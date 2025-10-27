人気イラストレーター中村佑介のカレンダーが今年も発売！

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、 代表取締役：土井尚久）より、 『中村佑介カレンダー2026』を11月1日（土）に発売いたします。 ASIAN KANG-FU GENERATIONのCDジャケットや、小説『夜は短し歩けよ乙女』『四畳半神話大系』（森見登美彦／角川文庫）のカバーイラスト、浅田飴のパッケージ等を手がける人気イラストレーター中村佑介、ファン待望の2026カレンダー！

話題となったアニメ『ぼっち・ざ・ろっく』をはじめ、

プロサッカーチーム「セレッソ大阪」、初音ミクとのコラボイラストも収録され、

新作も旧作も楽しめるボリュームのあるカレンダーに！

表紙は最新作となる、浅田飴糖衣P(白桃） Limited Edition 2026（2025年11月14日発売）のイラストを使用。

イラストを隅々まで堪能できるA3サイズの壁掛けタイプで、本人のショートコラムも月ごとに収録。

スマホケースにいれて持ち運びできる切り取り式のミニカレンダーもついてくる豪華な仕様！

デザインにもこだわったＡ3壁掛けサイズ！

毎年人気の描きおろしのショートコラム入り

自身で切り取って使用できるミニカレンダー付き。 スマホケースに挟めるサイズ感で大好評！

収録作品

【表紙】浅田飴糖衣P(白桃） Limited Edition 2026

【１月】ASIAN KUNG-FU GENERATION「ライフ イズ ビューティフル」 (C)Ki/oon Music

【２月】「きらら」2010年4月号（小学館）

【３月】「初音ミク×スモールエス」イラスト・オンガクコンテスト (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

【４月】「高校生の音楽１（2026年度版）」（教育芸術社）

【５月】オリジナル作品「髪切虫」

【６月】「ロックをかけよう！」（日本損害保険協会近畿支部／兵庫県警察・大阪府警察・京都府警察）

【７月】「ラ・ジェント・ホテル」オリジナルポストカード

【８月】オリジナル作品「象」

【９月】「日本国宝展」コラボイラスト

【10月】アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」コラボイラスト (C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

【11月】セレッソ大阪「セレ女デー」コラボイラスト (C)CEREZO OSAKA

【12月】ASIAN KUNG-FU GENERATION「君という花」(C)Ki/oon Music

【商品概要】

●商品名:『中村佑介カレンダー2026』

●価格：1980円（税込）

●サイズ：A3（壁掛けタイプ）

※付録：スマホケースにも入れられるサイズのミニカレンダー（縦9.5cm×横5.7cm）

●発売日：2025年11月1日(土）

【販売店】

●Amazon.co.jp

https://amzn.asia/d/fTl3uww

●アートハウス（大阪府堀江市）

https://art-house.info/

●大垣書店（一部店舗を除く）

https://www.books-ogaki.co.jp/stores

●三省堂書店名古屋本店

https://www.books-sanseido.co.jp/shop/nagoya/

●ジュンク堂書店池袋本店

https://honto.jp/store/detail_1570019_14HB320.html

※店舗により発売日が異なります。

【著者プロフィール】

中村佑介（なかむらゆうすけ）

イラストレーター。1978年兵庫県生まれ、大阪芸術大学デザイン学科卒業。 ASIAN KUNG-FU GENERATION、さだまさしのCDジャケット、『夜は短し歩けよ乙女』『謎解きはディナーのあとで』、音楽の教科書の表紙、浅田飴、ロッテのチョコパイのパッケージ、など数多くのイラストを手掛ける。また、アパレルブランドgraniphとのコラボ、キャラクターデザイン、動画配信、執筆など表現は多岐にわたる。日本各地で開催された巡回展覧会は好評を博した。画集『Blue』『NOW』（共に飛鳥新社）は13万部を記録中。教則本『みんなのイラスト教室』、CDジャケット全集『PLAY』（共に飛鳥新社）、ムック本「イラストノート Premium 中村佑介のワークスタイル」（誠文堂新光社）も好評発売中。

【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F

■飛鳥新社ホームページ

http://asukashinsha.co.jp

■飛鳥新社公式ツイッター

https://twitter.com/ASUKA_SHINSHA

■飛鳥新社公式インスタグラム

https://www.instagram.com/asukashinsha/