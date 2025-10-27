eラーニングアワード2025「OJT活用特別部門賞」受賞記念「訓練DXで拓く、研修効果最大化への道」セミナー、秋葉原会場とオンラインで無料開催《10/28（火）・11/21（金）》

株式会社デジタル・ナレッジ

このたび、eラーニングアワード2025にて

「OJT活用特別部門賞」を受賞いたしました

ありがとうございます！

テーマ「人材育成・訓練課題対応のため、eラーニングとVR、OJT記録ツールを連動し活用した革新的な教育手法」

本受賞は、株式会社松屋フーズ様と共同で取り組んだ、OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）の革新的なDX化に関する取り組みが高く評価されたものです。

店長の負担を6分の1に激減させ、外国人スタッフへの対応も好評となった手法を、本セミナーの中でもご紹介いたします。

「訓練DXで拓く、研修効果最大化への道」セミナー10/28開催 詳細・お申込み :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44247/11/21開催 詳細・お申込み :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44276/

【こんな方にお勧め】

・工場の研修など現場教育のDX化でお悩みの方

・現行研修がうまくいっていない、品質が安定していないなどお悩みの方

・共同で訓練DX分野の研究活動を行うことに興味がある方

1995年創業、導入実績3000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、デジタル・ナレッジは、

eラーニングアワード2025「OJT活用特別部門賞」を受賞した「人材育成・訓練課題対応のため、eラーニングとVR、OJT記録ツールを連動し活用した革新的な教育手法」をはじめとした訓練DXをご紹介する、「訓練DXで拓く、研修効果最大化への道」セミナーを10/28（火）と11/21（金）、無料で開催いたします。

eラーニングといえば「知識」習得のツールとみられることが多いですが、実際の企業では知識だけではなくスキルや技能などのトレーニング・訓練が重要になります。

最新のeラーニングツールは知識習得に加えて「訓練DX」としてスキルや技能のトレーニング、訓練、OJTも実施することができ、これらを一元管理できるよう拡張され、幅広い業種業態で利用されつつあります。

その結果、知識→訓練・OJT→技能習得と進めることで実際の「業務」に活かせている事例も多くなってきました。

本セミナーでは「訓練DX」と銘打ち、このような先進的な訓練DXを実現したトヨタ自動車様、松屋フーズ様等の事例紹介、そしてVR/AIなどの訓練DXを支える新しいテクノロジーを解説します。

また、参加者の皆様から、より実りのある訓練DXを実現するための研究テーマを募り、共同で研究する企業様を募集いたします。

研究テーマの採用は先着順とさせていただきます。共同研究に費用はかかりません。

当日セミナー終了後、会場参加の方向けに、共同研究に関する相談会も開催しますので、奮ってご参加ください。

概要

登壇者

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1328_1_b2ea153ca54ca09c97fa292ee8f85b64.jpg?v=202510281257 ]はが 弘明

株式会社デジタル・ナレッジ

代表取締役社長

はが 弘明

大門 徹也

株式会社デジタル・ナレッジ

研修ソリューション事業部 事業部長

大門 徹也

プログラム

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1328_2_06159dbc8951161c6ec0b561203ec7cb.jpg?v=202510281257 ]

参照：OJTオプション

KnowledgeDeliver7の「OJTオプション」で現場教育を一新

OJTチェックシートで、現場での成長を可視化！

現場で学び、即戦力へ。

OJTを可視化・最適化するKnowledgeDeliverのOJTオプションをご紹介いたします。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

OJTオプション(https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44011/)

会場参加特典

講演終了後、松屋フーズ様の接客トレーニング用VRを体験いただけます

また、共同研究に関する相談会を実施いたします

近日開催セミナーのご案内

松屋フーズ様の接客トレーニング用VR

デジタル・ナレッジでは、このほかにも無料セミナーを随時開催しております

皆様のご参加、お待ちしております

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

■会社概要

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

コンタクトフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/