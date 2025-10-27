【11/12無料セミナー開催】キーエンス元海外事業部長が語る、企業の持続成長につながる顧客価値を高める続ける営業の必須要件『海外事業成功の鍵（Key）～世界の顧客と繋がろう～』

株式会社KYNOVUSキーエンス元海外事業部長が語る、企業の持続成長につながる顧客価値を高める続ける営業の必須要件『海外事業成功の鍵（Key）～世界の顧客と繋がろう～』

株式会社KYNOVUS（本社：東京都港区、代表取締役：岩淵優里奈）は、無料オンラインセミナー「キーエンス元海外事業部長が語る、企業の持続成長につながる顧客価値を高める続ける営業の必須要件『海外事業成功の鍵（Key）～世界の顧客と繋がろう～』」を2025年11月12日（水）に開催いたします。

セミナー概要

登壇者は、代表・岩淵が在籍していたキーエンスで、初代海外営業部長として海外展開を牽引した藤田 孝 氏。

国内売上十数億円、海外売上ゼロの状態から、わずか30年で海外売上1,600億円を突破した株式会社キーエンス。

本セミナーでは、同社の海外事業をゼロから立ち上げた元海外事業部長・藤田孝氏が、

キーエンスが半世紀にわたり持続的な成長を続けてきた「根本的な仕組み」と「営業文化の本質」を解き明かします。



変化の激しい時代にあっても、

キーエンスが“代理店任せ”ではなく“顧客と直接つながる”ことを貫いてきた理由とは？

そして、今の時代にそれをどのように再現すべきなのか。



昔も今も変わらず、企業の成長を支える“本質的な営業”とは何か。

その答えを、実例とともにお伝えします。

セミナー詳細

開催日時：2025年11月12日（水）13:00～14:00

開催形式：オンライン

参加費：無料（事前申込制）

主催：株式会社KYNOVUS（キノヴァス）

▶︎ お申し込みはこちら （所要時間：30秒）

https://forms.gle/bhAVFE4J7wNz1igS9(https://forms.gle/bhAVFE4J7wNz1igS9)

特にご参加いただきたいご担当者様

・海外展開・輸出ビジネスを推進する 経営者・事業責任者・営業企画担当者

・「展示会」「代理店」「商社任せ」の営業に限界を感じている方

・海外からの引き合いを増やしたい、または現地販路を強化したい企業

・LinkedInなどのデジタルツールを活用した海外営業に関心のある方

・これから海外事業に取り組みたい、何から始めれば良いかわからない方

会社概要

株式会社KYNOVUS（キノヴァス）

会社名： 株式会社KYNOVUS（キノヴァス）

代表者： 代表取締役 岩淵優里奈

所在地： 東京都港区新橋3-19-7江夏ビル602

事業内容： 海外2000万社、3億7000万人のデータベースを活用した海外販路開拓支援、海外販路開拓のためのLinkedIn運用プログラム、海外で「売れる」営業資料作成など

ウェブサイト： https://kynovus.com/

本件に関するお問い合わせ： https://kynovus.com/contact