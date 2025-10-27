TVアニメ「神椿市建設中。」ファミリアといっしょシリーズより、ダイカット刺繍ポーチが追加されて2次予約を開始！

株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原 高明）は、2025年10月27日(月)12:00よりTVアニメ「神椿市建設中。」オリジナルグッズの予約受付を開始いたしました。





ダイカット刺繡ポーチが新登場！


キャラログ他、全国のアニメショップやECサイトにて予約受付中！


＜キャラログ販売ページ＞


https://www.chara-log.com/view/category/ct63



【商品ラインナップ】


◆トレーディング缶バッジ ミニキャラver.




◆ゆらつんアクリルスタンド




◆アクリルカラビナ




◆ダイカット刺繡ポーチ




■お取り扱い店舗


キャラログ：https://www.chara-log.com/


アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/


他、全国のアニメショップ、バラエティショップ、ECサイトなど



■予約受付期間


2025年10月27日(月)12:00～2025年11月16日(日)23:59



■商品発送／発売予定


2026年1月



■注意事項


・予約販売期間ならびに発売日は、予告なく前後する場合がございます。


・予約開始／終了時刻は、取扱店により異なる場合がございます。


・予約販売開始時期、ならびに販売商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。


・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



【サービス詳細】


オンラインくじサービス「WEBくじ」を運営する株式会社ディ・テクノによる、EC通販サイト。


アニメ・キャラクターグッズの予約販売を中心に、ポップアップストア企画なども行っております。



・サイトURL


https://www.chara-log.com/



・キャラログ公式X（旧Twitter）


https://twitter.com/charalog_info



◯お支払い方法


各種クレジットカード、Amazon Pay、PayPay（ペイペイ）、楽天Pay



◯送料


一律880円（北海道・沖縄県・離島部は1,100円）（税込）


※1度のお会計につき、商品代金8,800円（税込）以上で送料無料