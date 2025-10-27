【冬休みのお知らせ】フルリモートで営業支援を行う株式会社営業ハックは長期冬季休暇施策を導入しています

長期休業の背景

株式会社営業ハック

従業員全員がフルリモートで営業支援を行う株式会社営業ハックは、2025年12月26日(金)～2025年1月4日(日)を冬季休業とさせていただきます。

長期休業を行う理由は以下の2点です。

１.生産性の高い営業を推進する

営業ハックは法人営業の支援を行う企業です。お客様となる企業の中には冬季休暇を制定していたり、個人で有給休暇を合わせて使う人も少なくありません。これまで200社以上の企業様の営業代行をさせていただいている弊社ですが、その中で連休前、連休の合間はお客様の都合がつかないことや、営業活動をしても反応が良くないというデータを得ています。

これは必然のことで、そもそも休暇中で担当者がいないというケース、また連休前に仕事の追い込みをかけており、他の業務で忙しくしているというケースが多いからです。「成果が出ないことが明確になっている」時期に仕事をしてもストレスになってしまい、当然ながら生産性も低下します。この状況を鑑み、営業ハックはデータに基づき「成果が出ないことが明確になっている」時期に連休を設定しています。

２.ワーク・ライフ・バランス向上を目的とした労働環境の充実

営業ハックは採用活動を強化しており、ありがたいことにメンバーが増えてきています。それにより、年齢も20代～70代、性別や居住地、勤務形態も様々、といった形で働くメンバーの多様化も進んできました。また、子育てをしながら稼働されている方、介護や副業をしながら稼働されている方もいらっしゃいます。

そういったメンバー全員がストレスなく稼働できる、プライベートを充実させながら働けるようにすることを目的とした施策の1つがこの長期休暇です。



これからもすべてのメンバーが、安心して仕事に取り組める環境の構築や、能力開発・スキルアップの機会を提供するなど、やりがいを持てる職場づくりを推進して参ります。

冬季休業中のお問い合わせ先

休業期間中にいただいたお問合せについては、2026年1月5日(月)より順次対応させていただきます。ご不便をおかけしますが何卒ご理解、ご了承のほどお願い申し上げます。

お問い合わせメールフォームはこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを行っています。2018年の創業以来フルリモートで全従業員が勤務しており、一人ひとりの暮らしやキャリアを一番に考えた働き方を模索しています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency