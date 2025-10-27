¥¢¥Ð¥¿ー¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖVEAT¡Ê¥Óー¥È¡Ë¡×¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×µ¡Ç½¤¬ÅÐ¾ì¡ª¿Íµ¤³Ú¶Ê¡Ö¶¯É÷¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ö¥í¥¹¥È¥ï¥ó¤Î¹æÓ¡×¤È¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä³«»Ï
¥Ô¥¯¥·¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ã°±© ¹¯¹°¡¢°Ê²¼¥Ô¥¯¥·¥Ö¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖVEAT¡Ê¥Óー¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö¶¯É÷¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ö¥í¥¹¥È¥ï¥ó¤Î¹æÓ¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤ä¥âー¥·¥ç¥ó¡¢É½¾ð¡¢¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÆ°²èÁÏºî¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥í¥¡×¡Ö½ÍÀ»!! ¥í¥ê¿À¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡ù¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×µ¡Ç½¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¡¢Ëè½µ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±²»¸»¤ä¡¢JASRACÃøºî½èÍý¤Î³Ú¶Ê¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Â¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òÄê´üÅª¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢VEAT¤Çºî¤ì¤ë¥¢¥Ð¥¿ーÆ°²è¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
VEAT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://veat.vroid.com/(https://veat.vroid.com/)
¥À¥¦¥ó¥íー¥É
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6737505133(https://apps.apple.com/jp/app/id6737505133)
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pixiv.veat(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pixiv.veat)
¢¨¥¢¥×¥ê¤Ï´ðËÜÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=nhI5S3Nw50s ]
VEAT¡Ê¥Óー¥È¡Ë¤È¤Ï
¡ÖVEAT¡×¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥¶ー¤¬¼«Í³¤Ë¥¢¥Ð¥¿ー¡¦¶Ê¡¦¥À¥ó¥¹¥âー¥·¥ç¥ó¡¦ÇØ·Ê¡¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÁªÂò¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òºî¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈÆ°²è¤äÂ¾¤Î¥æー¥¶ー¤¬À©ºî¤·¤¿Æ°²è¤ò¥Ùー¥¹¤ËÆ°²è¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ð¥¿ー18¼ïÎà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥¯¥·¥Ö¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVRoid Hub¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥æー¥¶ー¼«¿È¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¡ÊVRM¥Çー¥¿¡Ë¤ä¡¢VRoid Hub¤ÇÂ¾¥æー¥¶ー¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¡ÊÍøÍÑµö²Ä¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡Ë¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
VEAT¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê
¢¨³Ú¶Ê50²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬
ÍÎÁ³Ú¶Ê
¡¦¶¯É÷¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¿¤æ¤³¤Ô
¡¦¥Ó¥Ó¥Ç¥Ð¡¿À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡¡¢¨¥«¥é¥ª¥±²»¸»
¡¦¥í¥¹¥È¥ï¥ó¤Î¹æÓ¡¿Neru
ÌµÎÁ³Ú¶Ê
¡¦¤¦¤¤ÇþÈª¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡¿¤·¤°¤ì¤¦¤¤
¡¦¥¨¥´¥í¥Ã¥¯¡¿¤¹¤ê¤£
¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡¿CUTIE STREET¡¡¢¨¥«¥é¥ª¥±²»¸»
¡¦¾§¡¿Ado¡¡¢¨¥«¥é¥ª¥±²»¸»
¡¦Happy Halloween¡¿Junky¡¡¢¨¥«¥é¥ª¥±²»¸»
11·î26Æü(¿å)¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Î³Ú¶Ê
¡¦¤ª¤Á¤ã¤áµ¡Ç½¡¿¥´¥¸¥Þ¥¸P
¡¦¤¤ç¤¦¤â¥Ï¥ì¥Ð¥ì¡¿¤Õ¤ï¤êP
¡¦¼ºÇÔºî¾¯½÷¡¿¤«¤¤¤ê¤¥Ù¥¢
¡¦½ÍÀ»!! ¥í¥ê¿À¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡ù¡¿¤·¤°¤ì¤¦¤¤
¡¦¥¹ー¥Ñー¥Î¥ô¥¡¡¿r-906
¡¦¥È¥ê¥Î¥³¥·¥Æ¥£¡¿40mP
¡¦¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
¡¦¿å¿§¿¯Î¬¡¿¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í
¡¦ÌÀÀ±¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥«¡¿¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í
¡¦¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
¡¦¥í¥¡¿¤ß¤¤È£Ð
¡¦ÏÇÀ±¥ëー¥×¡¿¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í
º£¸å¡¢¿·¤·¤¤³Ú¶Ê¤òËè½µÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ä¥âー¥·¥ç¥ó¡¢É½¾ð¡¢¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥Õ¥Ã¥¿ー¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¥×¥ì¥Ó¥åー²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3. ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¡¢Remix¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
VEAT¤ÎÍ·¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1. ¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Õ¥£ー¥É¡×²èÌÌ¤Ë¡¢Â¾¤Î¥æー¥¶ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ¥Õ¥£ー¥É¤ËÎ®¤ì¤ëÆ°²è¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¡ÖRemixµ¡Ç½¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ°²èÆâ¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¥æー¥¶ー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¿È¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏVRoid Hub¤È¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨¼«¿È¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤â18ÂÎ¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ð¥¿ー¤«¤é¥¢¥Ð¥¿ー¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
3. ¥¢¥Ð¥¿ー°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¤äÇØ·Ê¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ê¤É¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢Æ°²è¤òºî¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4. ´°À®¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤ÎÃ¼Ëö¤ËÆ°²è¥Çー¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£VRoid Hub¤È¤Ï¡¡https://hub.vroid.com/
VRoid Hub¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÅê¹Æ¡¦¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£VRM¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥Çー¥¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ°¤¯¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥Úー¥¸¤òºîÀ®¤Ç¤¡¢ÍøÍÑ¾ò·ï¤È¶¦¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¸½ºß¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¤ÏÎß·×250ËüÂÎ°Ê¾å¡£VEAT¤ò¤Ï¤¸¤áVRoid Hub¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³Æ¼ïVR/AR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä3D¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾å¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£VRoid¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È https://vroid.com/
VRoid¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤ò»ý¤Á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿ºîÉÊºî¤ê¤äVR/AR¶õ´Ö¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡¢¥Ô¥¯¥·¥Ö¤Î¥¢¥Ð¥¿ー»ö¶È¤Ç¤¹¡£
³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ºî¤ì¤ëÌµÎÁ3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖVRoid Studio¡×¤ä¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤òÅê¹Æ¤·¡¢³Æ¼ïVR/AR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´Ö¤Ç¶¦ÄÌ¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖVRoid Hub¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VRoid¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://x.com/vroid_pixiv
¢£¥Ô¥¯¥·¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò https://www.pixiv.co.jp
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«4-23-5
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ã°±© ¹¯¹°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
ÀßÎ©Æü¡§2005Ç¯7·î25Æü
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@pixiv.co.jp¡ÊÀ¾ÅÚ°æ¡¦À¾ÅÄ¡Ë