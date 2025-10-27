令和7年度南日本グループ永年勤続表彰式を開催

南日本運輸倉庫株式会社

チルド・フローズン食品輸送の南日本運輸倉庫株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大園 圭一郎 以下、当社）は、今年で4回目となる令和7年度南日本グループ永年勤続表彰式を10月8日、20日の2日間に分けて実施したことを、お知らせいたします。

10月8日参加者10月20日参加者

当日は勤続10年から5年区切りで15年、20年、25年、30年の従業員94名を迎え表彰式と懇親会を開催いたしました。

代表取締役社長 大園圭一郎の祝辞

式典冒頭、代表取締役社長の大園より長年の勤労に対する感謝の言葉に加えて「50周年を迎えた今年、新たに2つのセンターを稼働させました。ネットワーク強化によりさらなる成長を続けていくためには引き続きみなさんの力が必要です。一緒に頑張っていきましょう」と祝辞が贈られました。

当社は今後も従業員が安心・安全に長く働ける環境整備を継続的に行うことで、従業員満足度の向上に努めてまいります。

【表彰対象者内訳】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61803/table/43_1_f7364dc16b9df83149cc6ff0e20f4457.jpg?v=202510280156 ]