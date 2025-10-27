TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」大好評放送中！第5話 『親愛の獣』あらすじ・WEB予告エモーショナルポスター解禁！

写真拡大 (全14枚)

株式会社インフィニット

2025年10月2日（木）よりTVアニメが放送されている、電撃マオウ・カドコミにて大好評連載中の「私を喰べたい、ひとでなし」は、少女と妖怪の出会いを美しくも切なく描いた作品です。



この度、第5話『親愛の獣』のあらすじとWEB予告映像が公開。


さらに、先行カットを使用した4種の“エモーショナルポスター”もあわせて解禁となりました！








[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xjjhOvc37Uw ]


第5話 『親愛の獣』

妖狐の姿を現した美胡と汐莉の戦いが始まった。その中で、これまで美胡が体調を崩しがちだったのは、近くに自分という存在がいながらも喰べずにいたからだと比名子は知り……。決着間際、美胡は比名子の家族の名前と、比名子への想いを口にする。その言葉に比名子は、美胡の正体がかつて約束をしたある存在だと気付いて――。


公開された予告映像では、比名子、汐莉、美胡の声とともに、無数の言葉たちが深い海の底から次々と湧き上がり、神秘的な世界観を描き出しています。また、第4話の場面カットを使用した4種のポスターは、それぞれが異なる2枚のカットで構成され、添えられた印象的な言葉が物語への期待を一層高める”エモーショナル”な仕上がりとなっています。



視聴者を「私を喰べたい、ひとでなし」の世界へと誘う予告映像とエモーショナルポスターは、今後も各エピソードごとに展開予定です。アニメ本編とあわせて、ぜひご注目ください。


OP主題歌 「贄-nie-」吉乃、ED主題歌 「リリィ」八百歳比名子（CV:上田麗奈）、第4話ED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」社 美胡（CV:ファイルーズあい）がそれぞれ配信中！

■オープニング主題歌「贄-nie-」　吉乃




作詞・作曲：ユリイ・カノン


編曲：ユリイ・カノン / Naoki Itai（MUSIC FOR MUSIC）



ご視聴はこちら


→https://lnk.to/yoshino_nie



ノンクレジット映像公開中！


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=11CW6yxaU8E ]

■吉乃　プロフィール


歌い手。2019年より歌って みたの動画投稿で活動を開始。


2024年1月に初となるライブ「吉乃 1st COVER LIVE “カサブランカ”」を恵比寿ガーデンホールにて開催。


そして2回目のライブ開催にして初のツアーとなる「吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 “爪痕”」を名古屋・福岡・大阪・東京各都市のZeppにて開催。


2024年10月にポニーキャニオンよりメジャーデビュー。


2025年1月にMajor 1st Album『笑止千万』をリリース。


8月29日にZepp Hanedaにて、オリジナル楽曲を引っさげた「吉乃 1st LIVE “逆転劇“」を開催。



■吉乃　コメント
このたびOP主題歌を担当させていただきました、吉乃です。


孤独なもの同士が痛々しいほどにお互いを求め合う、そんな愛と執着を表現したく、ユリイ・カノンさんに「贄-nie-」という楽曲を書き下ろしていただきました。


胸が苦しくなるほど美しく儚い世界観に寄り添えていたら幸いです。


是非アニメと併せてお楽しみいただければと思います。



■エンディング主題歌「リリィ」　八百歳比名子（CV:上田麗奈）




作詞・作曲：北澤ゆうほ


編曲：佐藤厚仁



ご視聴はこちら


→https://lnk.to/watatabe_hinako



ノンクレジット映像公開中！


[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=7fNDrLOl_nI ]

■上田麗奈（八百歳比名子役）コメント
比名子の仄暗い日常が垣間見えつつも、サビに向かって、なにか救いや希望のようなものも感じさせてくれるところが素敵な楽曲だなと感じました。


ほのかに顔が綻んでいる比名子をイメージしながら歌わせていただきましたので、そんな柔らかい雰囲気を、内包する儚さや複雑さと共に感じていただけると嬉しいです。



■北澤ゆうほ（作詞・作曲）コメント
比名子の抱える気持ちを間違いなく書き出したい、書き出さねば、という思いで作詞作曲致しました。


比名子の「死なせてほしい」という願いのエネルギーには、"大きさ""激しさ"ではなく、"深さ""静けさ"を感じました。


その深度をリリィで感じていただければ幸いです。


ただ歩くことしかできなかった日々の中で、いつか、花を揺らす風に気付ける時が来ますように。



■佐藤厚仁（編曲）コメント
北澤さんのメロディと詞から、比名子の生きることへの葛藤、過去の自分に対する優しさを感じました。


比名子の人生がそこに詰まっていて、それらをわたたべの世界観の中で音に落とし込みたいという気持ちで編曲に取り掛かりました。


Aメロの「変わってしまったあの日から」でアレンジをガラっと変えたり、言葉と音の温度感を大事にしました。


上田さんの歌声が持つ儚さを存分に活かしたく、コーラスも沢山収録して頂き、冷たさも暖かさも味わえる楽曲に仕上がりました。



■第4話エンディング主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」　社 美胡（CV:ファイルーズあい）




