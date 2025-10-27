名古屋PARCO 「黒子のバスケ 15th ANNIVERSARY EXHIBITION -OVERTIME- 」連動コラボレーションカフェを展覧会と同時開催決定!!

株式会社パルコ

週刊少年ジャンプで連載され、コミックスの累計発行部数3100万部超を記録した『黒子のバスケ』。連載開始15周年を記念した初の原画展「黒子のバスケ 15th ANNIVERSARY EXHIBITION -OVERTIME- 」が名古屋PARCO（株式会社パルコ）にて開催されます。この開催を記念し、名古屋会場限定のコラボレーションメニューを提供するカフェを同時開催いたします。

展覧会ビジュアルの7人をフード、デザート、ドリンクでそれぞれ表現したメニューの他、誠凛高校をイメージしたパフェ、名古屋の会期中に誕生日を迎える高尾和成、水戸部凛之助をお祝いするBirthdayケーキタルトもご用意いたしました。ぜひ原画展と一緒にお楽しみください。

コラボレーションカフェ開催概要

本カフェのご利用は「ノベルティ付き予約整理券(電子チケット)」をお持ちのお客様を優先でご案内いたします。事前に「ノベルティ付き予約整理券」 をご購入の上、カフェへご来場いただくことをおすすめいたします。

●会場：THE GUEST cafe&diner名古屋パルコ店（名古屋PARCO西館3F）

●開催期間：2025/11/15（土）～12/7（日）

●営業時間：OPEN10：00- CLOSE20：00 （L.O. FOOD 19:00/DRINK 19:30）

カフェ公式サイト :https://cafe.parco.jp/event/kurobas_EXcafe_nagoya?area=030106カフェ公式X :https://x.com/cc_parco

【「黒子のバスケ 15th ANNIVERSARY EXHIBITION -OVERTIME- 」開催概要】

●会期：2025/11/15(土)～2025/12/7(日) 10:00～20:00

※最終日は17:00閉場 ※入場は閉場1時間前まで

●会場：名古屋PARCO 南館9F・PARCO HALL (愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1)

●入場料：

【前売券】入場券 1,800円／限定グッズ(Tシャツ)引換券 2,500円

【当日券】入場券 2,000円／限定グッズ(Tシャツ)引換券 2,500円

※未就学児無料

●イベント公式HP： https://kurobas-exhibition.com

●イベント公式X：@kurobas_EX(https://x.com/kurobas_EX)

●主催：株式会社ムービック

オリジナルコラボレーションメニュー

Food MENU

『黒子のバスケ』15th ANNIVERSARY 選べるデリプレート＊ランチョンマット付き \2,200(税込)

メインディッシュとキャラクターカラーのソース、副菜が選べる楽しいデリプレートです。

お好みのオリジナルプレートをお作りいたします。

メインディッシュ：ハンバーグメインディッシュ：グリルチキン

メインディッシュ

ハンバーグ or グリルチキン

＋

サイドメニュー（共通）

ピラフ、キッシュ、ミネストローネ、ウインナー、ナポリタン、サラダ

＋

選べる副菜一覧

黒子 テツヤ：パンナコッタ 火神 大我 ：じゃがバター チーズ添え

黄瀬 涼太 ：ベシャメルソースのグラタン 緑間 真太郎：抹茶白玉ぜんざい

青峰 大輝 ：チキンのテリヤキソース添え 紫原 敦 ：柴漬けポテトサラダ ポテチ添え

赤司 征十郎：かにかま入りあんかけ豆腐

▲キャラクターモナカデザインとチーズソース▲選べる副菜▲ご注文ノベルティ：A3ペーパーランチョンマットDessert MENU

『黒子のバスケ』15th ANNIVERSARY デザートプレート＊ランチョンマット付き \2,420(税込)

『黒子のバスケ』15周年展を記念し、展覧会ビジュアルの７人をイメージした７種のデザートプレートです。誠凛高校の対戦の軌跡をたどるような一皿に仕上げました。

（左から）バニラアイスクッキーサンド、マンゴームース、レモンケーキ、抹茶プリン小倉あんのせ、チョコドーナッツ、ぶどうゼリー、いちごミルクレープ▲ご注文ノベルティ：A3ペーパーランチョンマット

誠凛高校パフェ \1,650(税込)

誠凛高校のユニフォームカラーをイメージしたパフェ。

バスケットボールに見立てたオレンジシャーベットにじゃれるテツヤ２号の傍らには、リコが作っていたレモンのはちみつ漬けをイメージし、ハーフカットしたレモンの皮に包まれた口どけのいいレアチーズムースを添えました。さらにレモンの皮の上から、滴るようにはちみつを流しかけた大胆な一品。

グラスの底にはレモンの果肉入りジュレがあり、食べ進めるごとに甘さと酸味のバランスが絶妙な味わいに。

会期中に誕生日を迎える高尾和成、水戸部凛之助をお祝いするBirthdayケーキタルトもご用意いたしました。BDメニューは２品とも、開催期間中（11/15(土)～12/7(日)）全日程で提供いたします

Birthdayケーキタルト＜高尾和成＞＊ブロマイドカード付き \1,320(税込)

秀徳高校バスケ部のPG、高尾和成の誕生日を記念してプチデザートプレートをご用意。チョコタルトにオレンジソースがアクセント、背番号も添えて。

▲ブロマイドカード（89×127mm）

Birthdayケーキタルト＜水戸部凛之助＞＊ブロマイドカード付き \1,320(税込)

誠凛高校バスケ部のセンター、水戸部凛之助の誕生日を記念してプチデザートプレートをご用意。チーズケーキタルトにレモンがアクセント、背番号も添えて。

▲ブロマイドカード（89×127mm）Drink MENU

コットンキャンディソーダ（7種）

イートイン \990(税込)／テイクアウト \972(税込)

個性豊かな７人をイメージした並べても楽しい７色のソーダ。トップに添えたわたあめをドリンクに溶かすとほのかな甘みがプラスされます。それぞれ異なる風味のドリンクをお楽しみください。

黒子 テツヤ：乳酸ドリンク 火神 大我 ：オレンジ風味

黄瀬 涼太 ：イエローベリー＆レモン風味 緑間 真太郎：マスカット風味

青峰 大輝 ：ライチ風味 紫原 敦 ：ブルーベリー風味

赤司 征十郎：ストロベリー風味

<メニュー特典＞ノベルティコースター（７種）

メニューご注文で『黒子のバスケ15th ANNIVERSARY EXHIBITIONコラボカフェ』オリジナルコースターをプレゼント！

ご注文のメニュー (フード・スイーツ・ドリンク) 1品につき1枚、ランダムでプレゼントいたします。

※絵柄はランダムでのお渡しとなり、ご指定いただけません。

カフェご利用方法のご案内

＊詳細は公式サイトURLをご覧ください

カフェのご利用は「ノベルティ付き予約整理券(電子チケット)」をお持ちのお客様を優先でご案内いたします。事前ご予約の上、カフェへご来場されたお客様に予約特典として＜ イラストカード(全7種)＞ をお渡しします。

▲イラストカード（全7種）サイズ：112×174mm

権利表記：(C) 藤巻忠俊／集英社