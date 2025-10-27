【祝！発売前重版】SNSで話題沸騰！『紀文のおひるねちくわクッションBOOK』先行販売＆大抽選会開催決定！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『紀文のおひるねちくわクッションBOOK』（著：株式会社紀文食品）を2025年11月4日に発売します。予約開始早々、通販サイトでは本カテゴリー１位を獲得。発売を前にして重版が決定しました。

株式会社紀文食品 コメント

思わず食べたくなるような見た目に、またつい穴に手を入れたくなるような触り心地にこだわりました。みんなのお昼寝が、ちくわでホッとする時間になりますように。

先行販売＆大抽選会開催！

11月3日(月・祝)には、先着100冊限定の「先行販売＆大抽選会」を実施。

参加者全員に紀文食品「おでん汁の素顆粒」、さらに抽選で「名店監修 一風堂とんこつおでん」などの商品が当たる２大特典つき。

※「おでん汁の素顆粒」は、１冊購入につき1個をプレゼント

先着100冊限定！2大特典付き

『紀文のおひるねちくわクッションBOOK』先行販売＆大抽選会

◎開催日時：2025年11月3日(月・祝) 10：00～18：00予定（売り切れ次第終了）

◎開催場所：丸善 ラゾーナ川崎店 店内女性雑誌売り場前

愛され続けて52年！大人気の紀文のちくわがクッションになりました！

【ちくわクッションのこだわりPOINT】

POINT１ 穴に手を入れられる！

POINT２ ロングセラー商品「竹笛(R)」約40本分のビッグサイズ！

POINT３ ふわふわ＆もっちり触感！

POINT４ こんがりとした「紀文」の焼印を再現！



おひるねのお供にはもちろん、

お部屋のインテリアや、疲れたときの癒しグッズとしても大活躍間違いなし。



食卓で長年愛されてきたちくわを

食事以外の時もぜひおそばに置いて、お役立てください！



知られざるちくわの豆知識や社員おすすめのちくわレシピが掲載された小冊子付き。

※ちくわクッションサイズ：約50cm×20cm

【書籍情報】

『紀文のおひるねちくわクッションBOOK』

株式会社紀文食品：著

ワニブックス刊

発売日：2025年11月4日

価格：3,000円（税込）

ISBN：978-4-8470-7596-4

＼予約受付中！／

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18406491/

※【「ちくわクッション」について】

ちくわクッションは圧縮した状態で梱包しているため、開封時には平たく、折りジワがついています。届きましたら開封し、綿が均等になるように手で揉みほぐしてください。完全に膨らむまでは１週間程度かかります。

【PROFILE】

株式会社紀文食品

1938年創業。

ちくわをはじめとする魚肉練り製品、中華総菜や麺状加工品、涼味、玉子加工品、デザートなど多種多様な食品を取り扱う総合加工食品メーカー。

2017年より運用している公式Xでは紀文の商品のおいしい食べ方やアレンジレシピの紹介などを行っており、のりふ民（ファンネーム）と呼ばれるフォロワー数は38万人を超える（2025年9月現在）。



紀文公式X @kibun_kitchen https://x.com/kibun_kitchen

紀文公式Webサイト https://www.kibun.co.jp/

ちくわブランドサイト https://www.kibun.co.jp/brand/chikuwa/