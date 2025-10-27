もっとも新しく、もっとも懐かしい、記憶を揺さぶる奇想短篇集。　書籍『いつかどこかにあった場所』2025年10月27日発売

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、サラ・ピンスカー 著 市田泉 訳『いつかどこかにあった場所』を2025年10月27日（月）に発売いたします。

＜あらすじ・内容紹介＞

どこかの記憶はあなたの記憶



彼女が嘘のつもりで適当に言った不気味なローカル番組は実在し、しかも彼女自身も出演していた(「二つの真実と一つの嘘」)。

飛び込んだ人間がたまに消える池で行方不明になった兄の思い出(「センチュリーはそのままにしておいた」)。

バラッドの謎を解き明かそうとするネットユーザーたちは、その歌に秘められた恐ろしい意味に気づきはじめる(「オークの心臓集まるところ」)。

6人のガールスカウトたちのわたしたちがキャンプで体験したこと(「科学的事実!」)。

迷っても、しっかりと着実に、奇想と現実の狭間を歩む。

もっとも新しく、もっとも懐かしい、記憶を揺さぶる奇想短篇集。

＜書誌情報＞

タイトル：『いつかどこかにあった場所』

著者：サラ・ピンスカー

訳者：市田泉

◆発売日：2025年10月27日

◆仕様：四六判／408ページ

◆予価：3,000円+税

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10144048.html

＜作家情報＞

サラ・ピンスカー(著)

ニューヨーク州ニューヨークに生まれる。2012年に“Not Dying in Central Texas”でデビュー。『新しい時代への歌』を含めネビュラ賞を三度、『いずれすべては海の中に』でフィリップ・K・ディック賞を受賞。

シンガーソングライターとしても活動しており、アルバムを４枚リリースしている。

メリーランド州ボルティモア在住。

市田泉(訳)

お茶の水女子大学文教育学部卒。

主な訳書に、ジャクスン『ずっとお城で暮らしてる』、サマター『図書館島』、ハンド『過ぎにし夏、マーズ・ヒルで』、アンダーズ『永遠の真夜中の都市』、ジョーンズ『ハウルの動く城３ チャーメインと魔法の家』、シャラット『ねこと王さま』などがある。

■株式会社竹書房について

1972年設立。麻雀漫画誌「近代麻雀」や、4 コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/