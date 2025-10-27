モデルたちによる真剣勝負をカラオケルームで見届けよう！ABEMAで配信開始のモデルバトル番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH』最終回をJOYSOUND「みるハコ」で無料生配信！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツを提供するサービス「みるハコ」に、ABEMAで10月28日(火)から毎週火曜よる8時から配信を開始するモデルバトル番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH（モデルズクラッシュ）』が登場！ティーンファッション雑誌『Popteen』と『egg』による、コラボ雑誌の表紙＆誌面をかけたモデルバトル番組の第1話の見逃し配信に加え、12月16日(火)よる8時から、最終回を全国のカラオケルームに生配信します。本配信は、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケ店舗で無料（別途室料）にてお楽しみいただけます。

かつて平成のギャル文化を牽引し、10代のバイブルとして一世を風靡した『Popteen』と『egg』が初のコラボ雑誌刊行を記念し、その表紙と誌面をめぐるモデルたちの誌面争奪バトルの全貌をお届ける特別番組を、ABEMAにて10月28日(火)から毎週火曜よる8時から放送します。『Popteen』『egg』の現役モデル20名に加え、合同の専属モデルオーディションを勝ち抜いたネクストスターたちが参戦！バトルには、ティーンのカリスマとして一時代を築いた『Popteen』『egg』出身のモデルたちも登場し、次世代の“10代のカリスマ”誕生を見届けます。

このたび「みるハコ」では、10月28日(火)に放送される本番組の第1話を見逃し配信します。さらに、12月16日(火)よる8時から、本番組の最終回を全国のカラオケルームにて生配信！カラオケルームならではの迫力の音と映像で、最終回に繰り広げられるモデルたちの真剣勝負の臨場感をたっぷりとご堪能いただけます。

いまだかつて無い壮絶モデルサバイバル。果たして誰が栄冠を手にするのか。この機会をお見逃しなく、カラオケルームならではのプライベート空間で、気の合う仲間とウォッチパーティーをしながら、見届けてみてはいかがでしょうか。

＝＝ Popteen vs egg MODELS CRUSH 配信概要 ＝

◆タイトル：Popteen vs egg MODELS CRUSH

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信日時：

【最終回】 2025年12月16日(火) よる8時～

▼【第1話】見逃し配信

配信期間は確定次第、特設サイトでお知らせいたします。

◆料金：無料 ※別途室料

▽視聴方法など詳細はこちら： https://miruhaco.jp/archives/item2/823992/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。