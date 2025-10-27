島田珠代とロングコートダディ・堂前が夫婦役でコント初共演！縦型ショートドラマ『へ』

写真拡大 (全7枚)

吉本興業株式会社

吉本興業株式会社とKDDI株式会社は、現在公開中の映像コントシリーズ「ポンヌフ」のシーズン3となる『メゾンドポンヌフ』において、島田珠代＆ロングコートダディによる新作を公開します。今回の連続ショートドラマ「へ」は、吉本新喜劇でおなじみの島田珠代と、「キングオブコント2025」キングのロングコートダディ・堂前透が夫婦の設定でコント初共演。幽霊となってしまった夫の堂前に対し、悲しみに暮れる妻の島田珠代が、コントの枠を超えた熱演を披露しています。


監督には映像作家の長久允(ながひさ まこと)氏を迎え、本格的なドラマタッチの仕上がりとなっています。


「ポンヌフ」シリーズでは現在、エレガント人生、コットン、シネマンガテレビ、ガンバレルーヤ＆おばあちゃんの作品を公開中。以降も続々と新作が追加されていく予定です。



＜本人コメント＞



島田珠代

ロングコートダディの堂前くんと、私・島田珠代の異色コンビでお届けする恋愛コメディドラマです。


どこかアンニュイで、まるでフランス映画のようなおしゃれな世界観になっています。


ラストシーンでは、思わず涙がこぼれるかもしれません。


そして…恋ダンス“もどき”も踊っています。もどきです。


最後には、「兎ちゃんって、意外とリズム感あるやん」と思っていただけるはずです。








ロングコートダディ

＜堂前透＞


お姉さんの面白さ、美しさ、可愛らしさ、あどけなさ、妖艶さ、儚さ、全てが詰まってしまった。これはまいった。まさか全て詰まるとは。詰まって1、2個かなと思っていたら、まさか全て詰まるとは。



＜兎＞


今回は俺たちのポンヌフだけど次はあなたのポンヌフかもしれないから、その辺のことも考えながら俺たちのポンヌフを見てちょうだい！！











＜縦型ショートドラマ『へ』 公開スケジュール＞


＜全9話公開スケジュール＞※全て正午(12:00)公開予定


・10月27日(月)：#1公開


・10月29日(水)：#2公開


・10月31日(金)：#3公開


・11月03日(月)：#4公開


・11月05日(水)：#5公開


・11月07日(金)：#6公開


・11月10日(月)：#7公開


・11月12日(水)：#8公開


・11月14日(金)：#9公開



＜『メゾンドポンヌフ』とは？＞




メゾンドポンヌフそれは・・・
ポンヌフの橋のたもとにある小さなアパート
さまざまな個性的な人たちがくらしています。



大家さんのおばあちゃんが入居条件にしているのはただひとつ



「おもしろい」かどうか。



おばあちゃんのお眼鏡にかなったおもしろいひとたちが繰り広げるアパートでの日々をのぞいて見ましょう。



＜『ポンヌフ』シリーズ公式SNSアカウント＞


公式ホームページ：https://pontneuf-cinema.com(https://pontneuf-cinema.com)


公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/pontneuf_cinema(https://twitter.com/pontneuf_cinema)


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pontneuf_cinema(https://www.tiktok.com/@pontneuf_cinema)


公式 Instagram：https://www.instagram.com/pontneuf_cinema(https://www.instagram.com/pontneuf_cinema)