作詞：安藤紗々 / 苗川 采


作曲・編曲：神田ジョン


音楽ディレクター：タノウエマモル



ご視聴はこちら


→https://lnk.to/watatabe_miko



ノンクレジット映像公開中！


[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=DZRKVZy2P8A ]

■ファイルーズあい（社 美胡役）コメント
美胡の特殊ED用の楽曲があります、と聞いてからあのシリアスな展開にどういう曲が来るのか、期待を膨らませていましたが、予想のはるか斜め上の楽しくて明るい楽曲が届き、思わず笑顔になってしまい、とても嬉しいサプライズとなりました！そして大変光栄なことに、EDを彩るイラストの一部を描かせていただきました！美胡はおしゃれが大好きな子なので、彼女に着て欲しい服を、そしてスイーツ好きな一面を、美胡・比名子・汐莉をイメージした三段重ねのアイスクリームで表現してみました。この素晴らしい楽曲と、クリエイターさんのこだわりと愛情がたっぷり伝わるこの映像で、さらに彼女のことが好きになっていただけたらとても嬉しいです！



■安藤紗々（作詞）コメント
いろんな人に頼られて求められる、地元のアイドル（？）美胡のソロ曲！
一人一人を大切に隣で寄り添ってくれるやさしさと、陽キャな現代っ子が共存する子なので元気たっぷり、皆の気持ちを代弁するようなことを言いつつ皆への…特に比名子への愛にあふれている…(ハート)
狐要素もエッセンスに、そんな歌詞を心がけました！
この曲を聴いて、あなたの空にもヤシロミコを！



■神田ジョン（作曲・編曲）コメント
2日後に1choが欲しいという非常にエネルギッシュ且つアグレッシブなオファーであったこと、これまで電波ソングを作ったことがなかった事を踏まえとても刺激的な制作になるなと思い爆裂してみました。結果、なんかめっちゃ良い曲が出来てしまった気がしてます。
関わっている皆さんの愛と情熱を感じる制作でした。
ファイルーズあいさんの異次元の表現力、それに歌詞も相まってとても痛快といいますか、謎に元気が出てくるぞ...というような楽曲になってますので是非楽しんで聴いて頂けると幸いです。


ED主題歌「リリィ」／「太陽、なってあげよっか？(ハート)」配信記念ダウンロード＆ストリーミングキャンペーン実施中！

ED主題歌「リリィ」／「太陽、なってあげよっか？」の配信を記念して、各音楽配信サイトにて下記プレゼントキャンペーンが実施中！



■ダウンロード購入者キャンペーン

対象サイトでTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」／「太陽、なってあげよっか？(ハート)」をご購入のうえ、対象期間内にご応募いただいた方の中から抽選で、「直筆サイン入り第1話台本」を5名様にプレゼント！



【対象サイト】


iTunes / mora / animelo mix / レコチョク / ドワンゴジェイピー / Amazon music



【応募期間】


～2025年12月31日(水)23:59



【「リリィ」キャンペーン応募方法】


(1)対象サイトにてTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」を購入(ダウンロード)


(2)対象作品のダウンロード購入完了画面をスクリーンショット


(3)期間内にダウンロード完了画面のスクリーンショットと必要事項を入力して応募完了



【「リリィ」キャンペーン賞品】


＜A賞＞上田麗奈さん(八百歳比名子役)直筆サイン入り第1話台本(抽選で5名様)


＜B賞＞DLキャンペーン限定オリジナルスマホ壁紙(比名子) 　※応募者全員



応募フォーム：https://forms.gle/EKExwVPbMLSHQtPj9


楽曲ページ： https://lnk.to/watatabe_hinako



【「太陽。なってあげよっか？(ハート)」キャンペーン応募方法】


(1)対象サイトにてTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」


　　第4話ED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」を購入(ダウンロード)


