¡ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ú¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬¡ÖJapan Mobility Show 2025¡×¤ÇÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒCRAZY BUMP¤Ï10·î30Æü(ÌÚ)¤«¤é11·î9Æü(Æü)¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJapan Mobility Show 2025¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025¡Ë¡×¤òµÇ°¤·¤¿¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò15¼ïÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¤È¤Ï
50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«ー¡Ö¥È¥ß¥«¡×(È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー)¤È¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ö¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¡×¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥È¥à¤¬¥È¥ß¥«¤ÇÍ·¤Ö»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿³¨ËÜ¡Ö¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡×¡£ ¤ß¤ó¤Ê¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¢¤È¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥È¥à¤¬¥È¥ß¥«¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊËÁ¸±¤ä¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP ¡§https://www.takaratomy.co.jp/products/license/tomica_tom/
²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ¡ÖÆî4¥Ûー¥ë¡¡JMS¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚJapan Mobility Show 2025¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡Ù¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¡Û
´ü´Ö 2025Ç¯10·î30Æü(ÌÚ) ～11·î9Æü(Æü)
²ñ¾ì Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ¡ÖÆî4¥Ûー¥ë¡¡JMS¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.japan-mobility-show.com/
