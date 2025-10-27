TVアニメ『しゃばけ』より、表情豊かな「鳴家」が可愛い南蛮焼き菓子（ほわいとくりぃむ味）が登場！アクリルスタンドや缶バッジの新グッズも発売！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2025年10月27日（月）よりTVアニメ『しゃばけ』のグッズを販売開始いたします。
アクリルスタンドをはじめとする全7アイテムをラインナップ。
▼商品販売ページ
ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/)
▼商品一覧
●TVアニメ『しゃばけ』 南蛮焼き菓子（ほわいとくりぃむ味）
さまざまな表情の「鳴家」を食品用プリントでのせたホワイトクリーム味のラングドシャ。パッケージは「鳴家」のイラストや「長崎屋」のロゴをデザインした作品の世界観を感じられる仕上がりに。
販売価格：1,296円（税込）
入数：20個
本体サイズ：約20cm×16cm×2cm（パッケージ）、約2.6cmφ（クッキー）
原材料名：小麦粉、砂糖、ショートニング、バター、鶏卵、植物油脂、食塩、香料、乳化剤（大豆由来）、膨脹剤、着色料（青1、黄4、赤102、赤106、カロテン）
●TVアニメ『しゃばけ』 両面プリントポーチ （全2種）
裏面にも劇中シーンを大胆にプリントしたチャーム付きの両面プリントポーチ。「一太郎」、「屏風のぞき」の全2種。
販売価格：3,300円（税込）
本体サイズ：組立時 約H161mm×W71mm×D17mm
製品素材：アクリル（3mm厚）
●TVアニメ『しゃばけ』 連結アクリルバッグチャーム（全2種）
「鳴家」のチャームが連結されたバッグチャーム。動くたびに揺れるチャームが、「鳴家」の可愛さをさらに引き立てます。
販売価格：1,760円（税込）
本体サイズ：
・チャームサイズH82mm×W52mm／H52mm×W52mm（鳴家 A）
・チャームサイズH71mm×W53mm／H70mm×W50mm（鳴家 B）
製品素材：アクリル（3mm厚）、鉄、亜鉛合金、真鍮
●TVアニメ『しゃばけ』 アクリルスタンド（全4種）
さまざまな表情の「鳴家」のイラストパーツと和風の台座パーツ、名前パーツの3つを組み立てて完成させる約等身大サイズのアクリルスタンド。
販売価格：1,760円（税込）
本体サイズ（組立時）：
・約H137mm × W80mm × D45mm（鳴家A）
・約H116mm × W80mm × D45mm（鳴家B）
・約H109mm × W80mm × D45mm（鳴家C）
・約H113mm × W80mm × D45mm（鳴家D）
製品素材：アクリル（3mm厚）
●TVアニメ『しゃばけ』 缶バッジ（全4種）
さまざまな表情の「鳴家」のイラストを使用した缶バッジ。
販売価格：440円（税込）
本体サイズ：54mmφ
製品素材：ブリキ、鉄、紙、PP
●TVアニメ『しゃばけ』 スマホステッカー（全4種）
さまざまな「鳴家」のイラストをデザインしたスマホステッカー。
販売価格：495円（税込）
本体サイズ：
・H76mm×W56mm（鳴家A）
・H74mm×W51mm（鳴家B）
・H59mm×W69mm（鳴家C）
・H65mm×W70mm（鳴家D）
製品素材：塩ビ、紙
(C)畠中恵・新潮社／アニメ「しゃばけ」製作委員会
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年10月27日（月）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年12月上旬以降順次発送開始予定
・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com
▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは
2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。
「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。
アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。
公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)
公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）
電話：03-6435-3912
メールアドレス：info@banana-spirits.com
FAX：03-6435-3914