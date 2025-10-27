シャノン、ビジネスデータベース「Sansan」と連携開始日本市場におけるABM普及を促進

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、Sansan株式会社（代表取締役社長 寺田 親弘、以下Sansan）が提供するビジネスデータベース「Sansan」とシャノンが提供するマーケティングオートメーション「SHANON MARKETING PLATFORM」（以下 シャノンMA）の連携サービスの提供を開始したことをお知らせします。

近年、BtoB企業において営業とマーケティングの協力体制が進むことで、戦略的なターゲットへのアプローチは必須の活動となっています。複雑なBtoBの購買プロセスに対応するため、マーケティング活動のあり方が変化しています。これまでの「個別リード」に対する点のアクションから、企業・部門・拠点を包括的に捉えた「面のアプローチ」を行ういわゆるAccount Based Marketing（以下、ABM）が強く求められています。

名刺や企業情報、営業履歴を一元管理できるSansanと、様々な流入経路、接点、顧客行動変化を逃さず、機会損失を防ぐシャノンMAの連携により、日本市場におけるABMのさらなる普及を強力に推進してまいります。

【エンドースメント】

Sansan株式会社 Sansan事業部 VPoP 川瀬 圭亮様

Sansanは、「Sansan」と「SHANON MARKETING PLATFORM」の連携開始を心より歓迎します。

本連携により、Sansan上に蓄積された名刺情報がシャノンMAに自動で反映され、手入力や情報更新の手間を削減しながら、営業とマーケティングのよりスムーズなデータ連携を実現します。

これにより、鮮度の高い顧客データを活用した効果的なABMの推進に貢献します。

Sansanは今後も、パートナー企業の皆さまと共創しながら、お客様の売上拡大や生産性向上を支援してまいります。

シンフォニーマーケティング株式会社 代表取締役 庭山 一郎様

シンフォニーマーケティング株式会社は、日本におけるABMの重要性や活用の認知向上と実行支援を第一線で行ってまいりました。このたびシャノンMAとSansanを連携し、日本国内におけるABM促進に向けた両社の活動を心より歓迎いたします。この連携で、今や日本固有の経営資源となった「名刺情報」がABMの進化に大きく貢献することを確信いたします。

■ 業績への影響ついて

本連携サービスの提供開始が、当社の業績に与える影響は軽微であります。

■Sansan株式会社について

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理DXサービス「Bill One」、AI契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。

WEBサイト：https://jp.sansan.com/

■シンフォニーマーケティング株式会社について

1990年の創業以来、国内外のエンタープライズBtoB企業に特化し、製造業、IT、卸売業など600社以上のマーケティング活動支援の実績を持つ。2022年からは、クライアントの『マーケティング・オーケストレーション』実現に向け、戦略・組織に関するコンサルティング、専門家によるアドバイザリー、BtoBマーケティング人材育成を中心としたサービスを展開。グローバルな知見と実践経験を基に、戦略立案から自立支援までの課題に応じたマーケティングソリューションを提供。

WEBサイト：https://www.symphony-marketing.co.jp

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

