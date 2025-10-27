【生産管理とDXのテクノア】が『おかやまテクノロジー展(OTEX)2025 ～精鋭企業と出会う技術展示商談会～』に出展します

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、11月12日～13日に コンベックス岡山で開催される「おかやまテクノロジー展(OTEX)2025 ～精鋭企業と出会う技術展示商談会～」に出展いたします。

同展は、県内総生産のうち製造業の占める割合が全国平均を大きく上回る「ものづくり県おかやま」で2016年から開催されている、中四国最大級の機械系ものづくり企業の展示商談会です。



テクノアブースでは、「守りのDX」の代表格である、中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)をはじめとした生産管理ソリューション、AIを活用した業務プロセスの変革や新たなビジネスモデルを創出する「攻めのDX」を実現するソリューションをご案内いたします。

11月13日（木）には、出展者プレゼンテーション「中小製造業様の製造現場DX～IT利活用事例をご紹介 部品加工業編～」を開催します。



また、2025年6月に販売を開始した、多品種少量型の部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK』（クラウド版）(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)の専用オプション『スマホ実績収集オプション』(https://www.techs-s.com/news/809)もご紹介いたします。

おかげさまで、生産管理システム『TECHS』シリーズが生産管理SaaS/PaaS分野で出荷本数No.1(https://www.techs-s.com/news/819)を獲得いたしました。（株式会社富士キメラ総研 2025年7月22日発刊 最新市場調査レポート「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」より）

■出展者プレゼンテーション

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/230_1_01f37f545279534d894e6fc6f10f2ae6.jpg?v=202510280156 ]

【演 題】中小製造業様の製造現場DX～IT利活用事例をご紹介 部品加工業編～

【発表者】株式会社テクノア 営業本部 関西営業部 グループリーダー 江原 洸

【日 時】2025年11月13日（木）14:00～14:20

【場 所】大展示場 出展者プレゼンテーションコーナー

スマホで実績入力！生産管理システム『TECHS-BK』に新オプション登場

多品種少量型の部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK』（クラウド版）(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)の専用オプション『スマホ実績収集オプション』(https://www.techs-s.com/news/809)は、製造現場で配布される作業指示書のQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、作業実績をその場で簡単に記録できる仕組みです。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



・販売開始日：2025年6月27日（金）

・月額利用料：2,000円/ID（税別）



▶製品の詳細は「スマホで実績入力！生産管理システム『TECHS-BK』に新オプション登場」(https://www.techs-s.com/news/809)をご覧ください。

『スマホ実績収集オプション』お問い合わせ :https://www.techs-s.com/material/15【中小製造業のDXを加速】スマホで簡単、リアルタイム実績収集！

出展製品

中小製造業様向けに特化した生産管理システム『TECHS』シリーズが生産管理 SaaS/PaaS部門で2024年度 出荷本数No.1を獲得！

▶詳細はこちら(https://www.techs-s.com/news/819)

中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ生産管理ソリューション：守りのDX 情報のデジタル化と業務効率の向上

・中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)

・250万円から導入可能な多品種少量生産に対応した生産スケジューラ『Seiryu』(https://www.techs-s.com/product/seiryu)

AI・IoTソリューション：攻めのDX AIを活用した業務プロセスの変革

・AI画像認識による工場の見える化システム『A-Eyeカメラ』(https://www.techs-s.com/product/a-eye-camera)

・過去の類似図面を検索する2D図面（平面図）専用ソフトウェア『AI類似図面検索』(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)

業務支援ソリューション：攻めのDX 新たなビジネスモデルの創出

・受発注業務を効率化するWeb受発注システム『BtoBプラットフォーム 受発注 for製造業』(https://www.techs-s.com/product/b2b)

・中小製造業様の売上・利益向上を図る伴走型IT経営支援サービス『IT経営コンサルティング』(https://www.techs-s.com/product/it-keiei)

・ものづくりの相談をしたい依頼者と製造業様をつなぐプラットフォーム『プラッとものづくり』(https://platto.technoa.co.jp/)

中小製造業様向けDXソリューションサイト :https://www.techs-s.comITツールと導入時の伴走型支援で、業務の効率化・生産性向上をサポートします。

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名 (2025年4月1日現在)

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



