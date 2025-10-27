タワーレコード洋楽応援企画「YO!GAKU TO THE FUTURE」第6弾はデビューアルバムを世界同時リリースのソンバー

タワーレコード株式会社「YO!GAKU to the Future」ソンバーver. ポスター

タワーレコードは、いま聴いておきたい洋楽を盛り上げる企画「YO!GAKU TO THE FUTURE」キャンペーンを11月7日（金）より開催。第6弾アンバサダーにソンバーを迎え、全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ店頭でのポスター掲出をはじめ、タワーレコード オンラインを含む全店でキャンペーンを実施します。

ソンバーはニューヨーク出身の新進気鋭のシンガーソングライター。ラガーディア高校で声楽を学びながら音楽制作に取り組み、高校3年生の時にリリースした楽曲「caroline」がTikTokなどのSNSでヒットし、一躍注目を集めました。さらに「back to friends」や「undressed」なども続けてヒット、世界的に注目されるアーティストになりました。今年の8月に開催されたSUMMER SONICでは初来日を果たし、才能とスター性で観客を魅了しました。

8月22日（金）配信にリリースした『アイ・ベアリー・ノウ・ハー』は、プロデューサーの トニー・バーグと共にプロデュースし、20才になったばかりのソンバーが全曲の作詞作曲を手掛けたデビューアルバム。ファン待望の国内盤CDは、11月7日（金）世界同時リリースです。またタワーレコード オンラインでは「YO！GAKU TO THE FUTURE」特集ページにてソンバーをより詳しく紹介します。

YO！GAKU TO THE FUTURE 特集ページURL

https://tower.jp/article/feature_item/2025/10/27/0101(https://tower.jp/article/feature_item/2025/10/27/0101)

■YO!GAKU TO THE FUTURE 第6弾キャンペーン概要

11月7日（金）より、全国のタワーレコード、タワーレコードミニ全店にて、「YO!GAKU TO THE FUTURE」ソンバーver.のポスターを掲出。同日発売のデビューアルバム『アイ・ベアリー・ノウ・ハー』リリースを盛り上げていきます。またタワーレコード オンラインでは、「YO！GAKU TO THE FUTURE」特集ページにてソンバーをより詳しく紹介します。

■タワーレコード オリジナル特典「1/20スケールフォトカード」

『アイ・ベアリー・ノウ・ハー＜国内盤CD＞』を購入の方に「1/20スケールフォトカード」をプレゼントします。

対象商品：アイ・ベアリー・ノウ・ハー＜国内盤CD＞ / WPCR18794

特典：「1/20スケールフォトカード」（全1種)

■タワーレコード応募抽選特典「直筆サイン入りポラロイド風フォトカード」

『アイ・ベアリー・ノウ・ハー＜国内盤CD、輸入盤CD/LP＞』を購入のうえ応募していただいた方に抽選で「直筆サイン入りポラロイド風フォトカード」（全4種のうち１種ランダム）を30名様にプレゼントします（絵柄はお選び頂けません）。

対象商品：アイ・ベアリー・ノウ・ハー＜国内盤CD＞ / WPCR18794

I Barely Know Her＜輸入盤CD＞ / 9362482770

I Barely Know Her＜輸入盤LP＞ / 9362482777

応募期間： 11月7日（金）～12月14日（日）23:59まで

特典：直筆サイン入りポラロイド風フォトカード」（全4種）

■対象作品情報

アーティスト：ソンバー

タイトル：アイ・ベアリー・ノウ・ハー＜国内盤CD＞

発売日：11月7日（金）

レーベル：WARNER MUSIC JAPAN

品番：WPCR-18794

価格：3,300円（税込）

アーティスト：sombr

タイトル：I Barely Know Her＜輸入盤CD＞

発売日：11月7日（金）

レーベル：Warner Records

品番：9362482770

価格：2,790円（税込）

アーティスト：sombr

タイトル：I Barely Know Her＜輸入盤LP＞

発売日：11月7日（金）

レーベル：Warner Records

品番：9362482777

価格：4,690円（税込）

■ソンバー プロフィール

ニューヨーク市出身のソンバー（本名シェーン・ブース）は、自身のベッドルームに作った簡易スタジオを拠点にキャリアをスタートさせた。ニューヨークの名門校であり、映画『フェーム』の舞台としても知られるラガーディア高校でクラシック音楽を学びながら、日中は学校で勉学に励み、夜は独自の音楽制作に取り組んでいた。2022年にリリースしたシングル「Caroline」がバイラルとなり、以降楽曲を意欲的にリリース。現在ロサンゼルスを拠点とし、音楽を通じて若者の恋愛と失恋をテーマに探求を続けている。すべての楽曲は自身で作詞・作曲、共同プロデュースを手掛けており、その独自のサウンドは世界中から高い評価を受けている。2024年12月にリリースした「back to friends」が爆発的ヒットを記録し、Billboard US チャート30位、グローバルチャート6位を記録。続くシングル「undressed」もバイラルヒットとなり、Billboard チャートUS25位、グローバル11位を記録した。2025年8月22日にデビューアルバム『アイ・ベアリー・ノウ・ハー』をリリース。

■ソンバー各サイト

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCXlqFQmZZOb78teSnAqhuwA

TikTok：https://www.tiktok.com/@sombr

Instagram：https://www.instagram.com/sombr/

X：https://x.com/sombrmusic