¡Ú²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¡ÛÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー½¸¤¦ ¡È²£ÉÍ¤é¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡È¤ØÈ¬ÌÚ¿Ê¸á¤¬¿· Áí»ÙÇÛ¿Í¤Ë½¢Ç¤
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ(²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤)¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü(¿å)ÉÕ¤Ç¡¢¿·Áí»ÙÇÛ¿Í¤ËÈ¬ÌÚ ¿Ê¸á¡Ê¤ä¤® ¤·¤ó¤´¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤È¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
È¬ÌÚ¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥óÆþ¼Ò¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïーÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¤Î³«¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢µÒ¼¼¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÂÃ«¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¤ä¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïーÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¤òÎòÇ¤¤·¡¢½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î4¥Û¥Æ¥ë¤òÅý¹ç¤·¤¿¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¡ØÅìµÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¸òºø¤¹¤ë½ÂÃ«¤Ç½ÀÆð¤«¤ÄÀè¿ÊÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÂÃ«¤È²£ÉÍ¤ò¤Ä¤Ê¤°
½ÂÃ«¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Â¿ÍÍÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Ï¡¢ÅìµÞ¥°¥ëー¥×¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ø¹°è½ÂÃ«·÷¡Ù¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò³è¤«¤·¡¢ÅìµÞÀþ¤¬·ë¤Ö½ÂÃ«¤È²£ÉÍ¤ÎÊ¸²½¤ä¿Í¡¹¤Î¸òÎ®¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµÞÀþ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸ò¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£È¬ÌÚ¤Ï¡Ö½ÂÃ«¤È²£ÉÍ¤¬¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤³¤½ÅìµÞ¤é¤·¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Îºß¤êÊý¡×¤È¸ì¤ê¡¢Î¾¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÂÎÅª¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¥Û¥Æ¥ë¤Ø
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¹ô¾Â³¤´ß¤Ç²Æ¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤É ¿ÀÆàÀî¤Ë¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤ÄÈ¬ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²£ÉÍÉëÇ¤¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä¹¤¯¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«¹Á°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò·ë¤Ö¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢²»³Ú¤ä·Ý½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬º¬ÉÕ¤¯³¹¡¢²£ÉÍ¡£¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤Î³¹¤Ç¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿Í¡¹¤Ë´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤¹¶õ´Ö¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¤Ç¤Ï¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡¦È¬ÌÚ¤Î¤â¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ê¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¡È»°Êý¤è¤·¡É¤Î¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ È¬ÌÚ ¿Ê¸á¡Ê¤ä¤® ¤·¤ó¤´¡Ë Î¬Îò
1987Ç¯¡¡4·î¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥óÆþ¼Ò¡¡ÀÖºäÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë ÇÛÂ°
2000Ç¯¡¡4·î¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïーÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë ³«¶È½àÈ÷¼¼¡¡ÇÛÂ°¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µÒ¼¼»ÙÇÛ¿Í¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê»ÙÇÛ¿Í¡¢ÉûÁí»ÙÇÛ¿Í¤òÎòÇ¤
2017Ç¯¡¡4·î¡¡ÀÖºä¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ(¢¨1)¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í
2018Ç¯¡¡8·î¡¡½ÂÃ«¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ ·ó ½ÂÃ«ÅìµÞREI¥Û¥Æ¥ë¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í
2020Ç¯¡¡4·î¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïーÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë Áí»ÙÇÛ¿Í
2022Ç¯¡¡4·î¡¡½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥à¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¡Ê¢¨2¡Ë¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡·óÌ³
2023Ç¯¡¡4·î¡¡ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢Åý³ç
2025Ç¯ 10·î¡¡²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡½¢Ç¤
¢¨1¡¡2023Ç¯ÊÄ´Û
¢¨2¡¡2024Ç¯SHIBUYA STREAM HOTEL¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É
¡ã²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ ³µÍ×¡ä
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµÒ¼¼¤Ë¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤òÍÊ¤·¡¢¹Á¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤äÂç´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¡È¥¢ー¥Ð¥ó¥ª¥¢¥·¥¹¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡£¡Ö¥¯¥¤ー¥ó¡¦¥¢¥ê¥¹¡×¡Ö¥«¥Õ¥§ ¥È¥¹¥«¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÌ¥ÎÏ¡£
½êºßÃÏ¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÆóÃúÌÜ3ÈÖ7¹æ
³«¶ÈÆü¡¡ 1997Ç¯8·î7Æü
·úÊª³µÍ×¡¡ÃÏ¾å25³¬¡¢ÃÏ²¼3³¬¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§44,406Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¿±ä¾²ÌÌÀÑ¡§62,085Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
±Ä¶È»ÜÀß¡¡µÒ¼¼480¼¼¡Ê¼ýÍÆ¿Í°÷979Ì¾¡Ë¡¢±ã²ñ¾ì 11¡¢ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー 6
¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¡¡https://ybht.co.jp/
https://prtimes.jp/a/?f=d5113-3838-6b3da661ce208865d21a6f5b4cf0397a.pdf