あなたも参加できる＃ステラのセトリ キャンペーン

株式会社アントステラ

森永製菓株式会社（本社・東京都港区、代表取締役社長 COO・森信也）のグループ会社で、アメリカンカントリー焼き菓子専門店『ステラおばさんのクッキー』を展開する株式会社アントステラ（本社・東京都港区、代表取締役社長・村瀬光隆）は、特設サイト上で、定番11種のクッキーから好きな5種を選んで自分のセトリ（セットリストの略称）画像を生成して公開する『＃ステラのセトリ』キャンペーンを2025年11月１日(土)から11月30日（日）の期間開催いたします。

ステラおばさんのクッキー『＃ステラのセトリ』では、音楽ライブの「セットリスト」のように、自分のお気に入りクッキー5種を選んで特設サイト上の画像生成ジェネレーターで自分だけのクッキーセットリスト画像が制作できます。いつも同じクッキーを選んでしまう人もはじめてクッキーを買う人も公開されたセトリを参考に、まだ味わったことのないクッキーの魅力が発見できます。

セットリストは、常時販売している定番クッキーのチョコレートチップ、オールドファッションシュガー、ダブルチョコナッツ、キャラメルカスタード、紅茶、バタースカッチ、アーモンドチョコチップ、苺りんぐ、セサミ、コーンフレーク、ココナッツの11種から選べます。

ジェネレーターでセトリ画像を生成すると、11月1日～11月30日の期間Ｘ（旧Twitter）のキャンペーンに参加することが可能で

す。「＃ステラのセトリ」と生成した画像を投稿すると、クッキー24枚入りギフトを抽選で5名様にプレゼントいたします。Instagramでも11月7日（金）～11月13日（木）の期間「いいね＆フォロー」キャンペーンを実施。抽選で5枚様にクッキー12枚 のギフトをプレゼントいたします。

また、特設サイトでは、芸人ぼる塾田辺智加さん、声優の岡本信彦さん、勤続年数36年のベテラン店長のクッキーの推しポイントと共にセトリを公開いたします。

さらに、店頭では量り売りクッキー購入キャンペーンを行います。11月1日（土）～11月30日（日）の期間、量り売りクッキー1,500円（税込）以上購入で、「量り売りクッキー袋柄クリアファイル＆定番クッキー11種のフレークシール」セットをプレゼントいたします。

期間中は店頭の量り売りクッキーをお渡しするパウチ袋が11種のクッキー特徴を紹介した専用デザインになります。

※景品は、期間中であっても無くなり次第終了となります。

ステラおばさんのクッキー『＃ステラのセトリ』キャンペーンを行い、クッキー専門店の多種多様なクッキーを知っていただき新たにブランドファンを増やすことで、クリスマス、年末年始需要、手土産需要や自家需要を盛り上げてまいります。

●店頭POP●セトリ生成画像イメージ●店頭キャンペーン景品（・量り売りクッキー袋柄クリアファイル＆クッキーフレークシール）●＃ステラのセトリキャンペーン限定デザイン量り売り袋

■＃ステラのセトリ実施概要

・キャンペーン期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

・キャンペーン特設サイト

https://setlistcp25.auntstella.co.jp/(https://setlistcp25.auntstella.co.jp/)

【Ｘ（旧Twitter）キャンペーン】

応募期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

ステラおばさんのクッキー公式アカウント（@auntstella_jp）をフォロー＆＃ステラのセトリとセトリ画像を投稿

≪賞品≫５名様 ウォームハート（S）税込2,376円クッキー24枚入り

【Instagramキャンペーン】

応募期間：2025年11月7日（金）～11月13日（木）

ステラおばさんのクッキー公式アカウント（@auntstella.jp）をフォロー＆対象投稿をいいね

≪賞品≫5名様 メッセージ（S）1,188円(税込)クッキー10枚入り

【店頭キャンペーン】

期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

量り売りクッキー1,500円（税込）以上購入で「量り売り袋柄クリアファイル＆定番クッキー11種フレークシール」セットをプレゼント

※期間中であっても景品が無くなり次第終了です。

■特設サイトセットリスト公開紹介

特設サイトでは、芸人ぼる塾田辺智加さん、声優の岡本信彦さん、勤続年数36年のベテラン店長のクッキーの推しポイントと共にセトリを公開いたします。

・声優：岡本信彦

ラクーンドッグ所属

主な出演作は『僕のヒーローアカデミア』爆豪勝己役、『葬送のフリーレン』ヒンメル役、『ハイキュー!!』西谷夕役など。声優界きってのチョコレート好きとして知られている

・ぼる塾 田辺智加さん

吉本興業所属。お笑いカルテット・ぼる塾のメンバー。スイーツへの情熱とお世辞抜きの率直なコメントに絶大な信頼を集め、”芸能界のスイーツ女王”と呼ばれる。

■『ステラおばさんのクッキー』

『ステラおばさんのクッキー』では、100種類近いクッキーレシピの中から、毎日15種類前後のクッキーを量り売りで展開しております。

価格は100ｇ（6枚～7枚）680円（税込）で、ラインナップは人気のクッキーをはじめその季節ならではの季節限定クッキーや量り売りのみで展開するクッキーなどです。クッキー専門店ならではのバラエティー感をお楽しみいただいています。※一部店舗では表示価格が異なります。

■会社紹介

(株)アントステラとは“日本で一番思いやりとぬくもりにあふれた焼き菓子屋さん”を目指し、 “～Warm Heart Communication～ 全ては手作りから”をブランドステートメントとして掲げている、「アメリカンカントリー焼き菓子専門店」です。アントステラの店舗《ステラおばさんのクッキー》では、100年前アメリカペンシルバニア州に実在したステラおばさんの100種類近い伝統レシピの中から、毎日15種類前後、店内オーブンで焼き、量り売りスタイルで販売を行っております。