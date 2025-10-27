ジット株式会社とのゴールドパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック（代表取締役社長 小島耕／以下「水戸ホーリーホック」）は、ジット株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
ゴールドパートナー契約内容
■内容
ピッチ看板（ゴール裏２列目）への広告掲出
■契約期間
2025年11月1日～
ジット株式会社 代表取締役社長 石坂 幸太郎 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
ジット株式会社は、山梨および東京本社を拠点に、全国5か所の営業所を展開しています。
主力事業であるリサイクルインクカートリッジの製造・販売を通じて、全国26,000か所以上から使用済みカートリッジの回収を実施し、年間1,927トンのCO2排出抑制に貢献しています。
このたび、水戸ホーリーホックのオフィシャルパートナーとして参画させていただくこととなりました。
地域に根ざしたクラブの活動理念に強く共感しており、今後は弊社も共に全国へ向けてさらなる飛躍を目指してまいります。
サポーターの皆さまと共に、水戸ホーリーホックのJリーグでのさらなる活躍、そして様々な場面での飛躍を応援いたします。
夢や目標を多くの皆さまと共有し、未来へ羽ばたけることを心より楽しみにしています！
法人概要
■法人名
ジット株式会社
■所在地
山梨県南アルプス市和泉984-1
■代表者
代表取締役社長 石坂 幸太郎
■事業内容
・リサイクルインク事業
・流通事業
・リユース事業
■URL
https://www.jit-c.co.jp/