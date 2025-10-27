★イベント情報★11月8日(土)～少年たちとともに毎月歩み続けて50年！日本漫画界を代表する激アツな少年漫画誌「月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE in 吉祥寺」開催決定！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2025年11月8日(土)～2025年11月24日(月・祝)の期間で吉祥寺NAKAMICHI GARDENにて開催する【月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE in 吉祥寺】の情報を公開致します。

1975年の創刊以来、愛読され続けて50年！少年たちの夢と希望と成長を描き続けた名作揃いの少年漫画誌「月刊少年マガジン(https://50th.gmaga.co/)」創刊50周年を記念したPOP UP STOREが、吉祥寺NAKAMICHI GARDENにて開催決定！

昭和、平成、令和と時代を超えて50年！もはや少年漫画誌の歴史そのものを体現する存在として、誌面同様の分厚い存在感で数々の名作を生み続けてきた「月刊少年マガジン」。長期連載による昔ながらの変わらぬ味わいを持ちつつ、各時代を代表する意欲的なテーマも取り入れる挑戦的な老舗漫画誌として、世代を超えて愛読されています。

会場内では50年間で連載された各ジャンルごとの名作を資料展示で振り返り、また公式オリジナルグッズを一挙に販売！子供の頃に夢中になったあの傑作や、大人になってあらためて読み直したい名作、そして今まさに注目の連載作まで「月刊少年マガジン」50年間を丸ごと紹介！

月マガを代表する作品『ノラガミ』『四月は君の嘘』『ボールルームへようこそ』『DEAR BOYS』『海皇紀』『capeta』のイラストを使用したTシャツなどのアパレルグッズをはじめ、人気のアクリルスタンドやキーホルダー、思わず少年時代の気持ちを思い起こさせるシールや缶バッジ、また墓場の画廊ならではの作品にちなんだオリジナルアイテムまで多数ご用意！

少年も、少年心を忘れない大人たちも、全員集合！月マガの50年の歴史に触れる中で、ワクワクする作品、魅力的なキャラクターときっと出会えるはず！

■神と人間の絆を描いた異色のダークファンタジー『ノラガミ』から、個性豊かなキャラクターたちをモチーフにしたオリジナルアイテムを、月マガ50周年を記念して多数召喚！

ノラガミTシャツ／4,950円(税込)

サイズ：M～XXL

たった5円の賽銭で此岸と彼岸の問題をぶった切る！和風ファンタジーバトルマンガの名作『ノラガミ』から、コミックス１巻の夜トとひよりのカラーイラストをベースにしたTシャツが登場！胸元には印象的なタイトルロゴを配し、背面にはあだちとかが描く美麗イラストを繊細かつ堂々プリント！パステルカラーのデザインは、浮世離れした世界観をさわやかにアレンジ！

ノラガミアートボード全3種／各3,740円(税込)

サイズ：F4サイズ(242mm×333mm)

たった5円の賽銭で此岸と彼岸の問題をぶった切る！和風ファンタジーバトルマンガの名作『ノラガミ』から、あだちとかの美麗イラストがキャンバスにプリントされたアートボードが３種登場！作中の重要なシーンを描いた雰囲気の異なる３枚は、ファンにとって選ぶのが悩ましいイラストばかり！

ノラガミ名場面アクリルスタンド全3種／各1,375円(税込)

サイズ：100mm×143mm

たった5円の賽銭で此岸と彼岸の問題をぶった切る！和風ファンタジーバトルマンガの名作『ノラガミ』から、人気のアクリルスタンドが全３種登場！住所不定無職の神である主人公・夜トの作中名場面２種に加え、凛々しいカラーイラスト１種！部屋に飾ればご加護があるかも？

ノラガミクリアファイル／495円(税込)

サイズ：A4サイズ(220mm×310mm)

たった5円の賽銭で此岸と彼岸の問題をぶった切る！和風ファンタジーバトルマンガの名作『ノラガミ』から、あだちとかの美麗イラストを存分に堪能できるクリアファイルが登場！夜ト、ひより、雪音の３人が淡いタッチで描かれたイラスト面は、そのまま額装して飾っておきたい１枚。現世の大事な書類は、ここに封印しておくべき！？

ノラガミポストカード3枚セット／660円(税込)

サイズ：100mm×148mm

たった5円の賽銭で此岸と彼岸の問題をぶった切る！和風ファンタジーバトルマンガの名作『ノラガミ』から、あだちとかの美麗イラストで描かれた印象的な３枚のイラストをポストカードセットとしてリリース！夜ト、ひより、雪音の３人に加え、人気キャラクター兆麻も描かれたポストカードは、コレクションしておきたい逸品だ。