(2)対象作品のダウンロード購入完了画面をスクリーンショット


(3)期間内にダウンロード完了画面のスクリーンショットと必要事項を入力して応募完了



【「太陽、なってあげよっか？(ハート)」キャンペーン賞品】


＜A賞＞ファイルーズあいさん(社 美胡役)直筆サイン入り


　　　　　　第1話台本(抽選で5名様)


＜B賞＞DLキャンペーン限定オリジナルスマホ壁紙(美胡)


　　　　　　※応募者全員



応募フォーム：https://forms.gle/7SiP3Qs47xiMUUGe7


楽曲ページ：https://lnk.to/watatabe_miko



■LINE MUSIC再生キャンペーン

対象期間中に、TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」／「太陽、なってあげよっか？(ハート)」をたくさん再生していただき、再生回数に応じてご応募いただいた方に下記の賞品をプレゼント！



【対象楽曲】


「リリィ」：TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」


「太陽、なってあげよっか？(ハート)」：TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」第4話ED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」



【「リリィ」キャンペーン賞品】


＜A賞＞上田麗奈さんサイン色紙(抽選で5名様)


＜B賞＞LINE MUSIC限定オリジナルスマホ壁紙(比名子)(応募者全員)



【「太陽、なってあげよっか？(ハート)」キャンペーン賞品】


＜A賞＞ファイルーズあいさんサイン色紙(抽選で5名様)


＜B賞＞LINE MUSIC限定オリジナルスマホ壁紙(美胡)(応募者全員)



【応募条件】


A賞：対象楽曲を1,000回以上再生の上、ご応募いただいた方の中から抽選で5名様


B賞：対象楽曲を500回以上再生の上、ご応募いただいた方全員



【応募期間】


～2025年12月31日(水)23:59



【応募方法】



LINE MUSICに有料会員登録(※初回登録時は1か月無料体験可能)



LINE MUSICで対象楽曲をたくさん聴く！


「リリィ」再生はコチラ：https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004ae61be&cc=JP&v=1(https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004ae61be&cc=JP&v=1)


「太陽、なってあげよっか？(ハート)」再生はコチラ：https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004ba2e4d&cc=JP&v=1(https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004ba2e4d&cc=JP&v=1)



LINE MUSICランキングページの「（あなたのお名前）’s Play TOP 50」より、何回再生しているか確認し、スクリーンショットを撮る。


※スクリーンショットはトリミングや加工をせずにニックネームが見える状態でお送りください。



応募期間内に画面のスクリーンショットと共に下記の応募フォームにて必須事項を入力して応募完了！


「リリィ」キャンペーン応募フォームURL：https://forms.gle/nBybyLpRwkCZZUvc9


「太陽、なってあげよっか？(ハート)」キャンペーン応募フォームURL：https://forms.gle/z4bQ5vNGKhas1doy8



◇注意事項につきましては公式サイト内のNEWSページをご確認ください◇


「リリィ」キャンペーン詳細


https://wata-tabe.com/news/235/


「太陽、なってあげよっか？(ハート)」キャンペーン詳細


https://wata-tabe.com/news/364/


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラックが12月24日発売！発売を記念した各種キャンペーンも実施！

■TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック



イラストは制作中のものになります

発売日：2025年12月24日（水）


品番：PCCG-02473


価格：3,850円（税込）［本体：3,500円］


アーティスト：井内啓二



ご購入はこちらから


→https://lnk.to/PCCG-02473



ジャケットは原作・苗川 采 描き下ろしイラスト仕様！



◯ CD発売記念ポスタープレゼントキャンペーン開催決定！

TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック発売を記念して、下記対象店舗にて、対象商品をご購入いただいた方の中から抽選で5名様にキャストの直筆サイン入りポスターをプレゼントいたします。皆さまからのご応募をお待ちしています♪



■応募方法


対象店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様に応募シリアルを商品と一緒にお渡しします。


（オンラインの場合はシリアルコード）



応募要項に従ってご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で景品をプレゼントいたします。



■応募期間


2025年12月23日(火)0:00 ～ 2026年1月31日(土)23:59まで


※応募券は無くなり次第配布終了となります。


※通販での応募券の配布期間は、各法人異なりますので、各法人のHPをご確認ください。


※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。



■対象商品


2025/12/24（水）発売


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック


品番：PCCG-02473



■景品内容


キャスト直筆サイン入りポスター（上田麗奈・石川由依・ファイルーズあい）5名様





■対象店舗


・アニメイト全店（通販含む）


・ゲーマーズ（オンラインショップ含む）



◇注意事項につきましては公式サイト内のNEWSページをご確認ください◇


https://wata-tabe.com/news/233/


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」 Blu-ray BOXが全2巻で発売決定！

■「私を喰べたい、ひとでなし Blu-ray BOX」上巻



発売日：2026年3月11日（水）


品番：BSZD08304


価格：19,800円（税込）


収録話数：6話収録



◇初回特典（予定）


・キャラクターデザイン・郁山想 描きおろし収納スリーブ


・原作・苗川采 描きおろし漫画(全12P・本編8P)


