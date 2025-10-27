Stray Kids、TXT、ENHYPENら出演！豪華アーティストが大集結の韓国音楽祭「2025 SBS歌謡大典」をLeminoで国内独占生配信！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年12月25日（木）、人気K-POPアイドルが総出演する韓国の音楽祭「2025 SBS歌謡大典」を国内独占生配信いたします。

Lemino「2025 SBS歌謡大典」特集ページ：https://bit.ly/476Li31

2024年から2025年にかけて行われたワールドツアーでは全世界220万人を動員するなど国内外で大人気のStray Kidsをはじめ、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIMなど豪華アーティストの出演が決定している「2025 SBS歌謡大典」。

「SBS歌謡大典」は、毎年クリスマスシーズンに韓国の地上波放送局「SBS」が開催しており、TV最高視聴率5.1％を記録すると同時に、全世界160余りの国へ生中継され、グローバルファンから熱い反応を得ているK-POPの祭典です。

Leminoプレミアムでは、昨年に引き続きクリスマスの夜、仁川（インチョン）インスパイアアリーナにて開催されるレッドカーペット及び音楽祭本編を2025年12月25日（木）に日本独占生配信いたします。また、後日アーカイブ配信も予定しております。※

※ レッドカーペット及び音楽祭本編の生配信、アーカイブ配信のご視聴には、Leminoプレミアム（月額990円(税込)※1、初回初月無料※2）へのご入会が必要です。

さらに、2025年10月28日（火）正午より「2025 SBS歌謡大典 Summer」のスピンオフ作品「歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino」の日本語字幕版の独占配信を開始致します。i-dleが売店コーナーで繰り広げる楽しいトークを何度でもお楽しみください。

また、今年の夏「2025 SBS歌謡大典 Summer」で実施した投票企画を、「2025 SBS歌謡大典」でもパワーアップして実施予定！詳細は後日ご案内いたします。続報をお楽しみに！

Leminoプレミアムでは、TOMORROW X TOGETHER、NCT DREAM、ENHYPEN、BE:FIRSTらが出演した「2025 SBS歌謡大典 Summer」をはじめ、過去のSBS歌謡大典や出演アーティストの関連作品も多数配信中。また、ITZY、NMIXX、MEOVV、ALLDAY PROJECT、izna、Hearts2Hearts、KiiiKiii、KickFlipの豪華8組のサイン入りパネルが当たるプレゼントキャンペーンも2025年10月31日（金）まで実施中です。

豪華な配信作品と特典満載のLeminoプレミアムで、「SBS歌謡大典」の熱狂を余すところなくお楽しみください。

【配信概要】

■タイトル：2025 SBS歌謡大典

■生配信日：2025年 12月 25日（木）

■出演者 ※随時発表予定

Stray Kids / TOMORROW X TOGETHER / ENHYPEN / IVE / LE SSERAFIM / BOYNEXTDOOR / ZEROBASEONE / RIIZE / NCT WISH / BABYMONSTER / ALLDAY PROJECT

■視聴方法：後日公開予定の配信ページよりご視聴ください。レッドカーペット及び音楽祭本編の生配信、アーカイブ配信のご視聴には、Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1、初回初月無料※2)へのご入会が必要です。

「2025 SBS歌謡大典」特集ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000069/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_sbs-summer&utm_content=prtimes

「歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino」日本語字幕版

【配信概要】

■タイトル：歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino 日本語字幕版

■出演：i-dle

■配信開始日時：2025年10月28日（火）正午～

■視聴方法：下記の視聴ページよりご確認ください。ご視聴には、Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1、初回初月無料※2)へのご入会が必要です。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNmZGQ%3D?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-SbsSummer-1027

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。