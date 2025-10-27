株式会社SHIKI JAPANとの業務提携に関するお知らせ

株式会社CCH

株式会社CCH（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：高鍬 仁一、以下「当社」）は、このたび株式会社SHIKI JAPAN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大塚 達矢、以下「SHIKI JAPAN」）と業務提携契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

■ 業務提携の背景

近年、デジタルマーケティング市場は急速に拡大し、SNS活用やデータ分析、コンテンツマーケティングの重要性が一層高まっています。企業が成果を最大化するためには、より戦略的かつ包括的なマーケティング支援が求められています。

このような背景を踏まえ、当社とSHIKI JAPANは互いの強みを掛け合わせ、より付加価値の高いサービスを提供することを目的に業務提携を決定いたしました。

■ 株式会社SHIKI JAPANについて

SHIKI JAPANはCMO代行、マーケティング戦略支援、SNS・広告企画・運用など、ファン化に特化したファンマーケティングを展開する企業です。消費者視点に基づくストーリー設計や企画力を強みとし、クライアント企業の認知拡大、集客支援、採用支援などを手がけています。戦略立案から実行支援まで一貫したサービス提供により、クライアント企業のビジネス成長に貢献しています。

■ 今後の展望

本提携により、SHIKI JAPANが持つファン化に特化したファンマーケティングサービスと、当社のデジタルマーケティング領域における強みを融合させることで、SNS・広告運用、コンテンツ制作などの分野において相乗効果を追求してまいります。また、サービス領域の拡大や新規事業の推進においても新たな可能性を切り拓き、より一層の価値提供を目指してまいります。

■会社概要

会社名(商号): 株式会社CCH

代表者: 代表取締役社長 高鍬 仁一

所在地: 東京都板橋区中丸町11-2 ワコーレ要町ビル8F

事業内容: 子会社等の経営管理およびそれに付帯または関連する事業

企業ページ: http://c-creation.co.jp/



会社名(商号)：株式会社SHIKI JAPAN

代表者：代表取締役 大塚 達矢

所在地：東京都渋谷区神宮前6-28-9 東武ビル3F

事業内容： CMOコンサルティング事業

URL：https://shiki-japan.jp/