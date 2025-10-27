玉置浩二、楽曲提供コンピレーションアルバム『音楽世界』シリーズ、第4弾CDが発売決定

日本コロムビア株式会社

玉置浩二が楽曲提供を手がけた名曲を収録したアルバムシリーズ第4弾『玉置浩二の音楽世界IV』が、12月10日に2枚組CDとしてリリースされる。

本シリーズは、メロディーメーカーとしての玉置浩二の才能を改めて実感させるとともに、提供アーティストをより輝かせながら、音楽的ケミストリーを生み出してきた彼の飽くなき創造性を感じさせる作品群だ。

今作には、広く知られる人気曲から現在では入手困難な楽曲まで、世代やジャンルも幅広い全25曲を収録。アルバムジャケットには、これまで同様、玉置自身が描いた絵画が用いられている。

さらに、糸井重里によるライナーノーツも見どころのひとつとなっている。

ソロ作品や安全地帯とは一線を画すイメージの楽曲も多く、彼の多才で多彩な音楽世界を存分に堪能できるコンピレーションアルバムとなっている。

【リリース情報】

『玉置浩二の音楽世界IV』

2025年12月10日(水) 発売

CD（UHQCD）２枚組 三方背ケース

価格：4,950円(税込) 品番：COCB-42617～8

ライナーノーツ：糸井重里

< DISC 1 >

1. MIE「窓辺から」

（作詞：来生えつこ 作曲：玉置浩二）1983

2. 岩崎宏美「ことづけ」

（作詞：有馬三恵子 作曲：玉置浩二）1983

3. 高橋真梨子「ララバイシーガル」

（作詞：大津あきら 作曲：玉置浩二）1983

4. 本田恭章 「ＯＮＥ ＮＩＧＨＴ ＨＥＡＶＥＮ」

（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1984

5. 原田芳雄 「Bright Light in the Sea」

（作詞：東海林良 作曲：玉置浩二）1983

6. 石川ひとみ「恋はダイスまかせ」

（作詞：田口俊 作曲：玉置浩二）1984

7. 由紀さおり「変心」

（作詞：残間里江子 作曲：玉置浩二）1984

8. 伊藤麻衣子「優しい絆」

（作詞：売野雅勇 作曲：玉置浩二）1984

9. 田原俊彦「色男ＳＥＸＹ ＮＩＧＨＴ」

（作詞：森雪之丞 作曲：玉置浩二）1985

10. 亀淵友香「どこからきたの」

（作詞：小椋佳 作曲：玉置浩二）1989

11. MARLENE「Never Say Goodbye」

（作詞：MARLENE 作曲：玉置浩二）1989

12. 中森明菜「さよならじゃ終わらない」

（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1989

< DISC 2 >

1. 荻野目洋子「想い出には早すぎる」

（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1989

2. 西田ひかる「幸せはきっと」

（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1992

3. 池田聡「シエスタ」

（作詞：池田聡 作曲：玉置浩二）1992

4. 五木ひろし「求婚」

（作詞：松本隆 作曲：玉置浩二）1992

5. 和久井映見「離れても」

（作詞：和久井映見 作曲：玉置浩二）1992

6. 森山良子「たとえ毎日が」

（作詞：遠藤京子 作曲：玉置浩二）1994

7. 宇都美慶子「枯葉の輪舞 」

（作詞：宇都美慶子 作曲：玉置浩二）1995

8. 石川鷹彦「わたぼうし」

＊インスト楽曲（作曲：玉置浩二）1996

9. 香西かおり「すき」

（作詞：香西かおり 作曲：玉置浩二）1997

10. 宇井かおり「ありがとうではじめよう」

（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1997

11. 青田典子「スライドショー」

（作詞：青田典子 作曲：玉置浩二）2016

12. King & Prince「We Are Young」

（作詞：いしわたり淳治 作曲：玉置浩二）2023

【クリスマスディナーショー 2025】

12月9日(火) 12月10日(水) ホテル日航金沢

12月13日(土) ホテルニューオータニ (東京)

12月15日(月) ホテルニューオータニ幕張

12月17日(水) 12月18日(木) ホテルニューオータニ大阪

12月23日(火) 12月24日(水) 12月25日(木) グランドプリンスホテル新高輪「飛天」(ファンクラブ会員限定公演）

玉置浩二オフィシャルサイト https://saltmoderate.com/

レーベルサイト https://columbia.jp/artist-info/tamakikoji/

【プロフィール】

玉置浩二

1958年生まれ。北海道出身のシンガーソングライター。1982年バンド「安全地帯」としてデビュー。「ワインレッドの心」、「恋の予感」、「悲しみにさよなら」など80年代の音楽シーンを席巻。ソロ活動で作詞も手がけ始め、「田園」「メロディー」をはじめとする多くのヒットを生み出す。 2012年には、オリジナルレーベル「SALTMODERATE」を発足。安全地帯とソロの活動を並行して行いながら、2014年、7年ぶりとなるオリジナル・ソロ・アルバム『GOLD』、そして同じ時代を共有してきたアーティストの名曲を歌ったアルバム『群像の星』をリリース。2015年・2016年、国内外の主要オーケストラと共演するビルボードクラシックス公演を実施。2016年6月、バルカン特別編成交響楽団に管弦楽作品「歓喜の歌」を謹呈。2017年、ソロデビュー30周年そして安全地帯デビュー35周年というダブルアニバーサリーイヤーでは、日本武道館で開催した安全地帯35周年記念ライブでは2日間で2万5000人の動員を記録した。2018年・2019年もオーケストラ公演、ソロツアーと精力的に活動。2019年11月安全地帯として約30年ぶりのスタジアムライブ「安全地帯 IN 甲子園球場 さよならゲーム」を敢行、3万8000人を動員し、圧倒的なボーカル力で観客へ感動をもたらした。2020年12月、6年ぶりとなるニューアルバム『Chocolate cosmos』リリース。第71回NHK紅白歌合戦に24年ぶりの出場を果たし、オーケストラとともに披露した「田園」は、熱い感動とともに全国で大きな反響を呼んだ。2021年、1月より再開されたオーケストラ公演「PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021『THE EURASIAN RENAISSANCE “ОТТЕПЕЛЬ（オーチェペリ）”』」（4都市6公演）、続いて6月より開催の “КАПЕЛЬ（カペーリ）”（7都市8公演）公演では、各地で大喝采を巻き起こした。同年9月からはバンド編成による「玉置浩二Concert Tour 2021 故郷楽団～Chocolate cosmos」を全国24都市／27会場にて敢行。2022年にはソロデビュー35周年そして安全地帯デビュー40周年を迎えた。