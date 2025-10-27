A LEATHERとADAM ET ROPE′の別注アイテムが登場！ファンの中でも支持者の多いTRUCKER JACKETを特別仕様で制作

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区／代表取締役社長：佐々木進）が展開するADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ) は、日本製のレザーにこだわりモノづくりを展開する「A LEATHER（エー レザー）」との別注アイテムを発売します。

本アイテムは、2025年10月31日（金）より、ADAM ET ROPE' HOMME六本木ヒルズ ヒルサイド2F ヒルズ ボックス POP UP STOREにて販売を開始します。

ディレクターの長岡利和氏が「日本のレザーを世界へ」をテーマに、日本製のレザーにこだわりモノづくりを展開する注目のブランドである「A LEATHER」。

今回、「A LEATHER」の展開するアイテムの中でも支持者の多い、TRUCKER JACKETをPOP UP STORE限定アイテムとして別注制作。

インラインと同様に身幅やアームにゆとりを持たせたリラクシーなシルエットに、2フラップポケットにプリーツのデザインです。

本別注では、アダム エ ロペだけの特別仕様として、兵庫県たつの市に拠点をかまえるタンナーのタツノラボに協力を依頼し、ジビエレザーの鹿革を使用し制作しました。

今までジビエレザーを使用する上でのリスクと考えられていた、1点1点の風合いが違うことを、同じものが二つとないという魅力と捉え、20着限定で展開します。

1～20までのシリアルナンバーを首元に配して仕上げました。

A LEATHER for ADAM ET ROPE'

EX TRUCKER JACKET

PRICE：\253,000（Tax Included）

SIZE：F

COLOR：BLACK

■販売開始日：2025年10月31日（金）

■取扱店：ADAM ET ROPE' HOMME 六本木ヒルズ ヒルサイド2F ヒルズ ボックス POP UP STORE

<イベント特設ページ>

https://www-test.junonline.jp/special/25aw_pop_up_roppongi/

【A LEATHER（エー レザー）について】

Innovation meets Tradition～伝統の美しさに革新を～を掲げる、

日本品質にこだわったレザープロダクトブランドです。

私たちは伝統的な日本の素晴らしい技術と生産背景を世界に発信するため、また、従来の革製品の歴史的なイメージを打ち破るためにブランドを立ち上げました。

これまでにない力を持った革製品を発明することで、デザインだけでなく機能性でもインパクトを与えます。

私たちはこれまでに無い革製品を通して高品質な日本の革と日本の技術を次世代に伝えていきます。

▪公式サイト

https://a-boutique.co/

▪公式インスタグラム

https://www.instagram.com/a_leather_japan

【ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ)について】

ORDINARY NEWNESS,

ORDINARY COMFORT

毎日に、洗練された心地よさと新しさを。

本当に必要なものだけを選択し、長く、繰り返し使うことの価値感が大切にされる今こそ、

もう一度思い出すべき、機能・効率主義では語りきれない美学。

それはミニマルさ、スタイリッシュさと、手の温もりや、心地よさが共存したスタイル。

意義・機能・美しさというものさしをもち、変わり続ける今と、積み上げられた歴史を行き来しながら、アップデートされていく自分を楽しむこと。

ADAM ET ROPE'は、毎日に、洗練された心地よさと新しさを提案します。

▪公式オンラインストア J’aDoRe JUN ONLINE

https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/

▪公式インスタグラム

https://www.instagram.com/adametrope/

https://www.instagram.com/adametropehomme/