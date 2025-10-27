【11月7日(金)16時から】VTuber事業における資金調達に向けた戦略ウェビナーを開催

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、11月7日(金)16時からVTuber事業における資金調達に向けた戦略ウェビナーを開催します。

今回VTuber業界の事業者様向けにウェビナーを実施することで、VTuber・Vライバー業界の発展に繋げていきたいと思っています。

VTuberビジネスの専門家が資金調達について徹底解説

拡大を続けるVTuber市場において、事業の成長には資金調達が不可欠です。しかし、一部では「VTuberはエンターテイメントにおいてリスクが高い」「事業の採算性が見えない」といった声も聞かれる中、どのように資金を調達すればよいか悩む企業・事務所も少なくありません。

本ウェビナーでは、VTuber事業における資金調達の「壁」を乗り越えるための戦略をuyet代表プロデューサーである金井洸樹が徹底解説します。投資家や銀行がVTuber事業をどのように評価するのか、そのポイントを明確にし、両者から評価されるVTuber事務所になるための具体的なアプローチを提案します。

＜本ウェビナーで得られること＞

・投資家と銀行、それぞれの評価軸の具体的な違い

・資金調達が難しいVTuber事務所に共通する「壁」の正体

・評価される組織・財務・収益モデルの設計方法

・投資家・銀行に響く事業計画の考え方・伝え方

＜このような方におすすめ＞

・VTuber事務所の経営者・事業責任者の方

・VTuber事業の拡大や新規プロジェクトのために資金調達を検討している方

・投資家や金融機関との面談を控えているVTuber事務所のご担当の方

・自社のVTuber事業のビジネスモデルを客観的に見直し、強化したい方

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://forms.gle/ZxkBV5eNVKGem6uN6

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

登壇者のご紹介

uyet 代表プロデューサー

金井 洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開中。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎『バーチャル物産展』プロデューサー

◻︎『まちスパチャプロジェクト』プロデューサー

◻︎『ぶいめし』プロデューサー

◻︎VTuber特化型ウェブメディア『uyet media』編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

公式X：https://x.com/MoveSkk

ウェビナー概要

日時：2025年11月7日（金）16:00～17:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

15:55~16:00：開場

16:00~16:10：オープニング

16:10~16:50：ウェビナー

16:50~17:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact