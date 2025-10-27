★”Thanks EXPO 2025 ありがとう、万博！”をテーマに「2025大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店」が11月1日（土)移設拡大してオープンします!

大阪・関西万博が閉幕してもミャクミャクに会える！ 大丸梅田店のアフター万博！お楽しみください！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

2025大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店では、これまでのご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「Thanks EXPO2025 ありがとう、万博！」と題して、11月１日(土）から、売場面積を拡大してオープンします。大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 大丸松坂屋百貨店のストア内を華やかに彩ったすもうレスラーやねぶた、提灯などの装飾品がやってきたり、会場内でしか販売されていなかった、あの人気の公式ライセンス商品も展示予定です。

楽しい思い出に少し触れてお楽しみいただける、大丸梅田店のアフター万博！ぜひ、お越しくださいませ。

★ご注目その１★

大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア内を華やかに彩った装飾品を展示します。

（一例）

隈取メイクをしたすもうレスラー風人雷神をモチーフにしたねぶた装飾アイテムが記載された提灯ウォール

（補足）

2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア東ゲート店では、大丸と松坂屋が創業した江戸時代に焦点を当て、「元禄時代の大店（おおたな）/EXPO2025 Ver.」をストアコンセプトに掲げ、館内には、風神・雷神をモチーフにしたねぶた装飾や提灯ウォールなど、日本の美意識と伝統を表現したデザインを取り入れました。大阪・関西ならではのユーモアを散りばめ、訪れる多くの国内外のお客様に独特の空間演出をお楽しみいただきました。その1部が、大丸梅田店の５階の大阪・関西万博オフィシャルストアにやってきます。

★ご注目その２★

大阪・関西万博 会場内オフィシャルストアで大人気だった商品を展示します。

※展示のみです。商品の販売はいたしません。

＜海洋堂＞カプセルフィギュア ※展示のみです。商品の販売はいたしません。

（一例）

・＜海洋堂＞ミャクミャクカプセルフィギュア

・＜箔一＞ ミャクミャク貫入おちょこ

・＜能作＞ オールドタンブラーミャクミャク

・＜mint designs＞ MYAKU-MYAKU STENCIL PRINT T-SHIRT WHITE

・＜N.HOOLYWOOD＞N.HOOLYWOOD・face oka・ミャクミャクTシャツ

・＜ジェラート ピケ＞エアリーモコミャクミャクヘアバンド

・ LABUBU MYAKU-MYAKU ストラップ付フィギュア

★ご注目その２★

大阪・関西万博 会場内オフィシャルストアで販売していた人気商品を販売！

会期中、大阪・関西万博 会場内オフィシャルストアにて販売していた人気商品が、大丸梅田店のオフィシャルストアで販売することになりました。アフター万博をお楽しみください。

※数に限りがございますので、売り切れ次第終了となります。

●人気アーティストコラボ和紙糸Tシャツ 税込9,700円／（作家名：Hime、作品名：Dixie）／会場内ストアでは原画も完売するなど大人気のアーティストHime氏とのコラボレーションTシャツ。

作家：Hime氏の紹介

1986年大阪府生まれ 80年代風のレトロかつスタイリッシュで、どこかアンニュイな女の子をメインにした作品が人気。

●サボリーノ 目ざまシート N 税込1,540円／洗顔、スキンケア、保湿下地までできる朝用のオー ルインワンマスク。お目覚めにおすすめです。●＜森永製菓＞大阪・関西万博ハイチュウグレープ味 税込1,296円

大丸梅田店のアフター万博！どうぞ、お楽しみくださいませ！