約10年ぶりにイ・ジョンソクが表紙に登場！　韓国エンタメ情報マガジン 『韓流ぴあ』26年1月号（11月21日発売）

約3年ぶりにドラマ復帰したことでも話題となった、ラブロマンス＆法廷ヒューマン作品『瑞草洞＜ソチョドン＞』を大特集。ドラマや本人の魅力にさまざまな角度から迫っていきます。

韓流ぴあ26年１月号

約10年ぶりに表紙・巻頭に登場いただくイ・ジョンソクだけでなく、4年ぶりに本誌に帰ってきたソン・ジュンギの独占撮り下ろしグラビアも必見。9年ぶりのロマンス作品となった『マイ・ユース(my youth)について話を聞きました。また、サバイバルオーディション番組『UNIVERSE LEAGUE』から誕生し、今年7月にデビューしたばかりのAHOFを初取材。「怪物新人」と呼ばれるメンバーたちから目が離せなくなるはずです。

さらに、『交渉の技術』『捜査班長1958』『模範タクシー3』と主演作が途切れないイ・ジェフン。ドラマ『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』で共演した期待の新星、ハ・ユジュン（A×M×P）とイ・スンヒョプ（N.Flying）の仲良しインタビュー。ZEROBASEONEを生み出したグローバルオーディション番組『BOYS PLANET』の第二弾で、話題の新グループALPHA DRIVE ONEが誕生した『BOYS ll PLANET』の特集。前号から続く韓国バンド特集では、大注目のグループ Xdinary Heroesをご紹介。リーダーのKAZUTAがMCとなり、メンバーに根ほり葉ほり話を聞いていく大好評のn.SSign連載第2回目もお楽しみに！ また、カップルの日常を描いた大人気キャラクター「カムンとアント」を大解剖。本誌独占描き下ろしイラストも必見です。

一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカードをプレゼント。また、タワーレコード、楽天ブックス、７netの限定特典もご用意。ぜひ、ご注目ください。

【商品概要】『韓流ぴあ』2026年1月号

【発売日】2025年11月21日(金)

【仕様】オールカラーA4ワイド96ページ

【定価】1,350円（税込）

【発行】ぴあ株式会社

表紙：イ・ジョンソク

綴じ込み両面ポスター：ソン・ジュンギ／ハ・ユジュン（A×M×P）×イ・スンヒョプ（N.Flying）

インタビュー: イ・ジョンソク、ソン・ジュンギ、イ・ジェフン、 n.SSign（連載）、AHOF、

イ・ジョンハ×キム・ドワン、ハ・ユジュン（A×M×P）×イ・スンヒョプ（N.Flying）、チョ・ハンチョル、ユ・ヨンジェ（元B.A.P）、ギュリ（KARA）、 神はサイコロを振らない×

Dragon Pony ほか

詳細はBOOKぴあまで https://bit.ly/492MyWv(https://bit.ly/492MyWv)

【タワーレコード、HMV、一部の書店購入者特典】

ポストカードシート(4面1シート）／ソン・ジュンギ、イ・ジェフン、n.SSign、AHOF

