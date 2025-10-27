『激闘の１日 ～キングオブコント2025の舞台裏に完全密着～』10月25日（土）よりU-NEXTにて見放題で独占配信！

株式会社 U-NEXT

U-NEXT」は、2025年10月25日（土）より、『キングオブコント2025』のファイナリスト10組の大会当日の1日に迫ったドキュメンタリー『激闘の１日 ～キングオブコント2025の舞台裏に完全密着～』を見放題で独占配信いたします。



TBSで2025年10月11日（土）に放送された『キングオブコント2025』。今年は3449組の史上最多エントリーを勝ち抜いた10組、トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号、しずる、ファイヤーサンダー、ロングコートダディ、うるとらブギーズ、や団（※エントリー順）が王座を狙い、ファーストステージに挑みました。

今回の決勝戦の審査員は昨年に引き続き、飯塚悟志（東京 03）、小峠英二（バイきんぐ）、秋山竜次（ロバート）、山内健司（かまいたち）、じろう（シソンヌ）の歴代ファイナリストたちが務めました。



キングオブコント2025ファイナルステージは、最後まで目が離せない戦いとなりました。

2年連続4度目の決勝進出を果たしたロングコートダディが、トップバッターとして披露した否定的な地底人のネタ「モグドン」で圧巻の474点を叩き出し、堂々の1位でファイナルステージ進出を決めました。続く2位には、わずか1点差の473点でや団が、そして3位には464点でレインボーが食い込み、三つ巴の激闘が予感されました。

前回大会では惜しくも2位で涙をのんだロングコートダディ。ファイナルステージの「警察泣いてる」という、気弱な警官とキャリアウーマンのやり取りでついに王者の座を掴み取りました。優勝が決まった瞬間、感極まった兎が相方の堂前透にすがりつく感動的な場面も。審査員のシソンヌ・じろうは「今日見たネタの中で一番面白かったので一番高い点数を付けた」と手放しで絶賛。東京03・飯塚も「ロングコートダディはずっと面白かったんで、やっと優勝したなって感じでしたね」とコメントし、彼らの実力を称えました。ロングコートダディが、見事18代目キングの座に輝き、キングオブコントの歴史に新たな1ページを刻みました。

■運命の1日に完全密着！『激闘の1日 ～キングオブコント2025の舞台裏に完全密着～』

『激闘の1日～キングオブコント2025の舞台裏に完全密着～』では、決勝戦の前後や決勝本番中のファイナリストに完全密着。ほかでは見られない貴重な舞台裏の映像やコメント、さらには10組の個性やそれぞれのバックグラウンド、関係性なども垣間見えるドキュメンタリーになっています。今年のコント日本一が決まる現場で、ファイナリストたちは押しつぶされそうな緊張とどのように向き合い、決勝の舞台に立ったのか…。

普段は見ることのできない『キングオブコント』の舞台裏を、ぜひご覧ください。

＜プロデューサー・須藤駿コメント＞

史上最多3499組の芸人さんにご参加いただいた第18回キングオブコント。 たった１組のキングが誕生するまでの、芸人さんたちの人生をかけた熱い日々の記録を 是非、ご覧になって頂けたらと思います。 また、新王者「ロングコートダディ」をはじめ、 コントを愛するすべての者たちを、これからも熱く応援してくださったら幸いです。

■U-NEXTでは『キングオブコント2025』関連コンテンツを配信中！

U-NEXTでは『キングオブコント2025』の配信だけでなく、ファイナリスト決定の瞬間が収められた『キングオブコント2025決勝進出記者会見』や、大会当日の深夜にファイナリスト全員が参加し、大会の裏側や本音が赤裸々に語られた『キングオブコント2025 大反省会』も配信中。『激闘の１日 ～キングオブコント2025の舞台裏に完全密着～』とあわせてご覧ください。



【過去のキングオブコント & 『キングオブコント2025』関連コンテンツ視聴はこちら】

URL：https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011115



＜作品概要＞

『激闘の1日 ～キングオブコント2025の舞台裏に完全密着～』

【配信開始日時】2025年10月25日（土）12:00

【視聴ページ】https://www.video.unext.jp/title/SID0242889

【出演者】

『キングオブコント2025』ファイナリスト： トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号、しずる、ファイヤーサンダー、ロングコートダディ、うるとらブギーズ、や団（※エントリー順）

【スタッフ】

製作著作：TBS

演出：鈴木雅彦

プロデューサー：須藤駿

