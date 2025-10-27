【ＢＳ日テレ】ゲストに「お酒」と言えば！納言・薄幸が初登場！

株式会社ＢＳ日本

10月28日（火）、11月4日（火）よる9時54分から放送の「多幸飲み紀行」は、ゲストに“納言”薄幸を迎え、茨城県土浦へ。今回は、「大衆おでん★もつ焼き 酒場はなび 土浦店」に入店。こだわりの出汁で仕上げた自慢のおでんや、店主こだわりの料理が地元民に愛される大人気店です。

■10月28日（火）放送回

注文した「おでん」と「もつ焼き」を待つ間、「納言」での「M-1グランプリ」出場の話に。数年前に「M-1」 2回戦で敗退してしまい、その翌年のエントリーを「びっくりして忘れてしまった」という幸。それ以来「M-1」にはエントリーをしていないそう。そんな話をしていると、注文したおでんが到着。きれいに盛り付けられたおでんを見た幸は「待ち受けにしたい！」と一言。矢作も一口食べると「うまい！」と舌鼓を打つ。お店のもう一つの看板メニューであるもつ焼きも到着。矢作・幸はそろって「うまい！」と大絶賛。

お酒を飲みながら、「幸はなぜ芸人になったのか？」という話題に。子役をやっていたという幸は、当時のマネージャーに「演技の才能が無い」と言われ、芸人に転向したという。番組最後には、恒例の多幸話で、番組スポンサーである「サントリータコハイ」のお話に。

■11月4日（火）放送回

トークが盛り上がる中、二人は「おでん出汁の玉子焼き」と、店主のおすすめで土浦名物レンコンを使った「レンコンの豚巻き」を注文。料理を待つ間、「合コン」の話に。「合コンは死語」だと思っていたという矢作に対し、「今女芸人で流行っている」という幸。そんな話をしていると「レンコンの豚巻き」が到着する。「レンコン美味しい」と二人で盛り上がっていると、「おでん出汁の玉子焼き」も到着。矢作は「出汁巻き卵ランキング上位にくる！」「ちょうどいい甘さ」と大絶賛。

お酒を飲みながら話題は幸の趣味の「プロレス」に。月に2.3回はプロレスを見に行くという幸は、「プロレスラー」と飲みに行き、楽しかった話を披露。矢作も「（幸の恋人候補として）プロレスラーだ！」と大興奮。番組最後に、恒例のお客さんの多幸話で幸せになり、番組は締めくくられた。

［放送日時］ 毎週火曜よる9時54分放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ おぎやはぎ・矢作兼 ゲスト：納言・薄幸

［クレジット］(C)ＢＳ日テレ

［HP］サントリー タコハイ presents 全国こだわり酒場 多幸飲み紀行｜ＢＳ日テレ

［提供］ほのかな柑橘の風味とさわやかな飲み口の"味わいプレーンサワー"として酒場で愛される、サントリー「こだわり酒場のタコハイ」。