法政大学「第78回自主法政祭」のNAMIMATIブースにプレミアムウォーターが運営協力！ペットボトルやマイボトル持参で天然水が飲める特設ブースを設置

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、2025年10月31日(金)～11月3日 (月・祝)に開催される「第78回自主法政祭」で学生団体NAMIMATIがおこなうNAMIMATIブースにて、11月2日(日)・3日(月・祝)の2日間限定でプレミアムウォーターの天然水が飲める特設ブースを設置し運営に協力いたします。

■「第78回自主法政祭」のNAMIMATIブースについて

学生が主体的に企画・運営する学園祭「第78回自主法政祭」にて、学生団体NAMIMATI が環境意識の向上を目的としたNAMIMATIブースを開催します。NAMIMATIブースでは、ペットボトルやマイボトルをご持参の上、学生団体NAMIMATIの公式Instagramをフォローすることで天然水を無料で給水していただけます。プレミアムウォーターは11月2日(日)・3日(月・祝)の2日間限定で、来場者の水分補給とプラごみ削減をサポートするため、天然水を提供する特設ブースを設置します。

＜特設ブース概要＞

ペットボトルやマイボトルをご持参の上、プレミアムウォーターのウォーターステーションにお越しいただくと、無料で天然水を飲むことができます。本学祭を十分に楽しんでいただけるよう、皆様の水分補給をサポートいたします。

■「第78回自主法政祭」詳細

・開催日程

2025年10月31日(金) ～11月3日(月・祝)

※特設ブースは11月2日(日)・3日(月・祝)の2日間のみとなります。

・会場

法政大学市ヶ谷キャンパス

※雨天決行・荒天中止

※特設ブースは外濠校舎3階ラウンジエリアにて開催いたします。

・時間

開場10:00/閉場18:00(11月3日は16:00閉場)

※開場・閉場時刻が変更となる場合があります。

・「第78回自主法政祭」公式HP

https://ichigayahoseifes.com/

■プレミアムウォーター株式会社のSDGsの取組みについて

詳細：https://premiumwater-hd.co.jp/sdgs/

プレミアムウォーターホールディングスグループでは、「水を守り、人を育むこと」を掲げ、事業活動を通じた様々な社会課題に取り組み、私たちに関わる全ての人が豊かになることを目指しています。そして社会課題の解決と経済発展の両立を図ることによって、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、おいしい天然水をいつでも使うことができます。

天然水の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしてもご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net(https://premium-water.net)

プレミアムウォーター公式X(旧Twitter）：https://x.com/premium_water(https://x.com/premium_water)

プレミアムウォーター公式Facebook ：https://www.facebook.com/premiumwater.net(https://www.facebook.com/premiumwater.net)

プレミアムウォーター公式Instagram ：https://www.instagram.com/premium_water(https://www.instagram.com/premium_water)

プレミアムウォーター公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@premium_water_official