・スペシャルブックレット(全8P)


・エンドカードフォトカード(#1~6)




◇映像特典（予定）


・ノンクレジットオープニング


・各種PV



ご購入はこちらから


→https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304)




■「私を喰べたい、ひとでなし Blu-ray BOX」下巻



発売日：2026年4月8日(水)


品番：BSZD08305


価格：19,800円（税込）


収録話数：7話収録



◇初回特典（予定）


・キャラクターデザイン・郁山想 描きおろし収納スリーブ


・原作・苗川采 描きおろし漫画(全12P・本編8P)


・スペシャルブックレット(全8P)


・エンドカードフォトカード(#7~13)



◇映像特典（予定）


・ノンクレジットエンディング


・Blu-ray CM



ご購入はこちらから


→https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305)



※初回生産限定につき、ご予約いただかないと入手困難になる場合がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。



東映ビデオオンラインショップ限定！


早期予約抽選特典として、キャスト直筆サイン入りポスターを3名様にプレゼント！





予約対象期間[2025年9月28日 20時～2026年2月3日 23:59]



その他法人特典も展開中です。


詳細は公式サイトをご確認ください。



https://wata-tabe.com/bluray/volume1/


原作情報

「電撃マオウ」にて大好評連載中コミックス第1巻～第10巻大好評発売中！






最新第11巻が本日発売！


明日10月28日にはノベライズが刊行！



現在発売中の「電撃マオウ 11月号」では、


『終末ツーリング』とのコラボで表紙&付録に登場！



著：苗川 采「私を喰べたい、ひとでなし」


発行：KADOKAWA（電撃コミックスNEXT）



カドコミWEB（旧コミックウォーカー）掲載中！


https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S(https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S)




「私を喰べたい、ひとでなし ノベライズ ～かしましい夜、君は隣に～」


著：古河 樹


原案&作画：苗川 采


https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000416/


TVアニメ作品情報



＜放送情報＞


2025年10月2日より好評放送中


AT-X：毎週木曜22:30～


　　　　　【リピート放送】毎週月曜10:30～／毎週水曜16:30～


TOKYO MX：毎週木曜23:30～


サンテレビ：毎週木曜24:00～


B S 日テレ：毎週木曜25:00～


愛媛朝日テレビ：毎週金曜25:50～



＜配信情報＞


ABEMA・dアニメストア：毎週木曜23:30～


PrimeVideoほか その他サイト：毎週火曜23:30～


※詳細は各サイトをご確認ください



＜キャスト＞


八百歳比名子：上田麗奈


近江汐莉：石川由依


社 美胡：ファイルーズあい



＜スタッフ＞


総監督：葛谷直行


監督：鈴木裕輔


シリーズ構成/脚本：広田光毅


キャラクターデザイン：郁山 想


色彩設計：水野多恵子


美術監督：工藤義隆


撮影監督：武原健二


3DCG：志田じしろ


編集：瀧川三智


音響監督：納谷僚介


音響効果：斎藤みち代


音楽：井内啓二


アニメーションプロデューサー：高木秀仁


プロデュース：インフィニット


アニメーション制作：スタジオリングス



＜主題歌＞


オープニング主題歌：吉乃 「贄-nie-」


エンディング主題歌：八百歳比名子（CV:上田麗奈）「リリィ」


第4話エンディング主題歌：社 美胡（CV:ファイルーズあい）「太陽、なってあげよっか？(ハート)」



＜イントロダクション＞


「私は君を喰べに来ました。」


突如現れた人魚の少女・汐莉は 海辺の街に独り暮らす比名子の手を取り、優しく語りかける。


比名子の持つ血肉は、特別に美味しいという。


それは数多の妖怪を惹きつけるほどに…。


汐莉は、成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守り “いずれ自分が喰べる”と約束する。


比名子の胸には 「このひとなら私の願いを叶えられるかもしれない」 という


切なる想いが浮かび―。



＜各種詳細＞


アニメ公式HP：https://wata-tabe.com/(https://wata-tabe.com/)


アニメ公式X(Twitter)：https://x.com/wttb_tv(https://x.com/wttb_tv) @wttb_tv (ハッシュタグ #watatabe )


アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@wttb_tv @wttb_tv



(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会