【4人で入れる特大寝袋】家族の安心感と毛布の温もりに包まれて眠れる冬用シュラフ「わがやのシュラフRICH」発売

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するアウトドアブランド「DOD」は、秋冬キャンプでの快眠をサポートする新作寝袋として、4人サイズの「わがやのシュラフRICH」と1人用「ゆったりマミーシュラフ」の2製品を2025年10月24日より発売いたしました。

「わがやのシュラフRICH」は2017年より販売している「わがやのシュラフ」の秋冬モデル。家族みんなで添い寝できる一体型の寝袋としてファミリー層から高い人気を得ているロングセラー製品に、毛布素材やフード、ネックウォーマーを追加し、寒い季節でも安心して眠れる特大寝袋に仕上げました。既存モデル同様に家族全員（4人分）の寝袋の設営と片付けが一手間で済む独自のバッグ一体型構造も採用しています。

詳細ページ：https://www.dod.camp/product/s4_188_br/(https://www.dod.camp/product/s4_188_br/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

「ゆったりマミーシュラフ」は暖かさと寝心地の良さを両立させた1人用の秋冬寝袋。寝袋といえば体にフィットして保温性が高い「マミー型」と広々として寝返りが打ちやすい「封筒型」の2種に形状分類されます。本製品はマミー型の保温力はそのままに布団のように手足を伸ばせる解放感をプラス。マミー型と封筒型の“いいとこどり”により、寝袋での睡眠に不安や抵抗がある方でも安心して利用いただけます。

詳細ページ：https://www.dod.camp/product/s1_187_br/(https://www.dod.camp/product/s1_187_br/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

■わがやのシュラフRICH 主な特徴

毛布素材×フード×ネックウォーマーで-1℃でも快眠

寝袋の内側全体に思わず顔をうずめたくなるようなボリューミーな毛布素材を採用。さらに暖気を逃さないためのフードとネックウォーマーも装備することで高い保温性を実現しました。-1℃の環境でも快適にご利用いただけます。

収納袋一体型で準備・片付けが1分で完了

また、家族4人分の寝袋がこれ1つで済むため、4つ分を購入する費用や準備・片付けの労力や時間を大幅節約。収納袋を寝袋に縫い付けた独自構造により袋をなくす心配なく、慣れれば1分ほどで撤収可能です。

家族4人が川の字で眠れる特大サイズ

幅230cmの圧倒的な広さにより家族4人が川の字に並んで入ることが可能。1人で寝袋を使うのが難しい小さなお子さまとも添い寝ができ、家族の体熱で寝袋のスペック以上に暖かく眠れます。

■ゆったりマミーシュラフ 主な特徴

マミー型＋封筒型の“いいとこどり”構造

窮屈で寝にくい、というイメージや実体験を払拭する足元までワイドなオリジナル設計。寝返りも自由に打ち放題で、朝までぐっすり快眠できます。

断熱アルミ＋4層構造で底冷え知らず

底冷えを防げるように背中部分には断熱アルミシートを内蔵した4層構造を採用。さらにドローコードでぎゅっと絞れるフードにより首元から暖気を逃さず、朝までぬくぬくと眠れます。

まるで家の布団の肌触り

寝具といえば肌触りも大切にしたいポイント。寝袋生地内側には心地よい綿レーヨン生地を採用し、化繊シュラフ特有のシャカシャカ感をなくしました。

■DODスタッフのコメント

企画担当のヒトコト

わがやのシュラフRICHは触り心地が良く、おうちでも使いたくなっちゃいます。

ゆったりマミーシュラフはサイズにゆとりがあるので、毛布などを中に追加してさらに温かく眠ることもできます。どちらも冷え性の自分を救うためにつくりました。

広報ツジのヒトコト

寝袋の収納袋といえば窮屈に設計されていることが多く、収納が苦手な方も多いのではないでしょうか（私もそのひとり）。今回のモデルはくるくる丸めるだけで簡単に収納できる『縫い付け型キャリーバッグ』を採用。キャンプ後の撤収ストレスをなくしました。

■各スペック

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/196_1_5d277a56231f16f36da4f93bbaf15de7.jpg?v=202510280126 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

※映画・TV プログラム・誌面づくりの撮影用小道具として、またイベントでの使用等、製品の貸出し、プレゼント企画につきましてもお気軽にお声掛けください。

※紙面掲載等で高画質画像が必要な場合は別途ご連絡ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP

公式アプリ：https://www.dod.camp/app/

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact