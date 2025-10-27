DetonatioN FocusMe、格闘ゲーム部門GO1選手SNK格闘ゲームの世界大会「SNK World Championship 2025」に出場

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）の格闘ゲーム部門 GO1選手は、SNK格闘ゲームの世界大会「SNK World Championship 2025」（以下「SWC 2025」）に出場いたします。

「SWC 2025」は、2025年10月31日（金）から11月2日（日）にアメリカ・アトランタで行われる「DreamHack Atlanta」内で開催となる、SNKの格闘ゲーム4タイトルの世界一を決める大会です。GO1選手が出場する「餓狼伝説 City of the Wolves」は4タイトルの中で最も高額な大会賞金が設定されており、優勝者には格闘ゲーム史上最高額の賞金150万ドル（約2億2,500万円）が与えられます。

GO1選手は本年５月にアメリカで行われた「Combo Breaker 2025」で優勝し、本大会への出場権利を獲得。夏に行われた「Esports World Cup 2025」および「EVO 2025」でも優勝を勝ち取り、満を持して「SWC 2025」で四度目の戴冠に挑みます。

GO1選手の応援をよろしくお願いいたします。

■大会概要

大会名：SNK World Championship 2025

大会日程：2025年10月31日（金）～11月2日（日）

※現地時間、日本との時差は13時間

大会会場：アメリカ・ジョージア州アトランタ Georgia World Congress Center

出場者：GO1

出場タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

配信：配信先は大会公式情報をご覧ください。

詳細：https://www.snk-corp.co.jp/press/2025/091901/

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。所属人数は40名を超え、常に世界の舞台で勝つことを目標に掲げています。

2015年2月に現在のプロゲーミングチームモデルの基盤となる「プロゲーミング専業・フルタイム制」を確立し、2016年3月にチーム所属外国人選手に対して「アスリートビザ」を取得、2021年10月に League of Legends部門が同ゲームタイトルの世界大会において日本初となるベスト16を取るなど、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとして注目を集めています。

また、VALORANT部門では、世界屈指の強豪チームが集結する『VALORANT Champions Tour PACIFIC』の参加チームとして、韓国・ソウルで開催されるリーグに出場しています。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。