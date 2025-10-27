自衛隊 退職予定隊員向け「就職準備支援セミナー」を実施しました

株式会社haco.

2025年10月16日、株式会社haco.(本社：大阪/代表：和田美鶴)(https://www.team-haco.com)は、兵庫県に所在する陸上自衛隊伊丹駐屯地にて、自衛隊兵庫地方協力本部 退職予定隊員向けの就職準備支援セミナーを実施しました。

■本セミナーご依頼の背景

従来、複数の企業を誘致し、各企業から業界説明を含めた自社の説明を実施していたものの、限られたプレゼン時間のため、業界説明の比重が軽くなってしまっていました。

結果的に、複雑化する各業界・職種についての情報を得た上で、自身の適性を踏まえた就職先選びが困難になりつつありました。

本セミナーでは、企業任せの業界説明会から離れ、業界の整理と適性の理解を促す業界セミナーなどを組み込み、「隊員自ら合同企業説明会やインターンシップで企業を選べる状態をつくる」ことを目的に、学習型プログラムを実施いたしました。

■プログラム概要

■開催時間 9:00～17:00(休憩1時間)

＜座学パート＞

●業界理解

└業界図、サプライチェーンを利用し、業界全体像や各業界の特徴を理解

●仕事理解

└ビジネスプロセスを利用し、業界ごとの仕事の特徴を理解

●自己理解

└モチベーショングラフを利用し、自己理解の方法を知る

＜ワークショップパート＞

●適職理解

└自分と他者のモチベーショングラフと特徴を比較し、自己の特徴を明らかにする

└業界や仕事の特徴と、自己の特徴を結びつけ、今後の合同企業説明会で話を聞きたい業界や仕事を見つける

■セミナー結果・参加者の声

■参加者 102名

■セミナー満足度(大変満足,満足の合計) 91％

▼参加者の声▼

・就職のために、自分のタイプ、傾向を分析、それに合う仕事の分類やそれらを合わせた志願理由についてよく理解できた

・求人票では知り得ない企業に対する確認事項や面接要領等参考になった。

・自分にはなにが向いていてなにが向いていないのかを理解できました

・自分は意識的にこうだと認識していましたが、実際は微妙に違うことが分かりました。

企業による業界説明ではなく、第三者のフラットな立場から業界・仕事説明を受け、自身の興味や強みを踏まえた企業選びの方法を知ることで、隊員の皆さんにはより「納得できる企業探し」をしていただくことができるようになりました。

株式会社haco.では、就職や社員の育成・定着など、学校・企業・団体・自治体それぞれが抱えていらっしゃる「人材」にまつわる課題に即した研修・セミナーの企画～当日運営・振り返りまでを一貫して対応させていただいております。

■会社概要

■ 株式会社haco.

■所在地：大阪府吹田市豊津町

■代表者：和田 美鶴

■設立：2024年5月

■事業内容：

●キャリア支援

・就職支援・進学支援

●事業支援

・採用支援・組織活性支援・戦略推進支援

■学校ごとにカスタマイズ可能なキャリア支援ポータルサイト『Career.base』(https://www.team-haco.com/home/careerbase_lp/)リリース

■公式HP： https://www.team-haco.com

■代表者プロフィール

和田 美鶴（わだ みつる）

株式会社haco. 代表取締役。

元リクナビ副編集長。

2007年にリクルート入社以来18年間にわたりHR領域に従事。中小企業から大手企業まで幅広い新卒採用支援の経験を持ち、採用計画立案から定着・育成支援まで一気通貫のソリューション提供に携わる。また、全国各地で合同説明会や大学連携イベントの企画・運営を多数手がけ、名古屋・大阪エリアの大学営業マネージャーとしてキャリア支援・就職活動支援の包括的提案を推進。2024年、株式会社haco.(https://www.team-haco.com)設立。

大学・学生・企業をつなぐ新たなキャリアインフラとして『Career.base』(https://www.team-haco.com/home/careerbase_lp/)を企画・開発。NHK「かんさい熱視線」出演など、学生のキャリア観に関する発信も行っている。