「JUMP SHOP」が手がける『RofJ BY JUMP SHOP』が大阪・心斎橋に帰ってくる!2025年11月29日(土)より心斎橋PARCOにて、期間限定でオープン!

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)が経営する、集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP」が手がける、新たなライフスタイルブランド『RofJ BY JUMP SHOP』が2025年11月29日(土)から2026年1月12日(月・祝)までの期間限定で心斎橋PARCO(所在地：大阪府大阪市)にオープンいたします。

■『RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in SHINSAIBASHI』について

2024年12月東京・渋谷での開催以降、好評だった『RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP』が、期間限定で駅直結施設の心斎橋PARCO B1Fに帰ってきます。開催に合わせて、『DRAGON BALL』『HUNTER×HUNTER』のオリジナル商品を販売いたします。

Good OnとコラボしたTシャツ「VINTAGE TEE BK」に、『HUNTER×HUNTER』の原作イラストを使用した「ヒソカ」「ビスケ」のデザインが登場します。プリント部分はカラーリングにこだわり、ユニセックスで着用できるように仕上げ、普段使いにぴったりです。

さらに、発売以来好評の 「RofJ×Rollbahn spiral bound notebook Ｌ」からは、『DRAGON BALL』と『HUNTER×HUNTER』が初登場。『DRAGON BALL』のデザインは、1985年「週刊少年ジャンプ」30号の表紙イラストと33号の扉絵イラストを使用した、「#1孫悟空」と「#1天下一武道会」の2アイテムをお届けします。『HUNTER×HUNTER』からは、2003年「週刊少年ジャンプ」52号の巻頭カラーイラストを使用し、青を基調とした統一感のあるデザインの「#1ゴン・キルア・クラピカ・レオリオ」が登場。

その他、今回初登場する「週刊少年ジャンプ」ロゴステッカーは3色展開。お好きな色をお選びいただけるほか、新商品の「Rollbahn spiral bound notebook Ｌ」に貼ってお楽しみいただくのもおすすめです。

また、開催期間中店頭にて10,000円(税込)以上をお買い上げいただいたお客さまへ、先着で「RofJ BY JUMP SHOP ロゴ付き粗品タオル」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

その他の新商品情報については、公式Instagramより随時お知らせいたします。続報を楽しみにお待ちください。

■店舗概要

店舗名 ：RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in SHINSAIBASHI

(アールオブジェイ バイ ジャンプショップ ポップアップショップ イン シンサイバシ）

開催地 ：心斎橋PARCO B1F(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3)

営業時間 ：10：00～20：00 ※営業時間は商業施設に準じます。

開催期間 ：2025年11月29日(土)～2026年1月12日(月・祝)

公式サイト：https://rofj-by-jumpshop.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/rofj_by_jumpshop/

公式X ：https://x.com/rofj_by_js

■お買い上げ特典について

※画像はイメージです

内 容：「RofJ BY JUMP SHOP ロゴ付き粗品タオル」(非売品)をプレゼント

対 象：店内で 10,000円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間：2025年11月29日(土)～ なくなり次第終了

対象店舗：RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in SHINSAIBASHI

備 考：1会計につきおひとつのお渡しとなります。

■商品詳細#1ヒソカ#1ビスケ

商品名：【RofJ】×Good On『HUNTER×HUNTER』VINTAGE TEE BK #1ヒソカ／#1ビスケ

価 格：各11,000円(税込)

サイズ： Mサイズ／約着丈66.5×身幅50×肩幅45.5×袖丈19.5 cm、Lサイズ／約着丈69.5×身幅53.5×肩幅47×袖丈20cm、XLサイズ／約着丈70×身幅59×肩幅50×袖丈20.5 cm

素 材：コットン100%

#1孫悟空 デザインイメージ#1天下一武道会 デザインイメージ

商品名：【RofJ】×DELFONICS『DRAGON BALL』Rollbahn spiral bound notebook Ｌ

#1孫悟空／#1天下一武道会

価 格：各1,760円(税込)

サイズ：W143mm×H182mm×D15mm

素 材：紙

デザインイメージ

商品名：【RofJ】×DELFONICS『HUNTER×HUNTER』Rollbahn spiral bound notebook Ｌ

#1ゴン・キルア・クラピカ・レオリオ

価 格：1,760円(税込)

サイズ：W143mm×H182mm×D15mm

素 材：紙

RDNVBK

商品名：【RofJ】「週刊少年ジャンプ」STICKER RD／NV／BK

価 格：各770円(税込)

サイズ：W100mm×H43.5mm

素 材：PVC・PP・紙

(C)SHUEISHA Inc. All Rights Reserved. (C)SHUEISHA

(C)尾田栄一郎／集英社 (C)P1998-2025 (C)秋本治・アトリエびーだま／集英社

(C)バード・スタジオ／集英社 (C)岸本斉史 スコット／集英社 (C)久保帯人／集英社

(C)空知英秋／集英社