ノラガミ絵馬風キーホルダー／825円(税込)

サイズ：70mm×45mm

たった5円の賽銭で此岸と彼岸の問題をぶった切る！和風ファンタジーバトルマンガの名作『ノラガミ』から、作中で登場する絵馬をそのままキーホルダーとして商品化！小さいサイズの絵馬キーホルダーは、普段の持ち物にぶら下げればどこにでも持ち運べるかわいいアイテム！困ったときにはきっと夜卜が助けに来てくれるかも？

■美しくも儚い青春物語を描いた感動作『四月は君の嘘』の二人を彩った名場面の一瞬を切り取ったような、思わず胸の鼓動が高まるアイテムを美麗デザインで登場！

四月は君の嘘Tシャツ／4,950円(税込)

サイズ：M～XXL

主人公・有馬公生と宮園かをりの二人がプリントされた公式Tシャツが登場！タイトルを想起させる鮮やかな春色のカラーリングにくわえ、物語のキーとなる黒猫チェルシーがかわいらしく配置されたドラマティックなデザインです。

■バスケ漫画の金字塔『DEAR BOYS』！50周年を飾るにふさわしい月マガを代表する人気作のオリジナルアイテムをリリース！

DEAR BOYSTシャツ／4,950円(税込)

サイズ：M～XXL

リアルなバスケ描写と青春の輝きを詰め込んだ『DEAR BOYS』のTシャツが登場！瑞穂高校バスケ部公式モデルとも言える、ユニフォームをイメージしたフロントロゴに、哀川たちメンバーの力強いカットをバックにプリント！繊細かつ躍動感あふれる筆致で描かれたイラストは、まさに「DEAR BOYS」の魅力を体現したデザイン！

DEAR BOYSアートボード／3,740円(税込)

サイズ：F4サイズ(242mm×333mm)

リアルなバスケ描写と青春の輝きを詰め込んだ『DEAR BOYS』から、瑞穂高校男子バスケット部の青春を切り取ったアートボードがF4サイズで登場！各メンバーの凛々しい表情は、試合前の緊張感か、熱戦の余韻か？ファンを夢中にさせた美麗イラストをアート作品として飾れる1枚！

DEAR BOYSキャラクターアクリルスタンド全5種／各1,375円(税込)

サイズ：100mm×143mm

リアルなバスケ描写と青春の輝きを詰め込んだ『DEAR BOYS』から、人気の主要キャラ5名がアクリルスタンドになって登場！選ばれたのは、哀川和彦、藤原拓弥、保科唯人、佐藤一也、森山敦司のベストメンバー5名！シーンにもこだわった、まるで今にも動き出しそうな臨場感！コートに立つ５人を自分の机で再現してみよう！

DEAR BOYSアクリルキーホルダー全5種／各825円(税込)

サイズ：41×50mm

リアルなバスケ描写と青春の輝きを詰め込んだ『DEAR BOYS』から、瑞穂高校のユニフォームをモチーフにしたメンバー5人のアクリルキーホルダーが登場！平成レトロ感のあるファンシーグッズを彷彿とさせるポップなデザインが愛らしい全5種！推しを身に付けて応援気分を盛り上げよう。

DEAR BOYSクリアファイル／495円(税込)

サイズ：A4サイズ(220mm×310mm)

リアルなバスケ描写と青春の輝きを詰め込んだ『DEAR BOYS』から、使うたびに手に汗握る（？）特製クリアファイルが登場！哀川を中心に瑞穂高校メンバーが揃ったビジュアルは、書類整理もまるで戦術会議のような緊張感！一瞬たりとも気が抜けない、勝負どころで使いたい１枚！

DEAR BOYSポストカード3枚セット／660円(税込)

サイズ：100mm×148mm

リアルなバスケ描写と青春の輝きを詰め込んだ『DEAR BOYS』から、オフショットを中心にイラストを選定したポストカード3枚セットが登場！平成レトロ感あふれる懐かしい雰囲気のデザインに、バスケットボールシーン以外の普段着カットと、デフォルメされたメンバーたちがかわいい3種セットだ！

DEAR BOYSブラインド缶バッジ全12種／各330円(税込)

