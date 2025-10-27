【いわきFC】神村学園高等部 中野陽斗 選手、2026シーズンより加入内定のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ


このたびいわきFCは、神村学園高等部の中野陽斗 選手が、2026シーズンより加入することが内定いたしましたので、お知らせします。



【中野 陽斗（Haruto NAKANO）】




|ポジション


DF



|生年月日


2007年5月6日（18歳）



|身長 / 体重


181cm / 73kg



|出身


鹿児島県



|経歴


F.Cuore → 神村学園中等部 → 神村学園高等部（2026年3月卒業見込み）



|代表歴


2022年～23年：U-18日本代表



|選手コメント


選手コメント


「このたび、2026シーズンからいわきFCに加入することが決まりました、中野陽斗です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、情熱と挑戦にあふれる素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。
ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメイト、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ちを胸に、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。
いわきFCのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任を持ち、全力で戦います！応援よろしくお願いします！」