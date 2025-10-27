J:COMで「時代劇祭り」を開催！『松平健芸能生活50周年記念公演』をはじめ『三屋清左衛門残日録』『鬼平犯科帳』シリーズなどJ:COM STREAMで大人気時代劇を見放題配信

JCOM株式会社

『松平健芸能生活50周年記念公演』第一部「暴れん坊将軍」写真提供：明治座



J:COMでは、この秋より「時代劇祭り」を開催いたします。11月1日（土）よりJ:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、『松平健芸能生活50周年記念公演』第一部「暴れん坊将軍」・第二部「マツケン大感謝祭～歌って踊って～オーレ！」を見放題で独占配信するほか、松平健が出演する『小河ドラマ 徳川☆家康』を配信いたします。また、松平健の代表作『暴れん坊将軍』シリーズ、12月7日（日）に最新第9作が登場する北大路欣也主演の大人気オリジナル時代劇『三屋清左衛門残日録』シリーズ、さらに、松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』シリーズなど、選りすぐりの名作や人気作品を一挙配信中。ぜひ、J:COM STREAMで時代劇の世界をじっくりお楽しみください。



【「時代劇祭り」配信ラインアップ】

●11月1日（土）配信開始

■松平健芸能生活50周年記念公演 ※

視聴ページ： https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00282574?type=series(https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00282574?type=series&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_251027_jidaigeki_detail)



1975年のデビュー以来、俳優として時代劇から現代劇、ミュージカルまで幅広く活躍するほか、歌手としても人気の松平健。そんな松平の、芸能生活50周年を記念して2024年に上演された芝居とショーの豪華2本立て公演。第一部は、松平の代表作「暴れん坊将軍」が久々に舞台作品として登場。第二部は、松平の歌声と煌びやかな衣装が堪能できるショー。国民的人気ソング「マツケンサンバII」をはじめ、たくさんのマツケンソングが楽しめます！



・第一部「暴れん坊将軍」2024年上演／128分

＜ストーリー＞

八代将軍・徳川吉宗（松平）は身分を隠して「貧乏旗本の三男坊・徳田新之助」と名乗り、若き組頭・長三郎（辰巳ゆうと）と、その母・なつ（白石まるみ）が取り仕切る、め組の居候として振る舞っている。新之助がいつものように町へ繰り出したある日、町娘・お佳代（音波みのり）と出会う。そこへ田舎から出てきた娘・おちか（伊藤純奈）がやってきて…。

写真提供：明治座



・第二部「マツケン大感謝祭～歌って踊って～オーレ！」2024年上演／76分

＜公演内容＞

歌手・松平の魅力と芸能生活50周年の感謝をつめこんだ特別なステージ。子どもから大人まで、誰もが知る大人気曲「マツケンサンバII」や、同公演のために書き下ろされた新曲「マツケンパラダイス」も披露。辰巳ゆうと、音波みのりをゲストに迎えて、華やかにお送りします！

写真提供：明治座





■小河ドラマ 徳川☆家康（出演：三宅弘城 松平健）※

視聴ページ： https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00282677?type=series(https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00282677?type=series&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_251027_jidaigeki_detail)

松平が出演した、細川徹監督・脚本、三宅弘城主演の“非”本格派時代劇シリーズ第3弾。超大物時代劇スタア・白川新太郎（松平）が、本物の徳川家康（三宅弘城）とタッグを組んで時代劇制作に乗りかかる！しかし、完成したのは世にもつまらない物語だった…。

(C)時代劇専門チャンネル／カンテレ





●10月27日（月）現在 配信中の作品

『暴れん坊将軍III』(C)東映 『三屋清左衛門残日録 春を待つこころ』(C)日本映画放送／J:COM／BSフジ 藤沢周平(R) 『鬼平犯科帳 本所・桜屋敷』(C)日本映画放送 『鬼平外伝 正月四日の客』(C)2012 日本映画放送／松竹 『池波正太郎時代劇スペシャル「顔」』(C)時代劇専門チャンネル／J:COM／松竹 『池波正太郎時代劇スペシャル「雨の首ふり坂」』(C)2017時代劇専門チャンネル／J:COM／松竹

■「暴れん坊将軍」シリーズ（主演：松平健）

・暴れん坊将軍III ※

・新・暴れん坊将軍 （「J:COM STREAM」内TELASAにて配信中）



▶エンタメをもっと楽しむWebマガジン「J:magazine!」では、『暴れん坊将軍III』をさらに深く知るためのコラム「松平健『暴れん坊将軍III』必見の神回は大決闘！令和新作＆仮面ライダー共演も」を公開中！

https://jmagazine.myjcom.jp/category/japanesedrama/post000886/(https://jmagazine.myjcom.jp/category/japanesedrama/post000886/?utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_202510_japanesedrama-post000886)



※『暴れん坊将軍』シリーズは、続編も順次配信！



■北大路欣也主演『三屋清左衛門残日録』シリーズ

・三屋清左衛門残日録

・三屋清左衛門残日録 完結篇

・三屋清左衛門残日録 三十年ぶりの再会

・三屋清左衛門残日録 新たなしあわせ

・三屋清左衛門残日録 陽のあたる道

・三屋清左衛門残日録 あの日の声

・三屋清左衛門残日録 ふたたび咲く花

・三屋清左衛門残日録 春を待つこころ

・最新第９作 三屋清左衛門残日録 永遠（とわ）の絆 ※12月7日（日）19時～独占配信開始

▶特設サイトはこちら：https://www2.myjcom.jp/special/tv/drama_jidaigeki/mitsuya9/(https://www2.myjcom.jp/special/tv/drama_jidaigeki/mitsuya9/?utm_campaign=gs_2510_prtimes_mitsuya9&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)





■松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』シリーズ

・鬼平犯科帳 本所・桜屋敷

・鬼平犯科帳 でくの十蔵

・鬼平犯科帳 血頭の丹兵衛

・鬼平犯科帳 老盗の夢

・鬼平犯科帳 暗剣白梅香





■注目作品勢ぞろい！そのほかのオリジナル時代劇

・鬼平外伝 夜兎の角右衛門（主演：中村梅雀）

・鬼平外伝 熊五郎の顔（主演：寺島しのぶ）

・鬼平外伝 正月四日の客（主演：松平健）

・鬼平外伝 老盗流転（主演：橋爪功）

・闇の狩人 前篇（主演：中村梅雀）

・闇の狩人 後篇（主演：中村梅雀）

・果し合い（主演：仲代達矢）

・遅いしあわせ（主演：檀れい）

・冬の日（主演：中村梅雀）

・池波正太郎時代劇スペシャル「顔」（主演：松平健）

・鬼平外伝 最終章 四度目の女房（主演：片岡愛之助）

・小ぬか雨（主演：北乃きい）

・小さな橋で（主演：松雪泰子）

・吹く風は秋（主演：橋爪功）

・池波正太郎時代劇スペシャル「雨の首ふり坂」（主演：中村梅雀）

・帰郷（主演：仲代達矢）

・橋ものがたり「殺すな」（主演：中村梅雀）

・橋ものがたり「約束」（主演：片岡千之助）





