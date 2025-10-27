戦国武将と命懸けの恋「天下統一恋の乱 Love Ballad ～華の章～」人気投票上位に輝いた彼のミニ本編ストーリーが登場最後を飾るのは加藤清正！　10月25日（土）より配信開始

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のボル恋タイトル

「天下統一恋の乱 Love Ballad ～華の章～」にて加藤清正のミニ本編ストーリーを10月25日（土）より配信開始したことをお知らせいたします。

「天下統一恋の乱 Love Ballad ～華の章～」(以下、「恋乱LB～華の章～」)は 、戦国時代を舞台に、乱世を生き抜く武将や忍との“命懸けの恋”をお楽しみいただけるボル恋の人気タイトルです。

昨年12月に「恋乱LB～華の章～」 の10周年を記念して開催した投票イベント「天下一☆恋乱感謝祭’24」の「次、恋に落ちたい男」部門賞で、1～3位に輝いた殿方の入賞特典・ミニ本編ストーリーを順次配信中です。

本企画の最後を飾る今回は、加藤清正のミニ本編ストーリーを配信いたします。優しさの中にどこか冷めた一面を持つ清正との恋物語をぜひお楽しみください。

アプリでは清正のミニ本編配信を記念したキャンペーンを実施中です。ここでしか手に入らない清正からの手紙のほか、限定アバターが手に入るチャンスとなりますのでこの機会にご参加ください。

また、同時開催の陣イベントでも清正が参戦いたします。「焼きたてベーカリー」をテーマに様々な特典をご用意しておりますので、特典のアバターを集めて焼きたてパン姿の、いつもと一味違う殿方にご注目ください。

この機会にぜひ「恋乱LB～華の章～」で武将や忍との“命懸けの恋”をお楽しみください。

「天下統一恋の乱Love Ballad」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/tenka/(https://products.voltage.co.jp/tenka/)

「天下統一恋の乱Love Ballad」公式X（@koi_game_koiran）：https://x.com/koi_game_koiran(https://x.com/koi_game_koiran)

「天下統一恋の乱Love Ballad」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCGStfq-n_APwcfOjibkzDuQ(https://www.youtube.com/channel/UCGStfq-n_APwcfOjibkzDuQ)

◆加藤清正プロフィール

性格：器用・ドライ

身長：5.9尺（およそ180cm）

体重：20貫（およそ75kg）

特技：折り紙

好物：味噌おむすび

◆加藤清正のミニ本編ストーリーあらすじ

優しい笑みで人を惹きつけながら、どこか冷めた一面も持つ清正。

かつて秀吉と共に語った夢を叶えるため、彼が背負う覚悟とは？

加藤清正のミニ本編ストーリーを期限までに読み終えると、加藤清正からのお手紙や、「太陽にきらめくみにどれす」などのアバターが手に入ります。

ぜひストーリーと合わせてアバターもお楽しみください。

【キャンペーン期間】

10月25日（土）16:00～10月31日（金）15:59

※上記は最終特典の終了日時です。

早期クリアキャンペ-ン特典情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1492_1_00a9d068a957aeb777331fbb3c254fac.jpg?v=202510280426 ]

慶次も参戦！ 陣イベント「恋乱～焼き立て(ハート)べーかりーの陣～」

物語を読み進めると、陣イベント用アイテム「ぱん」がもらえます。

「ぱん」を集めて殿方に差入れすると、限定衣装を身につけた殿・忍のアバター、部屋に飾れるインテリアアバターなどが獲得できます。たくさん「ぱん」を殿方に差入れをして、ぜひ特典を手に入れてください。

また今回の陣イベントは、ミニ本編の配信を記念して清正も参戦いたします。

【開催期間】

10月25日（土）16:00～ 11月1日（土）15:59

様々な特典をご用意

「天下統一恋の乱Love Ballad」について

当社が提供するボル恋タイトル。戦国時代を舞台に、乱世を生き抜く武将や忍との“命懸けの恋”をお楽しみいただけます。個性豊かな戦国武将達との華やかで情熱的な恋を描いた「華の章」と、武将に仕え暗躍する忍との時代に翻弄される恋を描いた

「月の章」の2つのストーリーがあります。

「天下統一恋の乱Love Ballad」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0 以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)