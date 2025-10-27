ホリエモンAI学校、介護・小売・サービス業の″シフト管理”を効率化するAI活用セミナーを10月30日開催

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、2025年10月30日（木）14:00より、シフト制の業務を行う企業を対象にしたオンラインセミナー「まだシフト管理で消耗してるの？ ― AIツールでシフト管理を効率化する方法」を開催いたします。

本セミナーでは、介護・小売・飲食業など、日々シフト作成や調整に多くの時間を費やしている企業担当者・経営者に向けて、生成AIを活用してシフト管理を自動化・効率化する方法をご紹介します。

担当者の経験や勘に依存した「属人化」から脱却し、AIを活用して“誰でも回せる仕組み”を構築するための具体的な事例・導入ステップを紹介します。

▼申込ページ詳細URL

https://horiemon.ai/seminar/15

■セミナー概要

タイトル：まだシフト管理で消耗してるの？ ― AIツールでシフト管理を効率化する方法

日時：2025年10月30日（木）14:00～14:30

開催方法：オンラインセミナー（Zoom配信）

参加費用：無料

●こんな方におすすめ- シフト作成や調整に毎月多くの時間を使っている方- 介護・小売・飲食など、シフト制の現場を管理している経営者・責任者- AIを使って現場の負担を軽くしたい方- ITやAIの専門知識がなくても、効率化を進めたい方- 属人化した業務を仕組み化したい方

本セミナーはこうした課題を持つ企業に向けて、AI導入の最初の一歩をわかりやすくご紹介します。

●本セミナーでわかること- AIを導入すると、どんな業務がどのように効率化されるのか- AIでシフト作成・調整・共有を効率化する最新の仕組み- 介護・小売・飲食などシフト制業種で成果を上げた事例- シフト管理業務を自動化して“担当者の時間”を生み出す方法

難しいツールの操作説明ではなく、「AI導入後の変化」をイメージできる内容です。

■申込方法

以下のページからお申し込みください。

https://horiemon.ai/seminar/15

■ホリエモンAI学校について

ホリエモンAI学校は、非エンジニア層（管理職・営業・バックオフィス人材など）を対象に、業務自動化・AI活用人材を育成するオンラインスクールです。生成AIツールの活用方法、業務設計、社内展開方法までを体系的に学べるカリキュラムを提供しています。個人受講者に加え、法人導入も急増中です。

■ 本件に関する取材・お問合せ

以下の連絡先までお願いいたします。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15レイフラット新宿B棟3F

TEL：03-4400-3424

Mail：ux@telewor.com

Web：https://horiemon.ai/