サイズ：57mm

リアルなバスケ描写と青春の輝きを詰め込んだ『DEAR BOYS』から、ブラインド式の缶バッジ計12種が登場！主人公哀川をはじめとした瑞穂高校のメンバーはもちろん、布施や保科など印象深いライバルたちの缶バッジもラインナップ！ホログラム仕様のレア2種も入ったドキドキの缶バッジ！

■『ボールルームへようこそ』から、その耽美な世界観をそのまま再現したオリジナルアイテムが登場！

ボールルームへようこそ アクリルスタンド全3種／各1,375円(税込)

サイズ：100mm×143mm

競技ダンスの世界を描いた月マガの意欲作『ボールルームへようこそ』から、作中の華麗な名場面を再現したアクリルスタンドが3種登場！この商品のために竹内友先生が手掛けたオリジナル彩色！今にも動き出しそうなダンスシーンの一瞬を見事に切り取った立体だからこそ映えるアイテムです！

■川原正敏が描く、海と大地を巡る壮大な海洋ファンタジー巨編『海皇紀』の新作グッズが登場！

海皇紀 Tシャツ／4,950円(税込)

サイズ：M～XXL

川原正敏が描く、海と大地を巡る壮大な海洋ファンタジー巨編『海皇紀』の記念Tシャツが登場！胸元には雄大さを感じさせる作品ロゴを、そして背面には主人公ファン・ガンマ・ビゼンを大胆にプリント。飄々とした表情から骨太な気概を感じさせる勇姿に加え、ボディの各所に愛鳥ルファのシルエットを配置したデザインが印象的な１枚！

■主人公・平勝平太こと“カペタ”とともに走り抜けた王道レース漫画『capeta』から、スピードの向こう側を感じさせるオリジナルグッズが登場！

capetaTシャツ／4,950円(税込)

サイズ：M～XXL

カートからF3マシンへ──疾走感あふれるモータースポーツ漫画『capeta』から、主人公・カペタのTシャツが登場！フロントには作品ロゴをシンプルに配し、バックにはマカオGPを戦ったF3マシン「カペタ6号」の勇姿を大胆にプリント。カペタの鋭く集中した表情とタイヤの焼ける匂いが伝わってきそうな、エキゾーストサウンドに魂が震える一枚！

■少年は出会いを待っている

月刊少年マガジン50周年記念Tシャツ／4,950円(税込)

サイズ：M～XXL

少年漫画誌の王道を歩み続けて50年！創刊50周年を記念したオールスタービジュアルを大胆にプリントした月マガ公式Tシャツが登場！月マガの歴史を彩る人気作品のキャラクターたちが勢揃い！昭和、平成、令和を駆け抜けた月マガの歴史そのものを着よう！

■伝説的なバンド漫画『BECK』の原作で描かれた数々の名シーン、キャラクター、そして感動の瞬間を切り取った公式グッズの販売決定！

ルシール Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

バンド「BECK」を支える天才ギタリスト、南竜介が愛用する“七つの弾痕を持つレスポール”、通称ルシールをテーマにしたTシャツが登場！実在の伝説的ギターをモチーフに、壊れたフロントピックアップで奏でる名曲の数々が聴こえてくるようなディテールに、文字通り胸が熱くなるプリント！

TABASCO Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

TABASCO、激辛大盛りでいきます！「BECK」こと「Mongolian Chop Squad」の名曲「TASASCO」のジャケットデザインをモチーフにしたバンド公式Tシャツをリリース！フロントには「TABASCO」ジャケプリント、背面にはバンドメンバーのシルエットを配した、シンプルに普段使いできそうなオシャレなデザイン！

MCS ロングスリーブTシャツ／7,700円(税込)

サイズ：M～XXL

作中に登場する印象的なCDジャケットをモチーフにしたロングスリーブTシャツが公式リリース！前面は分かる人には分かるCDジャケット、背面にはバンドメンバー５人が大胆にプリントされ、そして袖には「Mongolian Chop Squad」の文字！季節を問わず通年使える１着あると便利なバンドグッズだ！

25周年記念原画展キービジュアルTシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

■購入特典

特製しおりをプレゼント！

※イベント開催期間中、店頭で「月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE」関連商品ご購入5,000円(税込)毎に1枚、「特製しおり」をプレゼント。(無くなり次第終了)

※特典の交換はできませんのでご了承ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dSEcO_SyUys ]

【月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE in 吉祥寺】

期間 2025年11月8日(土) ～ 11月24日(月・祝)

会場 リベストプラザ

所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２丁目２６－２

NAKAMICHI GARDEN 3階

https://x.com/libestplaza0723

(C)講談社