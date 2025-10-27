＜11/13（木）ウェビナー開催＞【人材研究所 曽和利光氏登壇！】”グレイナーモデル”から学ぶ、″◯◯人の壁″を乗り越える過程で陥りやすい罠と対策

株式会社マネジメントスキャン

株式会社マネジメントスキャン（本社：東京都世田谷区、代表取締役：大日方 誠）は、株式会社人材研究所と共催で、『”グレイナー・モデル”から学ぶ、組織の成長過程で陥りやすい罠と対策』のウェビナーを11/13（木）に開催します。

このウェビナーは、Larry E. Greiner（ラリー・E・グレイナー） 氏が提唱した「組織成長モデル（グレイナーモデル）」を通じて、組織の成長段階ごとに直面する”成長痛”とも表現される危機を、事例を交えながら解説します。

短期的な組織課題の解決だけでなく、【中長期を見据えて今から組織を整えたい経営者や人事】の方々を対象にしております。グレイナーモデルのエッセンスを理解することで、”◯◯人の壁”を乗り越えられる組織が増え、経験する必要のないトラブル、焦り、そして、不幸を減らすことを目的としています。

開催の背景

お申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4626462?utm_medium=web&utm_source=results&utm_medium=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%3A35.6798%2C139.6844%3A%3A%3A4626462&utm_campaign=search&srchid=2211%25eO8%25klnazl4%2F2kE%25

組織で顕在化する課題は、どの企業でも似ています。組織が人という個人の集合体であることを考えれば、当然かもしれません。ただ、似ているということは、事前に予見し、準備しておけば、深刻な状態にならずに済むのではないか。そして、経験しなくてもよいトラブルや不幸を減らせるのではないか--そう考えています。

実際、グレイナーの組織ライフサイクルモデルでは、フェーズごとに組織が直面する危機があり、それを乗り越えることで成長していくことが説明されています。例えば、

- 経営陣の間で「会社の方向性」が揃っていない- 管理職同士で意思疎通が取れず、一体感がない- 伝えているはずのことが、現場で形にならない- これまでのやり方が通用しなくなってきている、等

こうした課題は偶然ではなく、組織の成長段階ごとに訪れる「変化の痛み」です。

本ウェビナーでは、この理論の学びを通じて、

「自社の組織運営にどう活かせるか？」

を考えるきっかけを得られるはずです。

目的は、経験しなくてもよいトラブルや不幸を減らし、適切な成長に集中できるようにすること。

この背景に共感いただける方にとって、きっと意味のある時間になると考えます。

イベントの詳細

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166981/table/2_1_685818614f5a258d5b15a8e1bf284612.jpg?v=202510280126 ]
- グレイナー氏による組織ライフサイクル理論の概要レビュー（30分）- 組織ライフサイクル理論を超有名企業の成長に当てはめてみると？（20分）- 質疑応答・事務連絡（10分）

※内容は変更となる場合があります。

◆登壇者紹介

株式会社人材研究所 代表取締役 曽和 利光

1971年、愛知県豊田市出身。灘高等学校を経て1990年に京都大学教育学部に入学、1995年に同学部教育心理学科を卒業。

株式会社リクルートで人事採用部門を担当、最終的にはゼネラルマネージャーとして活動したのち、株式会社オープンハウス、ライフネット生命保険株式会社など多種の業界で人事を担当。

「組織」や「人事」と「心理学」をクロスさせた独特の手法が特徴とされる。

2011年に株式会社人材研究所を設立、代表取締役社長に就任。

株式会社マネジメントスキャン 取締役 芳賀 勇稀

1994年、北海道札幌市出身。2013年北海道大学に入学、2017年に同大学経済学部経済学科を卒業。日本生命保険相互会社にて営業、営業管理、全社営業教育体系の企画を経験後、IT企業の人事全般を担当。採用から組織文化醸成まで、幅広く人事業務に従事。

現在、組織人事コンサルタントとして主にスタートアップ企業の採用から制度構築の支援を担当しつつ、2025年に株式会社マネジメントスキャンに参画。