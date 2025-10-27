渋谷エリアの観光案内所が連携しＡＩによる観光情報を提供

東急株式会社

東急株式会社（以下、東急）、株式会社Ｎｅｘｔｒｅｍｅｒ（以下、Ｎｅｘｔｒｅｍｅｒ）、一般財団法人渋谷区観光協会（以下、渋谷区観光協会）は、渋谷への訪日外国人旅行者を対象に、渋谷区観光協会が運営する「ＳＨＩＢＵ ＨＡＣＨＩ ＢＯＸ」と東急が運営する「ＷＡＮＤＥＲ ＣＯＭＰＡＳＳ ＳＨＩＢＵＹＡ」の２か所の観光案内所で生成ＡＩを活用した観光案内サービスの検証（以下、本検証）を２０２５年１０月２７日（月）から１２月１４日（日）まで実施します。

急速な訪日外国人旅行者の増加により、観光案内所が果たす役割はますます重要になっているなかで、渋谷は、東京を訪れる外国人観光客の訪問先に３年連続で１位となっています。一方で、渋谷の観光案内所では利用者から道案内や人気スポットに関する情報など、類似した問合せが多く、観光情報や文化体験など地域の魅力について、ご案内する時間が限られてしまうといった接客面の課題や、最低賃金の上昇などによる人材の採用・確保、人材育成や教育・研修など運営面でも課題を抱えており、それによって案内ノウハウの蓄積が難しいなどの現状があります。

本検証では、観光案内の効率化・案内スキルの平準化を念頭に、Ｎｅｘｔｒｅｍｅｒが提供する対話型ＡＩサービス「ＡＩミナライ」を活用した観光案内サービスを「ＳＨＩＢＵ ＨＡＣＨＩ ＢＯＸ」、「ＷＡＮＤＥＲ ＣＯＭＰＡＳＳ ＳＨＩＢＵＹＡ」の２か所で提供します。各観光案内所に掲出されるＱＲコードから、ご自身の携帯端末でＡＩチャットボットへアクセスし質問をご入力いただくと、ＡＩがご質問に回答、ご質問内容に応じてマップなどもご提供します。

生成ＡＩでの定型質問への回答による効率化と生成ＡＩによる接客データを蓄積・共有で、渋谷エリアの観光案内所スタッフのノウハウの蓄積が可能か検証していきます。

３者は、生成ＡＩによる観光案内の可能性を検証していくことで、訪日外国人旅行者の多様なニーズに対応した新たな価値の提供を行うとともに、便利で革新的な渋谷の観光案内所を目指します。

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標・ＪＩＳ、ＩＳＯ規格です。

生成ＡＩによるチャットのイメージ

■本検証について

１．実施場所

１.ＳＨＩＢＵ ＨＡＣＨＩ ＢＯＸ

２.ＷＡＮＤＥＲ ＣＯＭＰＡＳＳ ＳＨＩＢＵＹＡ

２．検証期間

２０２５年１０月２７日（月）～１２月１４日（日）

３．対応言語

日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語

４．ＡＩによる接客可能時間

毎日： ８：００～２４：００ ※左記時間外はシステム休止

５．対話型ＡＩ サービス（ＡＩミナライ）について

「ＡＩミナライ」は、音声・チャット・対面などあらゆる接点で顧客対応を自動化する対話型ＡＩサービスです。専門知識がなくても簡単に導入でき、企業独自のナレッジを活用して高品質な応答を実現します。多言語対応や継続学習機能により、業務効率化と顧客満足度向上を両立します。

■サービス利用イメージ（英語での利用の場合）

１.各観光案内所に掲出されるＱＲコードから、ＡＩへアクセス

２.質問を入力し、案内を受ける

３.画像表示

【参考】

■ＳＨＩＢＵ ＨＡＣＨＩ ＢＯＸについて

１．観光案内運営：一般財団法人渋谷区観光協会

２．所在地：東京都渋谷区道玄坂２-１

３．サービス：観光情報案内、興行チケット販売、土産販売、体験型コンテンツ、まちの情報発信など

４．営業時間：１０：００～２０：００

■ＷＡＮＤＥＲ ＣＯＭＰＡＳＳ ＳＨＩＢＵＹＡ（ワンダーコンパス渋谷）について

１．事業主体：東急株式会社

２．所在地：東京都渋谷区道玄坂２-１-１ 渋谷駅地下１階コンコース（渋谷ちかみち総合インフォメーション内）

３．サービス：渋谷駅構内および周辺案内などのコンシェルジュ、 手荷物一時預かり・旅行手配（外国人観光客向けツアー含） Ｗｉ-Ｆｉルーターレンタル（ＮＩＮＪＡ ＷｉＦｉ(R)）・ＳＩＭ販売・受渡し（Ｓａｋｕｒａ Ｍｏｂｉｌｅ） 外貨両替

４．営業時間：１０：００～１９：００

■株式会社Ｎｅｘｔｒｅｍｅｒについて

１．本社所在地：高知県南国市蛍が丘１-１-２ 南国オフィスパークセンター別棟 ３Ｆ

２．会社設立：２０１２年１０月

３．代表取締役：向井 永浩

４．事業内容：ＡＩプロダクト事業、ＡＩソリューション事業、データアノテーション事業

５．ＵＲＬ：https://www.nextremer.com/

６．東急アクセラレートプログラム２０１６二子玉川賞受賞

■一般財団法人渋谷区観光協会について

１．所在地：東京都渋谷区道玄坂１-１-２５ 渋谷マークシティ４Ｆ（クリエーションスクエアしぶや内）

２．法人設立：２０１２年４月

３．代表理事：金山 淳吾

４．事業内容：本部事業、観光インフラ整備事業、地域文化創造事業

５．ＵＲＬ：https://play-shibuya.com/

■東急アライアンスプラットフォームについて

東急アライアンスプラットフォームは、東急が主催する事業共創プラットフォームです。２０１５年度から開始した東急アクセラレートプログラムを、２０２１年８月に東急アライアンスプラットフォームへとリブランディングしました。東急グループの誰もが参画可能なプラットフォームとして事業共創機会の最大化を図っています。グループの幅広い顧客接点とアセットを活用して新たな価値を創出し続けることで、スタートアップ企業などから選ばれ続けるプラットフォームとなることを目指しています。

２０１５年度から通算で、１３８件のテストマーケティングや協業、うち５０件の事業化や本格導入、うち９件の業務・資本提携を実現しました。

ＵＲＬ：http://www.tokyu-ap.com/

以 上