【11/27・28開催】法人向けメッセージ配信サービス KDDI Message Cast、「第2回営業・マーケDXPO 東京′25【秋】」に出展

Supership株式会社

SupershipとKDDIが共同運営する法人向けメッセージ配信サービス「KDDI Message Cast(https://kddimessagecast.jp/)」は、2025年11月27日（木）・28日（金）に開催される「第2回営業・マーケDXPO 東京'25【秋】」に出展いたします。

売上アップ・販売促進・DX推進のための展示会である本イベントにて、入稿ポータルや既存システムとのAPI接続、Salesforce連携など、企業様のビジネス環境に応じて様々な利用方法によりお客様にSMS・RCSの送信が可能なKDDI Message Castについてご紹介します。

KDDI Message Castのブースでは、基本機能のほか、携帯電話番号だけで画像・動画などのリッチコンテンツが送信可能な「RCS」をはじめ、Salesforceの自律型AIエージェント「Agentforce」と連携したAI拡張オプション、コンタクトセンターなどにおけるIVR連携オプション、郵送DMよりもコストを削減しながらパーソナライズされたコンテンツをお届けできる「DXハガキ」、遠隔通話によるお客様との対話が可能な「Liveアシスト」などの各種オプションサービスについてもご案内します。

イベントには、来場事前登録を行うことで無料で入場することができます。ぜひ事前登録のうえご来場いただき、会場のKDDI Message Castブースにお立ち寄りください。

イベント概要

来場事前登録はこちら（無料） :https://dxpo.jp/real/fox/tokyo25-2/sales/product.html?supplier_id=1487

第2回 営業・マーケDXPO 東京'25【秋】

- 主催：ブティックス株式会社（DXPO事務局）- 会期：2025年11月27日（木）・28日（金） 9:30-17:00- 会場：有明GYM-EX(ジメックス)- 入場料：事前登録で無料

公式サイトはこちら(https://dxpo.jp/real/fox/tokyo2/sales/)

出展概要

こんな方におすすめ

- 小間番号：3-25（KDDI株式会社(https://dxpo.jp/real/fox/tokyo25-2/sales/product.html?supplier_id=1487)）- 出展サービス：KDDI Message Cast、KDDI Message Cast for Salesforce、KDDI Message Cast for DXハガキ、Liveアシスト- SMS・RCSや生成AI、AIエージェントを活用した最新のCX戦略に興味がある方- Salesforceプラットフォームを活用したCRM戦略の最適化を検討している方- コンタクトセンターのデジタルトランスフォーメーションを推進したい方- 顧客とのコミュニケーションにおけるコスト削減や、手段の多様化を図りたい方

KDDI Message Castについて（ https://kddimessagecast.jp/ ）- 法人向けメッセージ配信サービスとして、企業が保有する携帯電話番号宛にSMSやRCS、+メッセージを一斉送信できます。高い開封率から「二段階認証」や「重要なお知らせ」「料金督促」など、確実な連絡が求められるシーンでも多く利用されています。- 本サービスはWeb管理画面からのご利用のほか、その他システムとのAPI連携にも対応しており、メッセージの配信履歴・開封率を一元管理することで、接客の高度化や業務の効率化を実現しています。- Salesforce Platformからのご利用が可能な「KDDI Message Cast for Salesforce」は AppExchangeからインストール可能です：https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IR6BPUA1

参考動画：【顧客連絡の決定版】RCSとは？SMSより効果的に重要情報を届ける「KDDI Message Cast RCS」のご紹介(https://www.youtube.com/watch?v=8QoUqIaOGEY)

お問い合わせ

KDDI Message Castの問い合わせフォーム（ https://kddimessagecast.jp/inquiry/ ）にご連絡ください。

Supership株式会社について（ https://supership.jp/ ）

Supership株式会社は、正確なデータとデータ利活用の知見、国内屈指の広告配信技術を基にした企業のデジタルマーケティングを支援する「マーケティングソリューション事業」と、顧客企業の生活者への接点に対して、データを用いたCX向上や新しいマネタイズ機会の創出を支援する「データソリューション事業」を展開するデータテクノロジーカンパニーです。

データとテクノロジーの力で世の中の解像度をあげ、新たな価値をパートナーとともに共創していきます。

事業内容：デジタルトランスフォーメーション事業（マーケティングソリューション事業、データソリューション事業）

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟11階

代表者：代表取締役社長CEO 稲葉 真吾