【いわきFC】神村学園高等部 中野陽斗 選手、2026シーズンより加入内定のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたびいわきFCは、神村学園高等部の中野陽斗 選手が、2026シーズンより加入することが内定いたしましたので、お知らせします。

【中野 陽斗（Haruto NAKANO）】

|ポジション

DF

|生年月日

2007年5月6日（18歳）

|身長 / 体重

181cm / 73kg

|出身

鹿児島県

|経歴

F.Cuore → 神村学園中等部 → 神村学園高等部（2026年3月卒業見込み）

|代表歴

2022年～23年：U-18日本代表

|選手コメント

選手コメント

「このたび、2026シーズンからいわきFCに加入することが決まりました、中野陽斗です。

幼い頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、情熱と挑戦にあふれる素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。

ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメイト、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ちを胸に、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。

いわきFCのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任を持ち、全力で戦います！応援よろしくお願いします！」