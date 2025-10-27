TVアニメ『しゃばけ』より、表情豊かな「鳴家」が可愛い南蛮焼き菓子（ほわいとくりぃむ味）が登場！アクリルスタンドや缶バッジの新グッズも発売！

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2025年10月27日（月）よりTVアニメ『しゃばけ』のグッズを販売開始いたします。





アクリルスタンドをはじめとする全7アイテムをラインナップ。



▼商品販売ページ

ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/)





▼商品一覧


●TVアニメ『しゃばけ』 南蛮焼き菓子（ほわいとくりぃむ味）

さまざまな表情の「鳴家」を食品用プリントでのせたホワイトクリーム味のラングドシャ。パッケージは「鳴家」のイラストや「長崎屋」のロゴをデザインした作品の世界観を感じられる仕上がりに。


販売価格：1,296円（税込）


入数：20個


本体サイズ：約20cm×16cm×2cm（パッケージ）、約2.6cmφ（クッキー）


原材料名：小麦粉、砂糖、ショートニング、バター、鶏卵、植物油脂、食塩、香料、乳化剤（大豆由来）、膨脹剤、着色料（青1、黄4、赤102、赤106、カロテン）





●TVアニメ『しゃばけ』 両面プリントポーチ （全2種）

裏面にも劇中シーンを大胆にプリントしたチャーム付きの両面プリントポーチ。「一太郎」、「屏風のぞき」の全2種。


販売価格：3,300円（税込）


本体サイズ：組立時 約H161mm×W71mm×D17mm


製品素材：アクリル（3mm厚）





●TVアニメ『しゃばけ』 連結アクリルバッグチャーム（全2種）

「鳴家」のチャームが連結されたバッグチャーム。動くたびに揺れるチャームが、「鳴家」の可愛さをさらに引き立てます。


販売価格：1,760円（税込）


本体サイズ：


・チャームサイズH82mm×W52mm／H52mm×W52mm（鳴家 A）


・チャームサイズH71mm×W53mm／H70mm×W50mm（鳴家 B）


製品素材：アクリル（3mm厚）、鉄、亜鉛合金、真鍮





●TVアニメ『しゃばけ』 アクリルスタンド（全4種）

さまざまな表情の「鳴家」のイラストパーツと和風の台座パーツ、名前パーツの3つを組み立てて完成させる約等身大サイズのアクリルスタンド。


販売価格：1,760円（税込）


本体サイズ（組立時）：


・約H137mm × W80mm × D45mm（鳴家A）


・約H116mm × W80mm × D45mm（鳴家B）


・約H109mm × W80mm × D45mm（鳴家C）


・約H113mm × W80mm × D45mm（鳴家D）


製品素材：アクリル（3mm厚）





●TVアニメ『しゃばけ』 缶バッジ（全4種）

さまざまな表情の「鳴家」のイラストを使用した缶バッジ。


販売価格：440円（税込）


本体サイズ：54mmφ


製品素材：ブリキ、鉄、紙、PP





●TVアニメ『しゃばけ』 スマホステッカー（全4種）

さまざまな「鳴家」のイラストをデザインしたスマホステッカー。


販売価格：495円（税込）


本体サイズ：


・H76mm×W56mm（鳴家A）


・H74mm×W51mm（鳴家B）


・H59mm×W69mm（鳴家C）


・H65mm×W70mm（鳴家D）


製品素材：塩ビ、紙





(C)畠中恵・新潮社／アニメ「しゃばけ」製作委員会





▼販売概要


・予約販売開始 : 2025年10月27日（月）18:00～


・商品お届け時期 : 2025年12月上旬以降順次発送開始予定


・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com






▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは

2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。


「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。


アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。





公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)


公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)


