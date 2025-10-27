【11月7日(金)19時】VTuber配信経験/知識を活かす！VTuberのための本業・転職キャリアップを徹底解説！

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、ウェビナー「VTuberだからこそできる！配信活動を活かした本業キャリアアップ術！」を11月7日（金）19:00から開催します。本ウェビナーを実施することで、より配信を楽しめる環境作りを行っていただくために兼業VTuber・Vライバーの方が配信と本業を両立するためのナレッジを提供することで、VTuber・Vライバー業界の発展に繋げていきたいと思っております。

多くのVTuberを見てきた専門家がキャリアップ術を伝授します！

VTuber業界、Vライバー業界ではまだまだ本業を行いながら配信活動を行う兼業VTuber、Vライバーが多く、配信活動一本では生活できるほどの収入が得られないというのが業界の課題となっています。

そこで今回はVTuber、Vライバー活動の活動を活かした本業・転職キャリアップ術を徹底解説します。また配信活動を活かしてどういったお仕事ができるのかについても成功事例を合わせながらお話しさせていただきます。

本業のキャリアップを検討している方や現在転職活動中の方、配信活動の経験が活かせる副業をお探しの方におすすめのウェビナーです。ご興味がある方はぜひお申し込みください。

＜このウェビナーで学べること＞

・VTuber、Vライバー活動の経験や知識を本業で活かす方法

・VTuber、Vライバー活動の経験や知識を活かした転職について

・VTuber、Vライバー活動の経験を活かしたお仕事成功事例

・VTuber、Vライバーによる社会での新しい働き方

など

＜このウェビナーがおすすめの方＞

・現在本業でキャリアップをしたいと思っているVTuber、Vライバーの方

・現在転職活動中のVTuber、Vライバーの方

・配信活動と本業をうまく両立したいVTuber、Vライバーの方

・VTuber、Vライバーを活かした副業をお探しの方

など

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://forms.gle/Wf7b6Qo7Fz4ycpBF7

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

登壇者のご紹介

uyet 代表プロデューサー

金井 洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社にてVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎バーチャル物産展プロデューサー

◻︎まちスパチャプロジェクトプロデューサー

◻︎ぶいめしプロデューサー

◻︎VTuber特化型webメディア「uyet media」編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

X：https://x.com/MoveSkk

《ウェビナー概要》

日時：2025年11月7日（金）19:00～20:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

18:55~19:00：開場

19:00~19:10：オープニング

19:10~19:50：ウェビナー

19:50~20:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

《株式会社uyetについて》

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact