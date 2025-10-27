「Bitfan」にて、元HKT48出身の俳優・神志那結衣のオフィシャルファンクラブをオープン！ファンクラブ登録は11月1日開始

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年10月27日（月）に神志那結衣のオフィシャルファンクラブ（URL：https://kojinayui27.bitfan.id/(https://kojinayui27.bitfan.id/)）をオープンしました。ファンクラブの登録は11月1日（土）開始予定です。

神志那結衣（こうじな ゆい）は、福岡県出身の俳優です。2012年にHKT48の第2期生として加入し、約10年間活動後、2022年8月に卒業しました。HKT48在籍中には、センター楽曲を2曲取得、劇場公演やコンサートではソロで楽曲を披露したり、歌唱力決定戦では最終戦に進出するなど、歌唱力を評価されていました。高身長なモデル系メンバーを集めた7人グループでも活動し、TGC 北九州にモデルとして出演した他、俳優としての才能を発揮し、堤幸彦氏演出の舞台「ロミオとジュリエット」では主演・ロミオ役、指原座長公演「博多少女歌舞伎 博多の阿国の狸御殿」では石田三成役、AKB48グループ特別公演「仁義なき戦い～彼女たちの死闘編～」では 有田俊雄役などの多数の男性役を演じ、高く評価を受けました。東京へ上京後も、舞台や映像での俳優活動の他、Pmel「うそつきマスカラ」のWebCM、「正直住宅 秀光ビルド」TVCM、公式ファンクラブ「クラブジャイアンツ」CMに出演するなど、美容やスポーツの広告モデルとしても活動。2025年9月末に所属事務所を退所後も、俳優として新たな挑戦を続けています。

今回オープンするのは、神志那結衣のオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、神志那結衣に関する最新情報はもちろん、本人が登場するグループチャットやライブ配信、ブログや限定動画など、会員だけの特別なコンテンツをお楽しみいただけます。

サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

JINAR&ME｜神志那結衣 OFFICIAL FANCLUB

■URL

https://kojinayui27.bitfan.id/

※有料会員登録は11月1日（土）12:00開始予定です。

■会費

月額：1,100円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

年会費：12,000円（税込）

※お支払い方法は「クレジットカード決済」のみとなります。

■オフィシャルサイトコンテンツ

・ニュース

・スケジュール

■ファンクラブコンテンツ

・動画

・ラジオ

・ギャラリー

・チケット先行

・ライブ配信

・グループチャット

・バースデーメッセージ

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk