuyama_cafe）でも随時詳細をアップ予定！

歴代作大集結コラボカフェ開催記念！「人の余命で青春するな コラボカフェSPショート」（福山リョウコ）も掲載！

「人の余命で青春するな コラボカフェSPショート」（福山リョウコ）

10/17～開催のコラボカフェでバイトすることになった音士は…!?

新作よみきり「梅景忠太の背信」（穂嶺灯）がカラーつきで登場！カラーつき「梅景忠太の背信」（穂嶺灯）

梅景忠太の背信」（穂嶺灯）

執事の忠太は主の婚約者に恋をして!?

『ザ花とゆめ姫』

【『ザ花とゆめ姫』】

●発売日：2025年10月27日（月）発売

●判型：B5判

●定価：760円（税込）

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など