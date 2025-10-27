アップランド所属「.LIVE」ルルン・ルルリカの誕生日記念グッズ&ボイスの受注販売を10月30日(木)より開始！VRで楽しめる記念ボイスも！

株式会社アップランド

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）は、当社が運営するVTuberプロダクション「.LIVE」ルルン・ルルリカの誕生日を記念して、関連グッズ&ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOP及びAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。


2025年10月30日(木)に誕生日を迎えるルルン・ルルリカの誕生日記念グッズ&ボイスを、当社が運営する公式グッズ販売サイト（APPLAND OFFICIAL SHOP）にて販売いたします！記念ボイスにはVRバージョンが用意されており、BOOTHで購入可能です。ここでしかゲットできない誕生日限定グッズ&ボイスをお楽しみください！



■『ルルン・ルルリカ誕生日記念グッズ&ボイス-2025』詳細

以下4種のグッズ&ボイスの販売を実施いたします。


※グッズは既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。



【グッズ詳細】


▼誕生日フルセット


価格：24,000円(税込)


内容物：メタルグラフ×1、アクリルパネル×1、メッセージカード×1、缶バッジ×1


※購入特典としてコレクションカード（紙製／約63×88mm）を1枚お付けいたします。





▼メタルグラフ+メッセージカード


価格：17,800円(税込)


サイズ：A3


材質：ブリキ





▼B5アクリルパネル+メッセージカード


価格：6,000円(税込)


サイズ：B5


材質：アクリル




※『メタルグラフ+メッセージカード』・『B5アクリルパネル+メッセージカード』に含まれるメッセージ入りポストカードは紙製／約100×148mmとなります。



▼缶バッジ


価格：500円(税込)


サイズ：約56mm


材質：紙・ブリキ





【ボイス詳細】


▼ルルン・ルルリカ誕生日記念ボイス


価格：通常ボイス　　　　　各1,000円(税込)


　　　バイノーラルボイス　各1,500円(税込)　


　　　コンプリートセット　5,500円(税込)


　　　VRバージョン　　　 3,000円(税込)　　　


音声フォーマット：wav


※コンプリートセットをお買い上げの方には限定特典「プレゼント画像」をお付けいたします。


※コンプリートセットにVRバージョンは含まれません。




【テーマ】


１.しもべさん裁判 ～笑いと愛の法廷～


２.見つからない鍵と無いはずの記憶


３.迷子は悪い魔女にイタズラされちゃうぞ（バイノーラルボイスver.）


４.カリスマ美容師ルルンにお任せ（バイノーラルボイスver.）


※VRバージョンに収録されている音声は【１.しもべさん裁判 ～笑いと愛の法廷～】と同一内容となります。



■グッズ販売概要

【販売期間】


2025年10月30日(木)12時00分～2025年11月12日(水)23時59分



【発送時期】


2026年1月上旬～2026年3月上旬



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



■ボイス販売概要

【販売期間】


ボイスのみ：2025年10月30日(木)12時00分～2025年11月12日(水)23時59分


VRバージョン：2025年10月30日(木)12時00分～2025年12月29日(月)23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/


APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


