【ルイ・ヴィトン】メンズ「LV SKI」コレクションより「LV トレイナー スニーカー」と「LV リミックス ダービー」の新作が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メンズ「LV SKI」コレクションより、ヴィンテージのバスケットボールシューズから着想を得た「LV トレイナー スニーカー」と、クラシックなハイキングブーツから着想を得て、個性的でファッショナブルなスタイルへと昇華させた「LV リミックス ダービー」の新作を発売しました。

テクニカル素材を組み合わせた防水仕様の「LV トレイナー スニーカー」。ヴィンテージのバスケットボールシューズから着想を得たこの精緻な構造は、最長4時間かけて仕上げられています。アッパーにあしらわれたラバー製のLV イニシャルや「Vuitton」シグネチャーがアクセントをプラス。

製品名：LV トレイナー スニーカー

価格：218,900円

素材：テクニカル素材の組み合わせ

クラシックなハイキングブーツから着想を得て、個性的でファッショナブルなスタイルへと昇華させた「LV リミックス ダービー」。アッパーには防水加工を施したヌバックレザーを採用し、モノグラム・フラワーを刻印したアイレットや、メゾンのレザーグッズを想わせるモノグラム・キャンバスのキーベルなど、複数のシグネチャーディテールを配しています。頑丈なラバーアウトソールで仕上げた一足。

製品名：LV リミックス ダービー

価格：266,200円

素材：ヌバックレザー

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。