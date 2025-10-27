観光地の“行きたい”をデザインする！SNSとWebで地域の魅力を発信する無料オンラインセミナー

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社である株式会社ライスカレープラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：辻 馨）は、2025年10月30日（木）にサイトエンジン株式会社と共同で、観光施設・自治体・旅行メディア向け無料オンラインセミナー「観光マーケティング最前線！SNS×Webサイト活用で『行きたい』を生む集客戦略」を開催いたします。

■開催概要

観光業界では「SNSでの話題化」と「Webでの検索接点」をいかに組み合わせるかが、集客成功の分かれ道となっています。

特に旅行者の関心は「どこに行くか」から「どんな体験ができるか」へと変化しており、地域や施設の魅力を“共感”と“物語”で伝える発信力が求められています。

こうした中で、本セミナーでは、実際の成功事例をもとに、Instagram・TikTokなどSNSでの話題づくりから、検索エンジンやWebサイトでの情報発信まで、一貫した設計で“行きたい”を生み出すための具体的な方法をお伝えします。

観光施設・自治体・旅行メディアのご担当者様に向けて、来訪意欲を高める発信戦略のヒントを提供します。

■こんな方におすすめ

・観光施設・自治体・旅行メディアでの集客を強化したい方

・地域ブランドを高めたいご担当者様

・SNS×SEOを組み合わせたプロモーション戦略に関心のある方

■学べること

・SEOとSNSを連動させた“行きたい”を生むコンテンツ設計

・旅行者視点でのコンテンツ企画の作り方

・インフルエンサーを活用したSNS集客の実践ノウハウ

・成功事例から学ぶ、地域・施設のファン化の仕組み

■セミナー概要

タイトル：観光マーケティング最前線！SNS×Webサイト活用で「行きたい」を生む集客戦略

開催日時：2025年10月30日（木）12:00～13:00

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

定員：100名様

申込URL：https://us02web.zoom.us/webinar/register/1017594741002/WN_Iivq2p_tTvOxJs9XFSuRzA

■セミナー内容

【第1部】株式会社ライスカレープラス

テーマ：「SNSで“行きたい”をつくる！観光・お出かけ集客の新常識」

Instagram・TikTokを中心に、ユーザーの興味を“実際の来訪”へつなげる施策を事例を交えて紹介します。

インフルエンサー施策、投稿企画、ファンコミュニティ形成など、SNSを活用した「行きたいをデザインする」最新の実践ポイントを解説。

登壇者：辻 馨（株式会社ライスカレープラス 代表取締役）

【第2部】サイトエンジン株式会社

テーマ：「観光施設・自治体・旅行メディアで幅広く使える！成功事例に学ぶコンテンツマーケティング」

検索エンジンやSNSで“選ばれる”ためのコンテンツ戦略を紹介。

観光業界の最新トレンドや事例をもとに、体験価値を軸にした情報発信のあり方を学びます。

登壇者：荒井 皓平（サイトエンジン株式会社 デジタルマーケティング事業部 マネージャー）

■弊社登壇者プロフィール

株式会社ライスカレープラス

代表取締役

辻 馨（つじ かおる）

Instagram・X・TikTokなどSNSを活用したコミュニティマーケティングを主軸に、これまでに3,500社以上のSNS設計を支援。ファン／コミュニティを起点としたマーケティング戦略を得意とする。前職はプロスケーターとして活動。

SNSやWebを通じて「地域の魅力をどう伝えるか」は、今後の観光業界の成長を左右するテーマです。

本セミナーを通じて、観光・地域発信の可能性を広げるきっかけとなれば幸いです。

【注意事項】

‍・Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。

・プログラムは予告無く変更となる場合がございます。

・本セミナーは競合企業様のご参加をお断りさせていただく場合がございます。

・視聴用URLをメールで個別にご案内させていただくため、参加は申込者本人に限ります。

・本セミナーはアーカイブ配信はございません。ご好評いただいた場合には後日再配信する場合もございます。

＜本セミナーに関するお問い合わせ先＞

株式会社ライスカレープラス セールス課 営業推進チーム 担当：島内・渡部

詳細は下記リンクよりお問い合わせください。

https://ricecurryplus.co.jp/contact

【会社概要】

社 名：サイトエンジン株式会社

所 在 地：

玉川オフィス 〒158-0094 東京都世田谷区玉川三丁目20番2号 マノア玉川第3ビル501

神保町オフィス 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-7-11 日本文芸社ビル6F

代 表 者：代表取締役 毛塚 智彦（けづか ともひこ）

事業内容：デジタルマーケティング事業

U R L：https://www.siteengine.co.jp/

社 名：株式会社ライスカレープラス

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 辻 馨（つじ かおる）

事業内容：SNSマーケティング事業、コンサルティング事業、DX支援事業

U R L：https://ricecurryplus.co.jp/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/