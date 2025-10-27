ロマンスを超えた愛を描く希少な4作品を一挙ラインナップ 【ザ・シネマメンバーズ：さまざまな愛のゆくえ】

ＡＸＮ株式会社

洋画専門チャンネル ザ・シネマ（AXN株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹）が手掛ける、ミニシアターに特化した動画配信ストリーミングサービス【ザ・シネマメンバーズ】では、11月に、さまざまな愛と、そのゆくえを描いた映画をお届け。坂本龍一が音楽を手掛け、ゴールデングローブ賞 作曲賞を受賞した『シェルタリング・スカイ』、ルイ・マル監督の長編第１作『死刑台のエレベーター』、実在の英国人スパイを題材に、青年が落ちる禁断の恋を描いた『アナザー・カントリー』、ベルトルッチ監督が、名匠マイク・ニコルズが対照的な男２人の愛を描く『愛の狩人』の4作を配信いたします。

【11月配信：ザ・シネマメンバーズ】

11月は、ザ・シネマメンバーズが独自の視点で作品をセレクトし、様々な愛のゆくえを描いた４作品を特集してお届けします。単なるロマンスではなく、「愛」という感情が、登場人物の人生、運命をどのように決定づけていくのか──その抗いがたい愛のゆくえが描かれた４作品は、いずれも現在はアクセスしづらくなっている作品ばかりです。

坂本龍一が音楽を手掛け、第48回ゴールデングローブ賞 作曲賞を受賞した『シェルタリング・スカイ』、ヌーヴェルヴァーグ世代に影響を与えたルイ・マル監督の長編第１作『死刑台のエレベーター』、実在の英国人スパイを題材に、秩序と伝統のイギリス名門校で大人顔負けの権力争いの中、青年が落ちる禁断の恋を描いた『アナザー・カントリー』、『ラストエンペラー』でアカデミー賞９部門を制覇したベルトルッチ監督が、名匠マイク・ニコルズが対照的な男２人の愛を描く『愛の狩人』の4本を配信。

■【さまざまな愛のゆくえ】

11月8日～ 死刑台のエレベーター

11月15日～ アナザー・カントリー

11月22日～ シェルタリング・スカイ

11月29日～ 愛の狩人

ザ・シネマメンバーズを見るにはこちら：https://cineclub.thecinema.jp/

《配信作品情報》

●『シェルタリング・スカイ』

配信：11月22日

広大な砂漠をさまよう夫婦の愛の行方は？

オスカー監督ベルナルド・ベルトルッチの映像美に魅せられる

＜監督＞ベルナルド・ベルトルッチ

＜出演＞デブラ・ウィンガー、ジョン・マルコヴィッチ、ジル・ベネット、キャンベル・スコットほか

＜解説＞ 『ラストエンペラー』でアカデミー賞９部門を制覇したベルトルッチ監督がサハラ砂漠を舞台に、愛情の冷めた夫婦の関係を描く。砂漠や北アフリカの街をエキゾチックかつ壮大に撮らえた映像美はベルトルッチならでは。

●『死刑台のエレベーター』

配信：11月8日

完全犯罪の綻びを斬新な映像で紡ぎ出す！

ヌーヴェルヴァーグの先駆者ルイ・マルの長編監督第１作

＜監督＞ルイ・マル

＜出演＞モーリス・ロネ、ジャンヌ・モロー、ジョルジュ・プージュリイ、リノ・ヴァンチュラほか

＜解説＞ヌーヴェルヴァーグ世代に影響を与えたルイ・マル監督の長編第１作。大都会パリの光と影を写し取った映像に、フィルムを見ながらトランペットを即興演奏したマイルス・デイヴィスのドライなモダンジャズが流れる。

●『アナザー・カントリー』

配信：11月15日

秩序と伝統のイギリス名門校、

大人顔負けの権力争いの中、青年が落ちる禁断の恋

＜監督＞マレク・カニエフスカ

＜出演＞ルパート・エヴェレット、コリン・ファース、ルパート・ウェンライト、マイケル・ジェンほか

＜解説＞実在の英国人スパイを題材とした作品。まだ10代の青年たちが、他人を出し抜こうと様々な駆け引きを繰り広げる英国名門校が舞台。そこに生きる学生の姿を、美しい俳優たちを迎え、豊かな緑を背景に叙情豊かに描く。

●『愛の狩人』

配信：11月29日

女性に求めるのは愛情、それとも肉体関係？

名匠M・ニコルズが描く対照的な男２人の愛。

＜監督＞マイク・ニコルズ

＜出演＞ジャック・ニコルソン、アーサー・ガーファンクル（アート・ガーファンクル）、キャンディス・バーゲン、アン＝マーグレットほか

＜解説＞サイモン&ガーファンクルのアート・ガーファンクルとジャック・ニコルソンが恋愛観の異なる親友を好演。ニコルソンと肉体関係になる女優ボビーを演じたアン＝マーグレットがゴールデン・グローブ助演女優賞を受賞。

『シェルタリング・スカイ』(C) The Sahara Company Limited & Tao Films SRL.1990 『死刑台のエレベーター』(C) 1958 Nouvelles Editions de Films NEF 『アナザー・カントリー』(C) 1984 Eastern Counties Newspaper Group. All Rights Reserved. 『愛の狩人』(C) 1971 STUDIOCANAL - Icarus Productions

ザ・シネマメンバーズとは

【ザ・シネマメンバーズ】は、ミニシアター・単館系作品を中心に、大手配信サービスでは見られない作品を“映画が本当に好きな人へお届けします。「観たくても見つけられなかった映画との出会いを提供する場でありたい。」そんな純粋な思いから生まれたサービスが、【ザ・シネマ メンバーズ】です。毎月お届けする作品は、ごく限られた本数になりますが、愛すべき作品を信念とこだわりをもってしっかりとセレクト。厳選した作品のみを提供。好きな時に好きな場所で観られる、「ミニシアター系のサブスク」です。24年4月より学割を開始。

【公式WEBサイト】 https://cineclub.thecinema.jp/

【公式Instagram】 @the.cinema.jp https://www.instagram.com/the.cinema.jp/